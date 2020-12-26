「反正照做就對了？」到底人為什麼要去學校？

「各位同學，大家早」 「同學早」。這就是你義務教育12年來，每天都會說的話。 不知道你當你還小時，你的腦袋瓜，有沒有想過？為什麼要這麼說？

我一直到長大，我才意識到，學校是教你要「服從」的。 學國文、學數學、學自然，你有沒問過，為什麼？

在我小的時候，還要向國父遺像敬禮，問為什麼，還會被大聲斥責。反正照做就對了。

我們被教導多少，照做就對了？

我不是再教你要反抗社會，或是反抗整個體制。 但你現在已經長大了。我想看這篇的人，都已經長大了。 甚至很多人都跟我一樣，是為人父母了。

你有沒有想過，工業時代的教育方式，要怎麼跟上21世紀， 被大數據、機器學習、人工智慧的年代。工業時代的教育就是大規模生產、有品質的學生。他們要的，就是「聽話、服從、願意吃苦」的人。這為什麼台灣的代工業如此盛行。過去成就台灣的，未來不一定可以。你準備好了嗎？你的小孩準備好了嗎？

但你有機會改變，你可以改變你自己的學習方式，進一步去影響你的小孩、你小孩的老師、你的同學。

唐鳳在她的新書裡談到：每個人都與眾不同，沒有人應該是與眾相同的。但我們學校教育仍然強調只有智力、只有成績是唯一的考量。有多少家長，願意讓孩子慢一點。很多人看完我之前的文章，都誤解了。

因為工業時代教育的遺留，才會要你按步就班、不允許有個別化的學習，我數學差一點、我英文好一點，我可以自己組合自己的學習歷程。唐委員就是這樣自己組合自己的學習模式。

我們都是正常大學(normal school)教出來的

大家都知道，師範大學體系的英文名字是「normal university」, 中文應該要翻作，「正常大學」。從「正常」大學出來的人，才可以教學生、才可以教出「正常人」。而且可以大量製造出「正常人」。

如果你看得懂這段文章，那恭禧你，各位都是工業時代下，被製造出來的正常人。

但20世紀的正常人活在21世紀裡，就會格格不入。我們現在有網路、有許多大學都有線上課程，今年因為疫情的關係，又加速了線上課程的佈建。未來，你想要學知識，一點都不難。 我們缺的，是教練、是組合知識的能力。

不是背東西、不是考試。未來世界，正常大學教的東西，跟不上。

學東西要看什麼書？

如果今天，我想要讓我的孩子對數學有興趣，你會怎麼做？看教科書？

我想讓我的孩子學英文，你會怎麼做？看教科書。

我的天啊，看教科書。

作者回憶第一次去露營還去買書。朋友都笑出來了。要學露營，就直接來露營就好了啊。此為示意圖，聯合報系資料照

我記得前陣子，我第一次去露營，和朋友聊天，我說，我準備露營，還去買書。 他們都笑出來了。「露營還要買書喔，哈哈哈」。 我突然覺得很好笑，對啊，要學習露營，應該就直接先來露營就好了啊，哈哈哈。

怎麼會先去買一堆書來看……。

請問各位大人們，從畢業以後，你學什麼東西，是去買「教科書」來看的？沒有吧。都是去書店或是線上課程、youtube看著看看就開始學習，那你為什麼要逼你的小孩，從看教科書開始學習？

教科書沒有不好，教科書是知識的濃縮液，是綜合維他命，營養，但是難吃。學習應該像是吃原生的食物一樣，吃甜甜的水果、吃Q軟的肉質。食物好吃、沒有處理。

而不是三餐不吃飯、不吃菜，只吃維他命。

動手去學習、動手去玩。

先讓孩子喜歡玩，去博物館玩、去大自然玩、去公園玩。

學習應該和迷棒球一樣

前幾天職棒大賽，獅象兩隊戰得難分軒蛭。我看到有許多熱情的球迷，還有網路上滿滿討論的風氣。 不用考試，你就記得住球員的名字 不用考試，你就知道誰打擊率高低 不用考試，你就會知道規則。

