劉軒：現代人都必須面對寂寞 交心對話勝過1顆百憂解

兩、三年前，我家餐桌上有一盒來自英國的卡片，放在餅乾、椒鹽和油醋旁邊。裡面總共有100個問題，每個問題都沒有所謂的正確答案，設計來就是為了讓人們能夠產生有趣真誠的交流。每天晚餐時，我會從中抽一張卡片，全家輪流回答上面的問題。

前幾天，我們抽到的問題是：「什麼會讓你感到寂寞？」當時才6歲的兒子川川最先舉手。

「當爸比跟媽咪晚上出去跟朋友吃飯，我跟婆婆在家的時候，我會覺得寂寞。」他說。

當時8歲的姐姐接著回答：「當弟弟半夜跑去跟爸比媽咪睡，然後我自己醒過來，然後你們都抱在一起的時候，我會覺得寂寞。」

老婆想了一下，「當我在手機上看到朋友們一起出去玩，我沒有一起去的時候，我會覺得寂寞。」

我想都不用想，因為最近才經歷過好幾次。「當我出國出差，晚上跟你們視訊，掛上電話的那一刻，我會覺得寂寞。」

多有意思啊！四個不同的答案，四種不同的寂寞。

弟弟的寂寞反映了孩子對父母的愛。雖然他不缺玩具和大人陪伴，但他還是最在意我們是否在身邊。女兒千千的寂寞，則反映了姐弟間的微妙競爭。年齡相近的孩子們很在意父母愛誰比較多，無論父母怎麼說愛倆人都一樣，但在原始的潛意識層面，孩子還是會希望把父母的愛佔為己有。所以當姐姐發現弟弟偷偷跑去跟我和太太睡，我們又跟他親親抱抱的時候，想必心裡不是滋味。她所謂的寂寞，可能帶著不公平的申冤吧！

我太太 Cardin 的寂寞，則源自於「錯過的失落」。人是群體動物，不免會在意自己在社群中的地位。這不一定表示我們都想當領頭羊，但錯過了重要的社交機會，還是不免會有失落感。這種簡稱FOMO（Fear Of Missing Out，也就是「害怕錯過事情」）的心情，對於本就喜愛社交的人來說又特別明顯。它算是正常反應，不過如果經常有感而開始憂鬱的話，那建議還是少看社群媒體比較好。

那我的寂寞呢？最近出差的畫面還歷歷在目，那是一種人在異鄉，想念避風港的惆悵。如果是個長期的狀態，就可稱為「鄉愁」，但我的情況還好，起碼每次出差都只有幾天，而且每次都有明確的任務在身，所以不會有那種「我到底在這裡幹嘛？」的茫然來複雜化原本的惆悵。其實，自己晚上坐在陌生的酒店房間裡，本來就是會感到寂寞。這沒什麼大不了的，甚至還值得享受一下呢！

我這麼說可不是自虐喔！我只是不想為自己的處境感到可憐。去品味那必然有、再自然不過，也必然會度過的短暫失意或悲傷，可以稱之為「愁緒」。法國作家雨果曾說：「愁緒就是樂在憂愁之中」。其實，如果我們不迴避自己的愁緒，我們會發現它還是挺美的。話說，李白也應該就是在這種愁緒之際，寫下了《靜夜思》的「舉頭望明月，低頭思故鄉」吧！

蔣勳老師在《孤獨六講》書中就曾這麼寫：「華人太愛熱鬧，太愛擠在一起，缺乏安全感，缺乏獨自面對難題的快樂。我覺得尤其是下一代，更需要有獨自面對自我的經驗。可以孤獨地從人群中出走，獨與天地精神往來，完成自己完整的人格。」他指的下一代，應該就是我們這一代了。我們將比上一代活得更久、孩子生得更少、背井離鄉的比例更高。如何善對自己的孤獨，將會是我們這一代最重要的心理課題。最近，美國的媒體開始將「寂寞」封為一種疫情，因為調查發現，相較於20、30年前，寂寞感在先進國家正在大幅提升。在美國就有超過半數的受訪者表示自己感到寂寞或孤立，而這與是否住得偏僻毫無關係。有許多人住在擁擠，甚至充滿了社交機會的環境，但還是感到孤獨。顯然，這是一個我們必須面對的內心問題。

寂寞有很多面貌，也有很多原因。如果我們要處理自己的寂寞，就應該先認清自己的寂寞。到底這感覺從何而來？我是真的獨處，身邊沒有任何親友可依靠，還是陷於主觀的感受之中？我選擇用什麼方法來對待這種感受？這個方法是否適用於這個原因？還是說，我根本沒想過，但是去麻痺它、或迴避它？

就如同我們萬萬不能這麼回應孩子：「你這哪算是寂寞？我們都在身邊，你竟然還有這種感覺，難道你那麼缺乏安全感！？」我們也不能對自己說：「你這哪算寂寞？當個男人，長大吧！」無論原因為何，只要你感到寂寞，那對你來說就是真的。尊重別人的感受，也要尊重自己的。

我個人認為，對抗寂寞最好的方法就是「開始聊起來」。我們甚至可以直接問身邊的人：「你會覺得寂寞嗎？什麼會讓你感到寂寞？」雖然聽起來沈重，但我們也不一定要把它視為苦悶的話題。敞開心聊，說不定會相當溫暖和療癒。我相信一番交心的對話，絕對勝過一顆百憂解。

在無情的茫茫人海中，我們就像是濃霧裡的一艘船。鳴笛之前，我們只知道彼此的存在，卻看不見對方真正在哪裡。也許，鳴笛之後，我們才會發現原來其他人與我們那麼的相近。也說不定，就像在我家那晚念出了那張卡片，突然開啟了這個話題，而我跟家人的一番交流之後，一邊在洗碗，一邊在回味那坦誠的對話。頓時，我們感覺更親近、更不寂寞，也更像一家人了。

（本文出自軒言文創《現代人都必須面對的心理課題：寂寞》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專。）