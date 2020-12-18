Alyne Tamir：遇到惡評時記得，沒有比你更成功的人，會來污辱你

女人迷 2020 年度盛會「全球女性影響力論壇」GWIS，邀請到臉書有 249 萬追蹤的「Dear Alyne」海外連線來為大家講講她的故事！

吾思女人迷第四屆全球女性影響力論壇，下半場第一場分享，邀請到致力推廣平權、文化、環保等議題，擁有 249 萬追蹤數的「Dear Alyne」執行長／內容創作人 Alyne。

在製作影片之外，她同時也從事影片教學、學員訓練，致力讓更多女孩分享她們故事。同時她也經營「Girls Gone Global」社團，與社團中的 14 萬成員，共同提升女性自我認同與社會價值。

曾經兩次來訪台灣，拍攝台灣文化特色影片、採訪過蔡英文的 Alyne Tamir。此刻人在杜拜，特別與 GWIS 進行海外連線，談談她特殊的生命歷程，以及她如何擺脫恐懼，踏上自由之路。

「嗨，很高興能在遠方參與這場盛會！」Alyne 熱情地與 GWIS 觀眾打招呼，全場觀眾同聲熱情回應。

Alyne 簡單介紹她來自洛杉磯的她，喜歡透過旅行看世界，目前一邊環遊世界，一邊製作點閱動輒破百萬的影片，她想與人們分享「如何得到這份很酷的工作」，這從她的成長故事開始。

人生，只有找一份工作或結婚，兩種選項？

女人迷提供

成長在宗教基督家庭的 Alyne ，母親總想要控制她所有的行為，「要我上教堂，拿到好成績上大學，跟著所有理應使人成功的步驟。我也做了，我很擅長做這些事，但在做的同時，我也清楚知道，我有自己的個人目標：我想要透過旅行認識這個世界。」

為了她的目標，她努力存錢，在下雪的冬日，即使鞋子已經穿破了洞，她照穿不誤，「二十塊美金我也不願浪費，寧願把錢花在其他部分，例如能在暑假出發的旅行。」

然而大學畢業，她卻陷入茫然。

「我不知道我要做什麼，當時我眼前只有兩個選項，找一份工作或結婚。我不是一個很有創意的人，所以我就結婚了。」她輕聲自我調侃，全場也被她的可愛幽默逗笑。

待笑聲停下，她才繼續說：「我們都以為我會從此幸福快樂，但沒有。我並不真的快樂，因為我並未活出我期望的真實，我僅是活在社會的、宗教的、我母親的真理之中。」

三年之後，她與丈夫離婚了。在她 24 歲的時候。

「對我的家人來說，人生根本不該有離婚這種選項，只有嘗試到死為止，離婚對我的家族與社群而言，是很大的震撼。然而，離婚、失去過往的工作與生活，卻是發生在我身上最好的事。因為現在，我要以我的方式來嘗試了。」

離婚、失去過往工作與生活，是發生在我身上最好的事。因為現在，我要以我的方式來嘗試了。-Alyne Tamir

我開始問自己，我到底想做什麼？

離婚之後，成為一個她所處社群認定的「失敗者」，她突然沒有包袱了，思考也解放開來。

「我開始問自己，我到底想做什麼？我想要能夠全職的旅行，我想要帶著電腦就可以走，在任何地方都可以工作。」

一年之後，她成為數位遊牧一族。

「我獲得許多新的機會，重新發明自己與我的工作。我看到有人在徵攝影師，就去接下攝影師的工作，儘管我根本不知道該如何做。」在工作的前一日，她瘋狂 google 該如何做好攝影師工作，然後就上陣去試。「所有我恐懼的事情，我都打開心去嘗試。」

在這個嘗試旅行途中，她認識了一個男生，她一度認為自己已經歷過約會那些事，無心在此，沒想到一年後，兩人持續聯繫，愈走愈近。

「我開始與這個人約會。當時他正開始製作影片。我們都有一些影片製作經驗，在旅行過程，我們互相幫助彼此的製作。後期，我也嘗試控制他的影片主題，想多談一些我關注的事，例如素食主義或女性議題。他卻鼓勵我，要我自己做自己的影片，於是在三年前，28歲那年，我終於開始製作自己的影片。」

這個男生，就是Nuseir Yassin，是全球知名的影片製作Nas Daily的創辦人兼創作人。

「我心想好，就先嘗試吧！我從製作一個呆呆的小影片，關於如何整理我的一頭大捲髮，沒想到很多人給我很好的回饋，於是我開始製作一支又一支影片，器材不限，從手機到電腦，任何器材我都可以做，也愈來愈多人在看我的影片。以重要的女性議題為例，都有超越百萬的點閱，這對我來說是非常滿足的。」

由於她不斷成長，Alyne 也決定要把自己的經驗教給其他夥伴，如何去分享個人經驗與故事，她在線下課程展開教學，教學生將這些故事製作成影片。

然後，疫情發生了。

勇敢跨過疫情這關，2020 是我人生最好的一年

疫情發生後，她迅速將所有活動轉為線上。

「2020 是我人生最好的一年，尤其是在工作上，因為網路的特性，回到網路影片，讓我的內容可以觸及更多人，超越國界。即使我的商業模式本來是以在地為基礎，但也因應疫情的挑戰，我轉而面向全球，因此獲得許多機會。」