但如果今天變成了一門課：「論台灣2020棒球總冠軍賽之數據分析」，還有考試、還要背1~10名的打擊率數字、球員上壘率的正確數字、填充題、問答題。

請問你還會覺得有趣嗎？

但我們的歷史、生物、地理還是這樣教。

有幸遇到好的老師，可以把學問變得有趣； 但現在有網路、有各種免費的教材， 你也可以自己把學習變有趣。

學校老師沒有義務把學問變有趣，他們是工業化，要大量製造出「懂」這些知識的學生。

如果你要奪回學習的主控權，不要因為不喜歡老師而放棄學習。 你可以自己打造想要的學習環境。

我們應該要教學生怎麼「想」

這就是我所倡議的，「精準學習」 學習就像練拳一樣，左邊一圈、右邊畫一個圓。 等這個招式會了，你在把他們組合起來。 現在大家都在瘋寫程式，但重點不是寫程式好嗎？ 你知道，電腦也會寫程式了嗎？

重要的是邏輯，若A則B，迴圈，還有不同條件要做什麼事情，程式語言每年熱門的也不一樣，但你只要有良好的邏輯，學什麼程式語言，一點也不重要。

最重要的，就是這些基礎的招式。

有人快一點、有人慢一點，有人學了10小時、有人學了40小時，但有什麼關係，重要的是，基礎你會，你會自己組合自己想要的技能，讓這些技能，為你所用。

學習是終身的，不會因為一時的快慢，而有所不同。 說來慚愧，我對微積分、統計學得比較好，是一直到工作之後，因為有需求，才重新學習，才發現，這東西不難、而且有趣又實用，當初我怎麼沒有好好學？

你可以做些什麼？

我不是教育專家，我也不是政府官員，我也無法撼動整個教育體系，但我想，我可能可以改變看這文章的你

如果你是父母

停止要求成績的單一目標。 你可以不要求你的小孩聽話、照做。 你可以停止要求單一正確答案，因為，只有學校有統一標準答案，但社會沒有。未來的工作也沒有。

你要你的小孩像收集蘋果貼紙一樣，去收集知識；還是去運用這些貼紙去拼成美麗的圖案？運用知識去創造？

允許小孩失敗，允許他們探索。 越早失敗越好。你也可以號召家長，成立共學團； 成立一起看線上課程，一起討論的團體。

如果你是老師

學校有教學指標、家長也會要求。但看到越來越多第一線的老師做出改變，像是教國文的「歐陽立中」老師或是推廣閱讀、寫《小學生年度學習行事曆》的林怡辰老師的新書。

我想，現實和夢想，還是可以有妥協的可能。 你可以去教「為什麼要背」、「學這個有什麼好處」、「這有什麼好玩的地方」。 把你的感動，和學生分享。

如果你是學生

線上學習，現在從國小到高中，甚至各大名校都有線上課程，挑你喜歡的上吧。你可以從網路，找到喜歡的老師教你這個學問。你可以自己組合學習。

我知道有像 Lis情境科學教材 的非營利組織，把正規的課程，變成很有趣，也有放在youtube上。

你可以做自己學習的主人。

結論

這是行銷大師Seth Godin講如何改變現在教育的方式。 我一直很想要來推廣這類的學習方式，不過，這麼多年過去了， 我沒有看到有人出來大聲推廣。前幾天，我的文章，大學不過是人生的一瞬，被許多人轉載。我其實想說的，就是，慢一點快一點，根本都不是重點，而且我們的工作型態已經改變，但是學習方法，還是用二十世紀初期的工廠教育的方式。

（本文出自析心事務所《到底為什麼要去學校？》，未經同意禁止轉載）