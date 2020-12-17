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劉軒：人生幸福關鍵，取決於你的心理時間觀

軒言文創 / 文．劉軒
「健康的心理時間觀」；懷念過去、關注當下、期待未來，讓一生貫串為一個軸心，同時在腦海裡靈活並存。若能達到這種境界，那人生就確實自在了！圖片來源：ingimage
「健康的心理時間觀」；懷念過去、關注當下、期待未來，讓一生貫串為一個軸心，同時在腦海裡靈活並存。若能達到這種境界，那人生就確實自在了！圖片來源：ingimage

這些年來，親眼看著不少藝人的大起大落，我覺得對他們而言，最難受的處境就是「曾經紅過」。當紅時，走在路上怕被認出來；不紅了，走在路上怕沒人認出你來。以前，你的臉就是VIP通行證；現在，卻得跟把你擋在派對門口的保鑣說「你不知道我是誰嗎？」

要是對方回你：「我真的不知道你是誰……」，那就真的該回家躲起來了。

其實，不只是過氣明星有這種痛苦。很多人也卡在自己過去的回憶中。像是我有個朋友每次見到面，就總是在懷念他結婚前的單身日子：「那時候多瘋狂啊！一出門就可以三天不回家，那個年頭，有的是時間、有的是精力、有的是對象…，哪像現在，躺在愛情的墳墓裡等死！」他甚至還會說當年的音樂比較好聽，當年的妹比較正…，雖然我每次都會點頭稱是，但心裡不僅覺得他有點過度美化過去了。對他來說，昔日的記憶似乎是彩色的，現在的生活卻是黑白的。

另外有些人則是相反，執著在以前受過的委屈，吃過的虧，誰冒犯了他們，誰對不起他們…即便現在生活無憂無慮，但心中永遠有一塊卡在過去，某些記憶一直把他們的嘴角往下拉。

印象中，這類的人似乎長輩占較高比例。我有個朋友就如此抱怨他的岳母，說她雖然現在幾乎可說是大富大貴，但總是動不動就翻舊帳，每次一發作就開始數落身邊的親人，說女兒當年出國唸書後就對她大小眼，她當年臥病在床時沒人照顧她。這些不僅是過去式了，還是過度誇大的過去式。女兒受氣沒處發，老公就受池魚之殃，害得我這位朋友每次逢年過節都得吃鎮定劑。

我們可以說，他們都是「時間的俘虜」，卡在過去的美好和創傷中。

我們都是時空旅人，隨時都在根據過去的記憶、現在的經驗、與未來的期待，來作為判斷和決策的濾鏡。有些人偏重在過去，有些人偏重未來，還有一些人選擇享樂與當下。史丹佛大學心理學教授津巴多（Philip Zimbardo）就曾經提出一個「心理時間觀」的理論，把時間觀分為五大類：

第一類偏重在過去的悲傷。這種人認為過去就是一場災難，因為過去的失足導致了後面的千古恨，這樣的人比較容易憂鬱、焦慮，缺乏自信、不快樂、難以控制自己的衝動。

第二類偏重於過去的美好。這種人經常在回憶昔日光陰。相較於第一類人，他們可能比較快樂、比較友善，也比較正面，但如果只沈溺於過去，還是會對於當下感到失落，甚至用懷念來逃避現實。

第三類的時間觀專注在當下的享樂。這種人活在當下，也更有活力；然而，他們通常不能控制衝動，容易三分鐘熱度，最糟的情況是有可能沈迷於當下的享樂，而忽略了後果。

第四種人被困在當下的僵局。這種人覺得生活似乎沒有進展，覺得生活諸事不順，有點無助，也特別容易有焦慮、抑鬱的感覺，也可能隨時做出衝動的決定。

第五種人則是專注在未來的可能。這種人總是為明天思考，很愛做計畫，很有野心，也很目標導向。這似乎聽起來不錯，但也很可能因為過於專注於未來，而無法享受當下，甚至因此而冷落身邊的關係，也為自己帶來過多的壓力。

你認為自己屬於上述的哪一類型呢？

之前看過一句話：「抑鬱就是對過去的過度執著，而焦慮就是對未來的過度執著。」這句話說得很有道理。「過度執著」在任何一個時空都不好。我們的大腦是靈活的機器，應該保持靈活，才能做適當的應對進退。

知道這五種不同的時間觀後，我們可以訓練自己切換模式，讓時間觀靈活一些。舉例來說，面對錯誤的決定，與其陷入難以自拔的懊悔，不如讓自己專注在未來的可能。太在意未來的計畫，可能需要培養一點懷舊的趣味。要是你覺得人生枯燥乏味，不妨找一群懂得享受當下的朋友，向他們學習及時行樂，把握身邊隨機的美好。

每個人生都有不同的遭遇，想必會累積成不同的時空價值觀，目的是要找到一個最能夠實現我們成長需求的心態。津巴多教授如此建議：我們需要的是一雙看向未來的雙眼，一個能夠關注並享受當下的心理空間，並從自己過去的經歷當中，萃取出正面的動力。

這就是所謂「健康的心理時間觀」；懷念過去、關注當下、期待未來，讓一生貫串為一個軸心，同時在腦海裡靈活並存。若能達到這種境界，那人生就確實自在了！

（本文出自軒言文創人生幸福關鍵，取決於你的心理時間觀》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專。）

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