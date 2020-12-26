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花一輩子為這玩意一直付錢用死自己？醫師分享輕鬆戒菸法

聯合新聞網 / 文．陳璿丞醫師(析心事務所)
吸菸究竟有什麼用？我真的覺得爽嗎？我這輩子要為這玩意一直付錢用死自己嗎？其實就是這三個步驟。 抽菸的人是你自己，戒菸也是你要發自內心。 你可以開始想想，有意識地去想想，有什麼用？報系資料照
吸菸究竟有什麼用？我真的覺得爽嗎？我這輩子要為這玩意一直付錢用死自己嗎？其實就是這三個步驟。 抽菸的人是你自己，戒菸也是你要發自內心。 你可以開始想想，有意識地去想想，有什麼用？報系資料照

戒菸比你想的來得簡單

最後一根菸

這本書的作者，自己也有提到過，他是學了催眠之後，才開始有這樣的想法。 其時，這本書你讀完，你大概就被催眠完了。 當然信者恆信，不信者都不信。 每個人都會去找最適合自己的方式。 因為覺得很有趣，本來以為只是一本很普通的書， 但是有朋友推薦，我就找來看。 也找了相關的文獻，其實在一些隨機分配的臨床，「輕鬆戒菸法」的效果還不錯。 不輸一些醫院或是常規的戒煙法

書中寫到的第一條：在讀完本文之前，請你務必繼續抽菸

難成功的原因，停止吸菸不是最重要的，我們常常都會覺得說吸菸之後， 最重要的就是要停止抽菸，但書中寫不是這樣的。 最重要的不是停止這個動作。

而是你想要追求更好的事物。

你會抽菸，一定是你覺得抽菸對你有好處， 譬如放鬆、提神、專心，打發無法的時間、帥氣、增加個人形象、 打進朋友圈。

一定是有一個推力。 因此，停不停止抽菸，不是重要，重要的是，你要的這些好處，除了抽菸，有沒有更好的方式取得？

擔心健康只會讓你更焦慮

抽菸有很多時候想要戒菸，只是因為擔心健康。但太過擔心，讓你很焦慮。但焦慮起來，又想要靠抽菸消除焦慮...一個老鼠迴圈的概念，永遠走不出去這個迴圈了。

又想要戒掉、想要健康；但是又覺得焦慮、煩，只好又再抽一根。

不要再去強調對健康的危害

如果有用，那菸盒上印一大堆恐怖的圖片早就有用了。菸捐有用嗎？可能有點用處，但是現在國民的健康，都是靠煙菸。菸捐變成是國家健康促進支出的重要來源。

但是，變成恐怖照片，提升價格，但是有用嗎？

一再強調對健康的危害，似乎是希望用壞處來讓人戒菸。其實要讓抽菸的人，意識到：「你認為對抽煙你的好處，透過其他的方式，可以來得更好」

輕鬆戒菸法的三步驟

1.吸菸究竟有什麼用？

2.我真的覺得爽嗎？

3.我這輩子要為這玩意一直付錢用死自己嗎？

其實就是這三個步驟。 抽菸的人是你自己，戒菸也是你要發自內心。 你可以開始想想，有意識地去想想，有什麼用？

再來，抽菸爽在哪裡？如果覺得超爽~~，那其實也不用戒啊…只是，你覺得不爽的話，想想看，不爽的點有哪些。覺得空想無用，你可以準備個紙筆，把這些想法寫下來。

還有，抽菸也是要花錢的，而且越來越貴。你可以想想，你要付錢在這個，看起來不太爽，要把自己害死的東西嗎？

吸煙唯一的理由

沒有理由，你只是被洗腦、被催眠了。你說你沒有，這是你出自內心的自由意識。

你靜下心想一想，真的是你的自由意識嗎？ 電視影集、電影、廣告、明星強力放送，這是本世紀最大的催眠盛世，你被洗腦：「吸菸能讓我放鬆、給我信心和勇氣。」吸菸是一種習慣。你要為戒菸放棄很多事情。(其實根本就沒有)

死刑犯的最後願望；帥氣的男一，來根菸；激烈性愛後的事後菸。這些，都是「抽菸神話」、都是不存在的。

再加上尼古丁成癮。不抽會有戒斷，空虛、飢餓、等等的症狀。和其他毒品比起來，尼古丁成癮的戒斷相對輕微，其實沒有那麼恐怖。在戒斷期的不舒服，也可以有其他症狀治療的藥物。

你什麼時候想戒菸？

你戒過菸嗎？回想一下，什麼時候最想戒菸？通常是當你感到壓力時，被你即將出生的小孩、即將長大的小孩、身體出狀況時、家人、經濟問題。

壓力大的狀況下，你是被迫戒菸的，你根本就還沒準備好。當然不會成功。再加上，你被催眠：抽菸是「唯一的抒壓管道」。而不能做，你就更不舒服。當然，只好又回到抽菸的老樣子了。

沒有人告訴你的事實

1.吸菸一點都不是享受

除了尼古丁在腦中會讓你有點放鬆之外，其他外在的社會壓力、還有對健康威脅的恐懼、別人對吸菸者的排斥。那一點點的放鬆感，我認為不值得。(不過每個人的價值觀不同)再加上，其實你有其他放鬆的方法；不一定要透過吸菸。

戒斷症狀在24小時內，會有易怒、焦慮、難以專心、食慾增加、坐立難安、憂鬱、失眠等等。 剛提過，相對其他戒斷，其實很輕微。 而且藥物也可以協助你渡過這一小段的不舒服。

戒菸不是量的問題

本書的作者認為，抽菸不是量的問題，而是本質的問題，你沒有回答，到底我是為了什麼抽菸、我是為了什麼戒菸。

我遇過很多尼古丁替代療法的人，戒了好幾年，還是在替代療法。也有朋友是用「只要一根菸」、有老婆管的就「偷偷抽一根」，等身上的菸味散去才回家。(我不會說出來是誰的！)，也有朋友問我：「久久抽一根，應該沒關係吧？」

當然都沒有關係啊， 但還是一樣，在你心中，抽菸=爽，抽菸=放鬆，這個公式只要還在你心中，你就完全沒有戒菸成功。若是這樣，其實你就繼續抽就好。抽到你頓悟了。

你不需要替代品。你要替代的，不是尼古丁，而是你自認為心中的空虛，要用尼古丁來補充，別傻了，你補充的，只是別人的荷包。你需要陽光、食物、空氣、水、友情、愛情，但你最不需要的，就是尼古丁。

結論，我來告訴你，最好的時機是...

現在。

1.決定從今以後不再吸菸

2.為戒菸而開心，不用再質疑這個決定

3.你做得到

4.你不用放棄任何東西

5.承認你生病（物質成癮），承認自己需要幫助

6.恐懼失敗，但你不去試，就什麼也沒有

現在，點燃最後一根菸，看著它。慢慢的熄滅，跟他說，我不需要你了。再見。

恭禧你。你成功了。

（本文出自析心事務所《輕鬆戒菸法》，未經同意禁止轉載）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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