說到這裡，她停了下來，望著全場觀眾，「我的故事就說到這了，現在，我想與你們聊聊你們。」

「我想請你們開始思考這個問題：如果你真正開始為自己努力，一年以後，你的人生可以去到哪裡？Where can you be in one year if you actually try？

在我離婚之前，在遵循他人期待的時候，我是在努力沒錯，但我沒有付出我百分之百的努力。我們可以試著努力靠近自己的目標，或繼續給自己找藉口。」

「多數的工作，如今都已線上化，我想談談，是什麼因素在阻止人們開始製作自己的影片：人們不喜歡自己的樣子與聲音！」她望向群眾，全場都在狂點頭。

她笑了，「我想和你們分享最老調也最有用的方式，就是練習！」

她給在場所有參與者一場「為期一個月的功課」，「我希望你們現在拿出手機試試，你每天都打開手機，並且錄製你自己，30 秒就好，談談你當日的活動、你的所思所想。然後就把影片關掉，完全不要看。直到隔天再看影片，並且思考，什麼部分我下次可以做得更好，不帶任何自我批判，只是觀察。30 天後，你會對自己愈來愈自在。」

沒有負評的那條路，走不到成功

在演講最後，她說她一定得分享，不曾獲得負面評價的路，走不到成功。

「我過往得到過非常多負面評論，並且直到現在也總是如此。這些評論在過去很傷害我的感受。尤其如果你是女性主義者，你肯定更有感、更容易受到批評，這事不分國度，舉世皆然。」

「遇到網路黑特時，幾個準則你要記得：沒有比你更成功的人，會來汙辱你。這些評語，與你無關，而是與他們自身有關。」

她說到這裡，也有詼諧「儘管如此，黑特的瀏覽也是瀏覽，他們實際上也是在資助你。我們可以試著從這樣幽默正面的角度，思考看看。」

Alyne 說，當你拿到第一個黑特留言時，就表示你觸及到新的群眾了。她總會和她的學生，一起慶祝他們的第一個黑特留言。

「Dolly Parton 說，如果你想要彩虹，就必須忍受雨天。網路負面評價是如此，人生也是，這句話，也分享給各位。」

現場提問：我們該分享什麼故事、如何平衡工作與生活

現場開放兩個問題，須以全英文發問，第一位勇敢舉手的是台灣女孩海倫，她聲音有些顫抖，但仍然接過麥克風起身，說謝謝 Alyne 的分享，幫助她正向的看事情，她想問，Alyne 是否有建議人們分享製作的主題。

Alyne 說：「我永遠建議人勇敢談論你個人的經驗與困境，是什麼使你不同，是你的童年經驗，過往艱難的經歷。這通常都能創造連結。或者，你也能分享你真正熱愛的事物，你喜歡的園藝活，或你的 business。」

第二位是卡蜜拉，來自瓜地馬拉，她問：「你不斷在移動中，一邊旅行一邊工作是個挑戰，你如何平衡你的生活？」

Alyne 真誠分享，她一直嘗試平衡自己生活，過去十年都有很好的平衡。

「平衡的單位，不是每一天。在我開始製作影片的時期，我必須花一年時間，完全投入、成長，一旦開始成長後，我就開始逐漸加入更多生活樂趣。現在我會上健身房，與朋友共享時光、共進晚餐。但有一年我完全沒有做這些事，因為當時我的目標是成長和發展事業。」

她說：「平衡應該是長遠的、是可以長期實現的階段目標，而不是每天都要做完美的平衡。balancing over time，是我一直以來的目標，分享給你們。」

故事說到這裡，邊境與語言的隔閡消失，彷彿與許久未見的朋友連線，我們充滿感動與感謝， 不捨與 Alyne 線上道別，期待下一次見。

Alyne 演講金句整理

1.離婚、失去過往工作與生活，是發生在我身上最好的事。因為現在，我要以我的方式來嘗試了。

2.問自己，如果你真正開始為自己努力，一年以後，你的人生可以去到哪裡？

3.沒有比你更成功的人會來汙辱你。這些評語，與你無關，而是與他們自身有關。

4.黑特的瀏覽也是瀏覽，他們實際上也是在資助你。我們可以試著從這樣幽默正面的角度，思考看看。

5.當你拿到第一個黑特留言，就表示你觸及到新群眾了。我總會與學生一起慶祝他們的第一個黑特留言。

6.Dolly Parton 說，如果你想要彩虹，就必須忍受雨天。網路負面評價是如此，人生也是。

7.平衡該是可長期實現的階段目標，而不是每天都要完美平衡。 balancing over time，是我一直以來的目標。

【推薦閱讀】

「我們都曾經歷微歧視」鄒開蓮Ｘ鄧鈞璟Ｘ駱怡君：女性領導者，更能創造多元共融！

「沒有一條路是一帆風順」劉柏君Ｘ王維綱Ｘ張希慈：斜槓是讓自己堅持下去也記得換氣

「放下完美包袱，學習向孩子道歉」雷可樂Ｘ劉威麟Ｘ張瀞仁：爸媽也有量力而為的權利

本文由女人迷授權，原文連結請點

國際連線 Alyne Tamir：遇到惡評時記得，沒有比你更成功的人，會來污辱你