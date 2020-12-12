「他最懂所向披靡」費德勒初見老虎伍茲：我們童年大不同

愈早刻意練習，還是花時間多元嘗試？

我們先從體壇的兩則故事開始。

刻意練習的經典案例

老虎伍茲兩歲時已登上全國性節目，拿著高及肩膀的球桿，一路推球參加第一場比賽，並贏得未滿十歲組的冠軍。圖擷自 golf.com/

第一則，你大概聽過。在故事中，這男孩的父親早早發覺兒子的與眾不同。男孩六個月大時，父親抱著他在家裡走動，他竟然能站在父親的手掌上維持平衡。七個月大時，父親給他一根推桿，他坐在學步車裡拖著它到處遊走。十個月大時，他從寶寶餐椅爬下來，一搖一擺走向為他打造的小高爾夫球桿，模仿著在車庫看到的揮桿姿勢。由於父親還沒辦法跟他用言語溝通，所以靠畫圖教他球桿的握法。「這孩子小到還不會講話，要教他怎麼推桿真是不容易。」

兩歲，他卻已經登上全國性電視節目，拿著高及肩膀的球桿，一路推球，，他參加第一場比賽，贏得未滿十歲組的冠軍。

時間浪費不得。這男孩才三歲，就在學沙坑救球的方法。他父親明白兒子是天生好手，天命在此，而指導兒子是他的責任。想想看：如果你這麼確知前方的路，或許也會教三歲兒子怎麼面對必然湧至的媒體記者。他扮演記者，教兒子怎麼扼要回答，沒問就別講。那年在加州的球場，男孩以四十八桿完成九個洞，高於標準桿僅十一桿。

多方嘗試也不阻礙發展

費德勒母親在教網球，卻不想陪小時的他練球：「他總會惹我不爽啊。他都試些稀奇古怪的打法，從不規規矩矩把球打回來。對當老媽的來說，這樣很沒意思。」記者認為，這對父母未強行逼迫，而是「循循善誘」。圖擷自 gulfnews

第二則故事你大概也知道。

他母親是教練，卻從沒訓練他。他學走路時，會繞著她踢球。在兒時的週日會跟父親打壁球，還學滑雪、拳擊、游泳和滑板，打籃球、手球、網球和桌球，利用鄰居的圍籬打羽球，還在學校踢足球。日後他認為正是大量接觸各種運動，鍛鍊出運動能力和手眼協調性。

他什麼運動都碰，只要有球就好。他是很愛打球的孩子，但父母對他的體育之路倒沒什麼想法，母親後來說：「我們沒有打算讓他往這走，或往那走。」她跟孩子的爸就只是鼓勵他多方嘗試，而事實上這是必要的選擇。

雖然他母親在教網球，卻不想陪他練球：「他總會惹我不爽啊。他都試些稀奇古怪的打法，從不規規矩矩把球打回來。對當老媽的來說，這樣很沒意思。」《運動畫刊》的記者認為，這對父母從未強行逼迫，而是「循循善誘」。

他十多歲時，球技好到受當地報社採訪。當網球教練決定把他調去跟更高年級的球員對戰，他卻要求調回來，這樣才能跟朋友一起打球。

當他終於放棄其他運動項目（主要是足球）並專注於網球之際，其他同儕老早跟體能教練、運動心理師和營養師合作已久，然而這並未阻礙他的長期發展。在他三十五歲前後，明明已屆許多傳奇網球巨星的退休年齡，卻仍笑傲網壇，獨占世界第一寶座。

兩位世界冠軍養成之路天差地別

伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」圖擷自 express.co.uk/

二○○六年，老虎伍茲和羅傑．費德勒首次見面，兩人正如日中天。伍茲搭私人飛機去看美國公開賽的總決賽，費德勒因此分外緊張，但仍贏得比賽，連續三年抱得冠軍。伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」後來費德勒這麼說。他們很快就結為朋友，愛爭論誰才是最打遍天下無敵手的王者。

不過費德勒仍發覺兩人的差異，他向一位傳記記者說：「他的人生故事跟我截然不同。他從小志在打破大滿貫的紀錄，我則只夢想跟德國金童鮑里斯．貝克見上一面，或是有朝一日登上溫布頓的賽場。」

費德勒兒時父母是採「循循善誘」的教育方式，起初他也沒把打球多當一回事，日後卻稱霸球壇，堪稱史上第一，這種歷程似乎非常罕見。費德勒跟伍茲不同，起步得比成千上萬個孩子更晚。相較之下，伍茲的成長過程堪稱專業養成暢銷書的典範，伍茲兒時不只是打打高爾夫，還經過不懈的「刻意練習」，即一萬小時定律的那種苦練。

圖為《跨能致勝》書封。采實文化提供 談到憑刻意練習而成功的案例，伍茲堪稱代表人物─ 而且驗證愈早練習，成就愈好。

這類對過度專業化的提倡，有時變成一種龐大的行銷機器，成功推波助瀾，有時立意良善，影響甚至遍及體壇之外。然而，其實費德勒這條路普遍得多，伍茲這條路少見得多，只是像費德勒這種選手的故事乏人問津，甚至根本未獲報導。我們知道早期的嘗試是致勝關鍵，多元也是。

世界需要更多有廣度、多元、跨界的人才

世界日趨鼓勵並要求高度專業，此刻我們都面對一個挑戰，亦即如何保有廣度、多元經驗和跨界思維，延後一腳踏進專業的時間。當科技把世界變成環環相扣的複雜系統，人人只能管窺一隅，有些領域無疑需要老虎伍茲這樣及早起步的人，這樣專心致志的人，但我們也需要更多費德勒：立足寬廣，經驗多元，觀點多樣，足以跨能致勝的人才。

（本文出自《跨能致勝》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）