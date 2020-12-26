心理專家分析「鬼滅之刃」作者筆跡 大讚：性格認真如漫畫主角

「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映後票房屢創新高，不過雖然作品大紅，「鬼滅之刃」作者卻始終保持低調，鮮少在公開場合露面，讓許多粉絲非常好奇他到底是什麼樣的人。最近就有日本媒體，利用鬼滅之刃作者的筆跡，分析他可能的性格是什麼。

根據日本媒體「女子SPA!」報導，鬼滅之刃的作者「吾峠呼世晴」日前在twitter及單行本中公開親筆信，感謝電影製作人員的辛勞及粉絲的支持。擅長分析名人筆跡的心理輔導師「關由佳」，便藉由這段手寫稿，推測吾峠的性格。

關由佳首先指出，最後署名「吾峠呼世晴」的部分，字體非常的小，最後「晴」字還幾乎被角色圖片給蓋住。她認為簽名小的人，有著一切隨緣就好，不會想太出風頭的個性。另外「先」、「素」、「本」之類的漢字，豎的部分如果向上突出不多，也代表這個人相當隨和，很能融入團體之中。

「鬼滅之刃」作者吾峠呼世晴日前公開親筆信，感謝電影製作人員的辛勞及粉絲的支持。圖擷取自 twitter

而觀察「場」、「鬼」、「日」等漢字筆法，會發現吾峠在寫這幾個字時，都會確實把邊角轉折的部分連好，不留一點空洞。這正反映出吾峠堅守規矩，充滿正義感的性格，並且不輕言放棄，是會為理想奮鬥到最後一刻的努力家，與JUMP少年漫畫主角氣質相符。

另外從「車」、「凄」等字，可以看出吾峠在寫橫向筆劃時，有考慮到字體可能有擠壓到兩邊文字，因此刻意保留空隙，而且每個字的大小都相近，字體也相當工整。因此雖然這是篇洋溢情感的文章，但推測本尊應該是個冷靜、理性思考類型的人。

總結下來，關由佳認為吾峠呼世晴應該是個非常認真、擁有責任感，也能和團體互相協調，並能冷靜完成工作，但對於出風頭這件事不太擅長的人。不過她也指出，吾峠靠「鬼滅之刃」光版稅就可能賺進了將近105億日幣（約相當於新台幣28億5千萬元）。如果真面目被完全掌握，反可能惹禍上身，因此像目前這樣保持著一層面紗，或許正是最合適的。