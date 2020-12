Alyne Tamir：遇到惡評時記得，沒有比你更成功的人，會來污辱你

女人迷 2020 年度盛會「全球女性影響力論壇」GWIS,邀請到臉書有 249 萬追蹤的「Dear Alyne」海外連線來為大家講講她的故事!

吾思女人迷第四屆全球女性影響力論壇,下半場第一場分享,邀請到致力推廣平權、文化、環保等議題,擁有 249 萬追蹤數的「Dear Alyne」執行長/內容創作人 Alyne。

在製作影片之外,她同時也從事影片教學、學員訓練,致力讓更多女孩分享她們故事。同時她也經營「Girls Gone Global」社團,與社團中的 14 萬成員,共同提升女性自我認同與社會價值。

曾經兩次來訪台灣,拍攝台灣文化特色影片、採訪過蔡英文的 Alyne Tamir。此刻人在杜拜,特別與 GWIS 進行海外連線,談談她特殊的生命歷程,以及她如何擺脫恐懼,踏上自由之路。

「嗨,很高興能在遠方參與這場盛會!」Alyne 熱情地與 GWIS 觀眾打招呼,全場觀眾同聲熱情回應。

Alyne 簡單介紹她來自洛杉磯的她,喜歡透過旅行看世界,目前一邊環遊世界,一邊製作點閱動輒破百萬的影片,她想與人們分享「如何得到這份很酷的工作」,這從她的成長故事開始。

人生,只有找一份工作或結婚,兩種選項?

女人迷提供

成長在宗教基督家庭的 Alyne ,母親總想要控制她所有的行為,「要我上教堂,拿到好成績上大學,跟著所有理應使人成功的步驟。我也做了,我很擅長做這些事,但在做的同時,我也清楚知道,我有自己的個人目標:我想要透過旅行認識這個世界。」

為了她的目標,她努力存錢,在下雪的冬日,即使鞋子已經穿破了洞,她照穿不誤,「二十塊美金我也不願浪費,寧願把錢花在其他部分,例如能在暑假出發的旅行。」

然而大學畢業,她卻陷入茫然。

「我不知道我要做什麼,當時我眼前只有兩個選項,找一份工作或結婚。我不是一個很有創意的人,所以我就結婚了。」她輕聲自我調侃,全場也被她的可愛幽默逗笑。

待笑聲停下,她才繼續說:「我們都以為我會從此幸福快樂,但沒有。我並不真的快樂,因為我並未活出我期望的真實,我僅是活在社會的、宗教的、我母親的真理之中。」

三年之後,她與丈夫離婚了。在她 24 歲的時候。

「對我的家人來說,人生根本不該有離婚這種選項,只有嘗試到死為止,離婚對我的家族與社群而言,是很大的震撼。然而,離婚、失去過往的工作與生活,卻是發生在我身上最好的事。因為現在,我要以我的方式來嘗試了。」

離婚、失去過往工作與生活,是發生在我身上最好的事。因為現在,我要以我的方式來嘗試了。-Alyne Tamir

我開始問自己,我到底想做什麼?

離婚之後,成為一個她所處社群認定的「失敗者」,她突然沒有包袱了,思考也解放開來。

「我開始問自己,我到底想做什麼?我想要能夠全職的旅行,我想要帶著電腦就可以走,在任何地方都可以工作。」

一年之後,她成為數位遊牧一族。

「我獲得許多新的機會,重新發明自己與我的工作。我看到有人在徵攝影師,就去接下攝影師的工作,儘管我根本不知道該如何做。」在工作的前一日,她瘋狂 google 該如何做好攝影師工作,然後就上陣去試。「所有我恐懼的事情,我都打開心去嘗試。」

在這個嘗試旅行途中,她認識了一個男生,她一度認為自己已經歷過約會那些事,無心在此,沒想到一年後,兩人持續聯繫,愈走愈近。

「我開始與這個人約會。當時他正開始製作影片。我們都有一些影片製作經驗,在旅行過程,我們互相幫助彼此的製作。後期,我也嘗試控制他的影片主題,想多談一些我關注的事,例如素食主義或女性議題。他卻鼓勵我,要我自己做自己的影片,於是在三年前,28歲那年,我終於開始製作自己的影片。」

這個男生,就是Nuseir Yassin,是全球知名的影片製作Nas Daily的創辦人兼創作人。

「我心想好,就先嘗試吧!我從製作一個呆呆的小影片,關於如何整理我的一頭大捲髮,沒想到很多人給我很好的回饋,於是我開始製作一支又一支影片,器材不限,從手機到電腦,任何器材我都可以做,也愈來愈多人在看我的影片。以重要的女性議題為例,都有超越百萬的點閱,這對我來說是非常滿足的。」

由於她不斷成長,Alyne 也決定要把自己的經驗教給其他夥伴,如何去分享個人經驗與故事,她在線下課程展開教學,教學生將這些故事製作成影片。

然後,疫情發生了。

勇敢跨過疫情這關,2020 是我人生最好的一年

疫情發生後,她迅速將所有活動轉為線上。

「2020 是我人生最好的一年,尤其是在工作上,因為網路的特性,回到網路影片,讓我的內容可以觸及更多人,超越國界。即使我的商業模式本來是以在地為基礎,但也因應疫情的挑戰,我轉而面向全球,因此獲得許多機會。」

說到這裡,她停了下來,望著全場觀眾,「我的故事就說到這了,現在,我想與你們聊聊你們。」

「我想請你們開始思考這個問題:如果你真正開始為自己努力,一年以後,你的人生可以去到哪裡?Where can you be in one year if you actually try?

