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找到劈腿證據才願意分手 這叫做「痛到底才走」症候群

愛心理 / 文．柚子甜 心靈工作者
那些血淚斑斑的婚姻案例裡，經常看到某些感情破碎，卻依然執著的女子問：「我是不是要親手抓姦在床？」，印象中律師這樣回答：「如果親眼看見真的會讓你徹底死心，那你就去吧。」圖片來源：ingimage
那些血淚斑斑的婚姻案例裡，經常看到某些感情破碎，卻依然執著的女子問：「我是不是要親手抓姦在床？」，印象中律師這樣回答：「如果親眼看見真的會讓你徹底死心，那你就去吧。」圖片來源：ingimage

以前粉絲團觸擊率還沒降的時候，我很常追蹤到某位律師的發文。

那些血淚斑斑的婚姻案例裡，經常看到某些感情破碎，卻依然執著的女子問：「我是不是要親手抓姦在床？」「我想要到他樓下，親眼看到他跟小三同進同出，可以嗎？」撇開為了官司蒐證不談，我印象中律師這樣回答：「如果親眼看見真的會讓你徹底死心，那你就去吧。」

「死心」確實是一件很重要的是，不過，心靈工作者想處理的，還有另一個層次的問題。

我在做心靈諮詢的時候，也常遇到這樣的案主。跟男友的關係已經很明顯危機，近一年來，對方對自己異常冷淡，每次假日要約都說沒空、很忙、要工作（但是共同朋友要約他都很好約，而且出去還沒跟她說，是她在ＩＧ上不小心發現的），會跟其他妹子打情罵俏、會精神出軌，但他都說沒有、妳想太多、我們只是朋友胡鬧，但是回頭又依然故我。對朋友比對女友還好、對其他女生比女友還親暱，手機裡也從不缺遊走出軌邊緣的簡訊，女友覺得，那我到底算啥？

已經感覺不到愛、相處比朋友還不如、抗議無效、男方又不肯說白「我們分手吧」，女方苦不堪言，覺得男友明顯在拖時間，根本只是想留個後路（跟床伴）而已。

好了，但交往又不是結婚，沒有法律約束，日子這麼苦，妳幹嘛不自己提分手就好了？我好奇。

「我不知道，我想是不是要親眼看見，他真的跟別的女生怎麼樣，我才會一次痛到底，然後徹底醒來？」她苦惱地說道。

「如果你真的會清醒，然後果斷地離開，我是不反對。」我苦笑道：「可是我想問另一個問題：為什麼一定要這樣才肯分手？」

想「確認證據」才離開，本身並沒有不對，畢竟有時是自己小劇場太多，對方確實沒怎樣。這時「找到證據」才離開，倒也算是理智的行為。但很多關係已經不是這樣，而是「就算對方沒怎樣，感情也糟到讓人待不下去」，這個階段還在堅守「看到證據」、「痛到底」才走，看似傻氣糊塗，背後卻隱藏了兩個原因。

「痛到底才走」症候群的原因一：我想只是害怕清醒

第一種人其實很微妙，嘴巴說要「看到證據」才會醒，但有積極在找嗎？沒有，甚至連在男友臉書留露骨訊息的人，她都沒勇氣點進去看，遑論問男友「這女的是誰？」

她的潛意識裡認為，只要我一天沒抓到，就是自己想太多；只要晚一天發現，就是晚一天分手，在這之前，我沒有失去愛，我們只是關係不好。

林俊傑的歌詞「我想只是害怕清醒」，最適合描述這種狀態。她們不是真的想「痛醒」，反而是知道「痛醒」沒那麼容易找證據，乾脆把它列為觸發條件，在這之前，我就還活在夢裡，誰都可以不用醒。

「痛到底才走」症候群的原因二：千錯萬錯，希望都是對方的錯

而另一種人其實更微妙，他們害怕的不是「清醒」，但害怕另一種東西，叫做「我也有責任」。

你說，冷落我的是他、出軌的也是他、不肯溝通的也是他，我有什麼責任？有，那個責任叫做「放任自己繼續受傷」。

人其實沒辦法接受自己選錯人，選錯人之後還無視對方的糟糕，繼續投注時間、精力、感情在對方身上，累積了一大堆痛苦與傷害之後，成本太高導致無法停損。如果這時能夠證明「是對方劈腿喔！不是我傻喔！」那這些錯都可以推到對方身上，自己也就解脫了。

我跟一位股市交易員聊到人類有這樣的行為，他笑說，這種人性在股市裡很常見啊！交易員如果選錯了標的物，進場後跌個不停，當事人無法接受自己眼光不好、看錯市場方向，不肯停損出場，就叫「凹單」。

這時候如果能夠找個藉口給他們抓，例如「啊他們內線交易啦！」「都是政府介入！媒體亂帶風向！」，這些人就能死心的出場了──只是這個「死心」並不是真的「清醒」，而是跟感情一樣，終於有藉口擺脫「自己的責任」：選錯標的物的責任、無視風向的責任、還有，任由帳戶從小賠變大賠的責任。

人性在股市顯露無遺，更遑論感情是多數人的軟肋。只是，無論是哪種「痛到底才走」，都是一種「逃避現實」，只會讓自己受傷更重，到最後也更不原諒自己和對方。

與其「痛到底」才醒，不如，這次「痛到中間」就先醒吧！

（本文出自愛心理找到劈腿證據才願意分手，這叫做「痛到底才走」症候群》，未經同意禁止轉載。）

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