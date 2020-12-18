已婚的張姓網紅空姐，因偷情攝影師，被丈夫唐男在網路上公開爆料搞外遇，且空姐和攝影師遭一審法院依通姦罪各判處3月有期徒刑。日前空姐又指控丈夫破壞孩子正常的生活，甚至突然幫兒子辦退學，希望唐男不要把兒子當成與她爭執的工具。而對於空姐要求不要妨礙兒子上學，唐男則直接回嗆「臭X子」、「還想教小孩」。

執業過程中進行離婚諮詢時，詢問度排名前三名的問題其中之一如下：「我先生（太太）外遇，這樣法院應該就會把小孩的監護權判給我了吧？」但事實上，外遇真的會影響另一半扮演好爸爸或是媽媽的角色嗎？

親權vs.監護權 大不同

先來跟大家釐清一個常常被誤用的概念。所謂的親權，指的是父母對未成年子女的權利、義務行使或負擔的內容（例如：決定小孩念哪家幼稚園、小學或國中；是否要上安親班、才藝班或是補習班；孩子的食衣住行育樂等等的花費，父母得替孩子支付等。）

而監護權，指的是未成年子女沒有父母，或父母均不能行使負擔對於未成年子女的權利、義務時（例如都入監服刑），才會有「監護人」的產生。

因此，若父母健在且事實上能由一方照顧、管教未成年子女時，就不會有監護人的角色出現。

法院酌定親權的考量事由

若夫妻離婚或雙方分居達6個月以上，若雙方對於未成年子女由誰來照顧無法達成共識，法院就會介入判斷應由父或是母照顧孩子較為適當。這時，法院會以「未成年子女的最佳利益」做為最高指導原則，並參考民法第1055條之一第1項規定的事由綜合判斷。要提醒大家的是，目前實務愈來愈重視「友善父母原則」，假設一方有妨害他方對未成年子女行使親權的情形，會被法院認定是不友善的父母，喪失親權之機率也會隨之大增。

偷情≠壞爸媽

回到這則新聞本身。唐男認為網紅空姐偷情，所以無法好好教育小孩。但事實上，民法第1055條之一的親權審酌要件並未規定若父母一方涉犯刑事罪嫌，就一定會喪失親權。而法院實際操作時，除非有家暴、對孩子有傷害或妨害性自主等情形，其餘刑事犯罪，還是會按具體個案去做認定。事實上，若孩子已滿7歲，法院通常會尊重孩子的意願去決定由何人行使親權。

因此，假設網紅和唐男目前仍是共同行使親權的情形，縱然網紅出軌偷情，也不當然等於她就一定無法好好照顧小孩。但唐男激烈言論，反而有可能會被法院認定是不友善的父母。

（本文出自《偷情≠好媽媽？－你該知道的法院酌定親權考量因素》，未經同意禁止轉載）