在我離婚之前,在遵循他人期待的時候,我是在努力沒錯,但我沒有付出我百分之百的努力。我們可以試著努力靠近自己的目標,或繼續給自己找藉口。」

「多數的工作,如今都已線上化,我想談談,是什麼因素在阻止人們開始製作自己的影片:人們不喜歡自己的樣子與聲音!」她望向群眾,全場都在狂點頭。

她笑了,「我想和你們分享最老調也最有用的方式,就是練習!」

她給在場所有參與者一場「為期一個月的功課」,「我希望你們現在拿出手機試試,你每天都打開手機,並且錄製你自己,30 秒就好,談談你當日的活動、你的所思所想。然後就把影片關掉,完全不要看。直到隔天再看影片,並且思考,什麼部分我下次可以做得更好,不帶任何自我批判,只是觀察。30 天後,你會對自己愈來愈自在。」

沒有負評的那條路,走不到成功

在演講最後,她說她一定得分享,不曾獲得負面評價的路,走不到成功。

「我過往得到過非常多負面評論,並且直到現在也總是如此。這些評論在過去很傷害我的感受。尤其如果你是女性主義者,你肯定更有感、更容易受到批評,這事不分國度,舉世皆然。」

「遇到網路黑特時,幾個準則你要記得:沒有比你更成功的人,會來汙辱你。這些評語,與你無關,而是與他們自身有關。」

她說到這裡,也有詼諧「儘管如此,黑特的瀏覽也是瀏覽,他們實際上也是在資助你。我們可以試著從這樣幽默正面的角度,思考看看。」

Alyne 說,當你拿到第一個黑特留言時,就表示你觸及到新的群眾了。她總會和她的學生,一起慶祝他們的第一個黑特留言。

「Dolly Parton 說,如果你想要彩虹,就必須忍受雨天。網路負面評價是如此,人生也是,這句話,也分享給各位。」

現場提問:我們該分享什麼故事、如何平衡工作與生活

現場開放兩個問題,須以全英文發問,第一位勇敢舉手的是台灣女孩海倫,她聲音有些顫抖,但仍然接過麥克風起身,說謝謝 Alyne 的分享,幫助她正向的看事情,她想問,Alyne 是否有建議人們分享製作的主題。

Alyne 說:「我永遠建議人勇敢談論你個人的經驗與困境,是什麼使你不同,是你的童年經驗,過往艱難的經歷。這通常都能創造連結。或者,你也能分享你真正熱愛的事物,你喜歡的園藝活,或你的 business。」

第二位是卡蜜拉,來自瓜地馬拉,她問:「你不斷在移動中,一邊旅行一邊工作是個挑戰,你如何平衡你的生活?」

Alyne 真誠分享,她一直嘗試平衡自己生活,過去十年都有很好的平衡。

「平衡的單位,不是每一天。在我開始製作影片的時期,我必須花一年時間,完全投入、成長,一旦開始成長後,我就開始逐漸加入更多生活樂趣。現在我會上健身房,與朋友共享時光、共進晚餐。但有一年我完全沒有做這些事,因為當時我的目標是成長和發展事業。」

她說:「平衡應該是長遠的、是可以長期實現的階段目標,而不是每天都要做完美的平衡。balancing over time,是我一直以來的目標,分享給你們。」

故事說到這裡,邊境與語言的隔閡消失,彷彿與許久未見的朋友連線,我們充滿感動與感謝, 不捨與 Alyne 線上道別,期待下一次見。

Alyne 演講金句整理

1.離婚、失去過往工作與生活,是發生在我身上最好的事。因為現在,我要以我的方式來嘗試了。

2.問自己,如果你真正開始為自己努力,一年以後,你的人生可以去到哪裡?

3.沒有比你更成功的人會來汙辱你。這些評語,與你無關,而是與他們自身有關。

4.黑特的瀏覽也是瀏覽,他們實際上也是在資助你。我們可以試著從這樣幽默正面的角度,思考看看。

5.當你拿到第一個黑特留言,就表示你觸及到新群眾了。我總會與學生一起慶祝他們的第一個黑特留言。

6.Dolly Parton 說,如果你想要彩虹,就必須忍受雨天。網路負面評價是如此,人生也是。

7.平衡該是可長期實現的階段目標,而不是每天都要完美平衡。 balancing over time,是我一直以來的目標。

【推薦閱讀】

「我們都曾經歷微歧視」鄒開蓮X鄧鈞璟X駱怡君:女性領導者,更能創造多元共融!

「沒有一條路是一帆風順」劉柏君X王維綱X張希慈:斜槓是讓自己堅持下去也記得換氣

「放下完美包袱,學習向孩子道歉」雷可樂X劉威麟X張瀞仁:爸媽也有量力而為的權利

本文由女人迷授權,原文連結請點

國際連線 Alyne Tamir:遇到惡評時記得,沒有比你更成功的人,會來污辱你