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用10個問題檢視幸福指數 找回屬於你的「幸福配方」

時報出版 / 文．吳娟瑜
放旁人自由，也放自己自由！你也有這種感覺嗎？一起來成長吧。美聯社
放旁人自由，也放自己自由！你也有這種感覺嗎？一起來成長吧。美聯社

幸福是什麼？長久以來，我們對「幸福」兩個字感到很陌生。在台灣被喻為「成長之母」的吳娟瑜老師，在其新書《想法一改變，壓力就不見》提到，有時參加同事的婚禮，你看到了一些幸福的畫面，現場是郎才女貌、閤家歡樂。可是曾幾何時，你聽說他們鬧劈腿、吵離婚；你不禁懷疑自己的眼光，難道一切都是假相？還是世事難料？有時你看到主管兢兢業業，領導大家鎮守崗位，並且熱情激勵：「創造高業績、勇闖難關！」沒想到過不久，他卻是第一位跳槽到另一家大公司的人。你不禁好奇當時的拍肩擁抱和高聲吶喊，難道這一切只是作戲？還是主管也有難言之隱？

【測驗】你的幸福指數是多少？

直覺選擇以下10道題目、並累計積分，一起分析看看吧！ (○代表「完全就是」，Ｘ代表「完全不是」，△代表「介在中間點」。)

⑴你常覺得自己做起事來得心應手。

⑵當碰到難題時，你的好友會自動來關心。

⑶如果發生誤會，只要你現身說明，通常能得到對方的諒解。

⑷去向主管建言時，主管通常心存感激。萬一沒有反應，你也能自我調適。

⑸你對成功自有看法，不會給自己太大的壓力。

⑹看到周邊親友突然日進斗金或職位高升，你會默默祝福，而不是心生羨慕，懊惱自己。

⑺你平日樂於和旁人分享幸福的經驗或心得。

⑻你一直相信下了工夫的人生才是值得的。

⑼你除了關心自身和家人，也樂於參與社區服務。

⑽你一向把自己的身心健康維持在滿意的階段。

若「○」達到八個以上

已屬幸福達人，你常有放鬆自在的感覺，你通常也像那一瓶向外潑灑的香水，讓旁人芬芳四溢，也讓自己開心喜樂。

若「○」達五至七個

代表雖有不夠滿意之處，但一切尚可掌握，你正在努力朝向幸福的燈塔泅泳。

若「Ｘ」和「△」超過六個以上

基本上，你就是我最要關心的人，幸福的感覺讓你很迷惑，幸福的生活離你很遙遠，這也是為什麼你在人生成長中，在職場生涯中一直有著一份不確定感。

壓力有多大，幸福就有多遙遠

其實，你曾經是充滿新鮮感進到企業組織的新人，看到主管賞識的眼神，看到同事激昂的鬥志，也看到自己美好的前程遠景。然而曾幾何時，在加班的輪替中，在制度的變革中，在國際經濟的潮流中，那種開心的感覺、衝刺的感覺、幸福的感覺竟一點一滴在消逝中。科學家牛頓則說：「先有幸福的想法，才會有幸福的生活。」原來幸福並非天上掉下來，幸福是來自心中有憧憬、有藍圖，知道往哪個方向去的目標，接著在一一實現的過程中，就能享有心想事成、美夢成真的幸福感。

作家山繆爾強森則說到更接近上班族的心坎裡，他說：「生命最幸福的時刻是克服棘手的困難，一步一步而成功的完成新目標，一個奮力上進的人會感到疲憊，初期會受到希望的支持，最後會得到幸福的報償。」身陷職場各項挑戰的上班族只要能有達成任務的成就感，又得到苦盡甘來的感覺，那麼，幸福感必然如同探囊取物，是輕而易舉了。

重新把自己找回來

圖為《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》書封，時報出版提供。
圖為《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》書封，時報出版提供。
我很喜歡一種感覺，就是把自己區隔在「理想我」和「現實我」的探索裡。「理想我」多了那麼一點點浪漫和嚮往；「現實我」多了那麼一點點實際和勇氣。當「理想我」和「現實我」在心中擺盪時，我學習靜觀自己的感受，並且練習盡量不去自我批判。因為生活上的壓力已經夠多了，人生的挑戰也日日進逼，我們都已經夠努力，何必太為難自己，又何必把自己逼到牛角尖裡呢？

只要我們每天多敞開心胸一點，多學習成長一點，其實，幸福感就會迎面而來。對了，我最近正在練習「像頑童般地嬉戲」呢！很有趣吧！我嘗試和家人在森林公園追逐嬉鬧，我試著拿起枕頭和友伴打枕頭戰，我學著放開身段與人在游泳池畔深度談心……。

吳娟瑜說，我慢慢找回自己的幸福感─我不要再把自己「框」太緊了。我需要放旁人自由，也放自己自由！我需要回歸身心的自然自在，我太需要「放過」自己了！你呢？你也有這種感覺嗎？一起來成長吧！有你相伴，我一點也不寂寞哩！

（本文出自《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

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