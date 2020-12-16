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大逆轉！ 老闆被控槍斃同志愛侶 高院更三審判無罪

劉軒：完美主義者，給自己一次搞砸的機會吧！

軒言文創 / 文．劉軒
一個小失誤就會極度沮喪。旁人不解：「這樣不累嗎？」「沒辦法啊！畢竟我就是完美主義嘛！」完美主義的人說這話時可能會苦笑一下，但隱隱帶著自豪。圖片來源：ingimage
一個小失誤就會極度沮喪。旁人不解：「這樣不累嗎？」「沒辦法啊！畢竟我就是完美主義嘛！」完美主義的人說這話時可能會苦笑一下，但隱隱帶著自豪。圖片來源：ingimage

事情交給別人做總覺得不夠好，來回要求、東改西改，最後乾脆自己重做。

一個小小的失誤，就會極度沮喪、甚至一蹶不振。

旁人不解：「這樣不累嗎？」

「沒辦法啊！畢竟我就是完美主義嘛！」完美主義的人說這話時可能會苦笑一下，但語氣隱隱帶些自豪。

過去，完美主義被視為一種優點，人們認為想要更高的成就，就不能輕易滿足於自己眼前的成就。但心理學家發現，追求完美的心態有時候沒有大家以為的那樣正面。原本應該為人帶來成就感和自我實現感的完美主義，卻似乎讓某些人陷入負面迴圈：難以滿足於自己的成就、只要沒按預期達到目標，就容易陷入「我永遠不夠好」這類的想法中。

英國兩位心理學者Andrew Hill和Thomas Curran針對1989年到2016年間就學的大學生進行分析，他們發現發展出不健康完美主義心態的人比率在近年大幅增加，特別是美國、英國和加拿大的大學生。這些現代年輕人展現出完美主義的負面傾向包括：懷抱過高的個人期許；認為別人（社會）對他們有極高的要求；同時也會較嚴苛地審視他人。

其中，「認為社會對他們有極高要求」的人數又佔最大宗。而這樣的想法也更容易導致心理疾病像是：恐慌、憂鬱症、社交恐懼症以及自殺傾向。另外，西維吉尼亞大學研究學者Katie Rasmussen也發現：「在兒童和青少年中，每5人中就有2人是完美主義者」。當完美主義心態逐漸深植在越來越多現代年輕人心中，到底是什麼造成這樣的現象呢？我們又該如何分辨怎樣才是健康的「追求卓越」，而非陷入完美主義的負面心理？

Hill和Curran就認為，完美主義背後很大的動機奠定於「避免失敗」，會造成這樣的現象，跟我們這個世代所身處的環境有著密切關聯。Curran解釋：「在一個市場競爭為導向的社會中，失敗顯得特別嚴重。」，而競爭心態也從學生時期就開始深化在人心中，從入學考到各種評量用成績去衡量年輕人。自然而然地，父母會給子女更多壓力讓孩子適應競爭、用盡全力脫穎而出。

除此之外，隨著社交軟體的普及，臉書、Instagram上的點讚數，也逐漸助長人們互相比較的心態。而快速傳播這件事，也讓人更害怕犯錯，只要出一次糗都很可能被放上社交平台廣為流傳，這些環境變化都在在加重失敗在人內心的份量。

但該如何判定一個人是處於健康的追求卓越心態，還是已經掉入完美主義的負面陷阱？

重點在於你把「焦點放在哪裡？」。

假如，你能夠接受挫敗、不輕易批判自己、有點小成果時也能讓自己放心慶祝一下。這樣表示你的心態偏向健康、是追求卓越者會有的。

但倘若你會反覆想著自己做不夠好的地方然後自責不已，即使別人稱讚你也很難相信，而且老想著「早知道我這麼做就可以完美了」。那很有可能你已經卡在負面完美心態的慣有模式了。

同樣面對上司的批評，一個追求卓越的人，他可能會想：「哎，工作上難免會遇到不同的意見嘛！這個做法行不通也沒關係呀，我再想想可以怎麼做來完成這個計畫。」而一個落入負面完美心態的人，則極有可能陷入「我好糟糕、好沒用」的自我批評心情中。

既然知道不健康的完美主義會帶來種種負面的影響，我們又該如何打破這個循環，停止設下超高標準、害怕失敗、時時自我否定、而且還把自己壓得喘不過氣的輪迴？

想要緩解負面完美心態的症頭，關鍵是：「意識到失敗不代表天就要塌下來了」。簡單來說，就是允許自己有失誤的機會，每個人都會有失足的時候，但那並不意味著我們是個徹頭徹尾失敗的人。分辨清楚「你是在某件事犯錯」，不代表你這個人是失敗的。我們必須體會到錯誤只是待解決的問題，而我們不應該因此貶低自我價值。

擺脫完美主義包袱最重要的，就是要把焦點轉移到實現目標的過程，而不是目標本身。在過程中，不妨試著改變批判和質疑的眼光，練習找出5個值得鼓勵自己和他人的優點，將它發展成一種積極樂觀的習慣。

至於家長在教育孩子時，可以怎麼做呢？專家建議多讚揚孩子在過程中的付出，像是「你已經很努力了，我為你感到驕傲」，而避免用「如果考100分就帶你去遊樂園」等結果導向的鼓勵。讓孩子從小認知到，只要過程中盡其所能，就算最終沒能達成目標，一樣能獲得肯定，這樣的環境中反而更能教育出能適當調適自己心態的孩子。

人生本來就沒有真正的完美。所謂的完美僅僅是人們各自主觀的定義罷了，與其追求虛無縹緲的完美，不如去找出什麼才是最適合自己的。而只有在我們如實面對自己的錯誤與失敗之後，才可能碰撞出屬於我們的真實人生。

（本文出自軒言文創完美主義者，給自己一次搞砸的機會吧！》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專。）

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