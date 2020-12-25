老師家裡沒書櫃 洪蘭驚：大腦喜歡紙本書 非電子書能取代

一個朋友買了新房要入厝，我猶豫著該買什麼禮物，心想，書最好，書香可以蓋過銅臭，尤其他又有學齡的孩子，便精挑細選買了兩本老少咸宜的經典書帶去。

想不到他一看，立刻說：「我家沒有書櫃。」我抬頭看，果然沒有，心裡很震驚，因為他是靠知識謀生的老師！

他很得意的說：「現在誰還看紙本！我看電子書，方便得很，你們要等書印出來才看得到，我在線上即時看到！」我當時沒有說話，心中頗不以為然。

我們的大腦對地點（location）的記憶是不花力氣、登錄在基因上的。考填空題時，雖不知道答案是什麼，但是記得在書的右下角。我們的祖先必須對地點記得很清楚才能生存得下來，例如在此處採過很甜的漿果，明年此時再來就有東西吃；在某處打水，差點被老虎吃掉，下次就得換個地方打水……

這個地點的資訊自動跟知識掛鉤，也就是說，「what」和「where」是緊密連接的，它幫助我們記憶。

英國皇家學會的院士，約克大學的心理學教授巴德利（Alan Baddeley，研究記憶的人一定知道他，「工作記憶」這個名詞就是他提出來的）讓受試者穿潛水衣在水下學習，結果發現，在水裡學的生字，在水中回憶得比較好。

電子書的頁面會因螢幕大小和字級、字距、行距的設定而改變，它缺乏紙本的穩定性。

讀電子書眼睛也容易疲勞，尤其手機螢幕小，要不停的滑，使下面的文字顯現，這對閱讀來說，是個干擾。因此，坐飛機時，我用電子書，因為它輕便，在家時，我一定讀紙本書，尤其下雨天，泡杯茶，讀本好書，是人生的一大享受。現代年輕人不愛讀書，不知是否跟他們沒有機會領略到這種意境有關呢？

閱讀和瀏覽在大腦訊息的處理上不一樣。瀏覽是大略的看過去，站著、坐著、躺著都沒關係，知道內容而已。但是要看比較深奧的東西，如愛因斯坦的《相對論》或法律條文之類的內容，就必須坐下來好好閱讀。

讀書是眼睛一邊讀，大腦一邊依照前文去預測後面應該是什麼，如果後面的字符合大腦的預測，眼睛便一路看下去，如果不符合，眼睛會立刻回歸（regress）到前面去看哪裡出了錯，許多語言都有多義字，例如「bank」可以是銀行，也可以是河岸，會造成混淆。

圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供 若沒有邊讀邊想，書的意義便沒有進入大腦，我們有時讀書心不在焉，雖然眼睛也是在看，但是書一合上，馬上就忘記了這本書在講什麼。電子書的壞處是它不太讓你想，有時停下一想，螢幕就沒了，你也不能一邊想、一邊去找前面的句子，因為地點改變了。

這個回歸的歷程是不自覺的。我們用眼動儀做閱讀的研究時，發現人的眼睛是一直不停的來回跳動，尋找前後文的呼應。雖然在讀電子檔時也會，但過程卻不像讀紙本書那樣完全自動化。

科技帶給我們方便，對電子書我們不可能螳臂擋車，但是偶爾碰到沒有電、沒有手機的時候，若有一本好書，「風簷展書讀，古道照顏色」，那個境界是電子書無法取代的。

（本文出自《該怎麼成就你的人生》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）