快訊

影／斷橋驚魂！混凝土車過水泥板橋 整座橋竟斷成兩截

興大女教師疑課堂歧視憂鬱症學生被議論 怒告49名網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「他最懂所向披靡」費德勒初見老虎伍茲：我們童年大不同

采實文化 / 文．大衛‧艾波斯坦（David Epstein）
相較於小時兩歲就一「揮」驚人，童年時期多方嚐試的費德勒就顯得大器晚成。歐新社
相較於小時兩歲就一「揮」驚人，童年時期多方嚐試的費德勒就顯得大器晚成。歐新社

愈早刻意練習，還是花時間多元嘗試？

我們先從體壇的兩則故事開始。

刻意練習的經典案例

老虎伍茲兩歲時已登上全國性節目，拿著高及肩膀的球桿，一路推球參加第一場比賽，並贏得未滿十歲組的冠軍。圖擷自golf.com/
老虎伍茲兩歲時已登上全國性節目，拿著高及肩膀的球桿，一路推球參加第一場比賽，並贏得未滿十歲組的冠軍。圖擷自golf.com/

第一則，你大概聽過。在故事中，這男孩的父親早早發覺兒子的與眾不同。男孩六個月大時，父親抱著他在家裡走動，他竟然能站在父親的手掌上維持平衡。七個月大時，父親給他一根推桿，他坐在學步車裡拖著它到處遊走。十個月大時，他從寶寶餐椅爬下來，一搖一擺走向為他打造的小高爾夫球桿，模仿著在車庫看到的揮桿姿勢。由於父親還沒辦法跟他用言語溝通，所以靠畫圖教他球桿的握法。「這孩子小到還不會講話，要教他怎麼推桿真是不容易。」

兩歲，他卻已經登上全國性電視節目，拿著高及肩膀的球桿，一路推球，，他參加第一場比賽，贏得未滿十歲組的冠軍。

時間浪費不得。這男孩才三歲，就在學沙坑救球的方法。他父親明白兒子是天生好手，天命在此，而指導兒子是他的責任。想想看：如果你這麼確知前方的路，或許也會教三歲兒子怎麼面對必然湧至的媒體記者。他扮演記者，教兒子怎麼扼要回答，沒問就別講。那年在加州的球場，男孩以四十八桿完成九個洞，高於標準桿僅十一桿。

多方嘗試也不阻礙發展

費德勒母親在教網球，卻不想陪小時的他練球：「他總會惹我不爽啊。他都試些稀奇古怪的打法，從不規規矩矩把球打回來。對當老媽的來說，這樣很沒意思。」記者認為，這對父母未強行逼迫，而是「循循善誘」。圖擷自gulfnews
費德勒母親在教網球，卻不想陪小時的他練球：「他總會惹我不爽啊。他都試些稀奇古怪的打法，從不規規矩矩把球打回來。對當老媽的來說，這樣很沒意思。」記者認為，這對父母未強行逼迫，而是「循循善誘」。圖擷自gulfnews

第二則故事你大概也知道。

他母親是教練，卻從沒訓練他。他學走路時，會繞著她踢球。在兒時的週日會跟父親打壁球，還學滑雪、拳擊、游泳和滑板，打籃球、手球、網球和桌球，利用鄰居的圍籬打羽球，還在學校踢足球。日後他認為正是大量接觸各種運動，鍛鍊出運動能力和手眼協調性。

他什麼運動都碰，只要有球就好。他是很愛打球的孩子，但父母對他的體育之路倒沒什麼想法，母親後來說：「我們沒有打算讓他往這走，或往那走。」她跟孩子的爸就只是鼓勵他多方嘗試，而事實上這是必要的選擇。

雖然他母親在教網球，卻不想陪他練球：「他總會惹我不爽啊。他都試些稀奇古怪的打法，從不規規矩矩把球打回來。對當老媽的來說，這樣很沒意思。」《運動畫刊》的記者認為，這對父母從未強行逼迫，而是「循循善誘」。

他十多歲時，球技好到受當地報社採訪。當網球教練決定把他調去跟更高年級的球員對戰，他卻要求調回來，這樣才能跟朋友一起打球。

當他終於放棄其他運動項目（主要是足球）並專注於網球之際，其他同儕老早跟體能教練、運動心理師和營養師合作已久，然而這並未阻礙他的長期發展。在他三十五歲前後，明明已屆許多傳奇網球巨星的退休年齡，卻仍笑傲網壇，獨占世界第一寶座。

兩位世界冠軍養成之路天差地別

伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」圖擷自express.co.uk/
伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」圖擷自express.co.uk/

二○○六年，老虎伍茲和羅傑．費德勒首次見面，兩人正如日中天。伍茲搭私人飛機去看美國公開賽的總決賽，費德勒因此分外緊張，但仍贏得比賽，連續三年抱得冠軍。伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」後來費德勒這麼說。他們很快就結為朋友，愛爭論誰才是最打遍天下無敵手的王者。

不過費德勒仍發覺兩人的差異，他向一位傳記記者說：「他的人生故事跟我截然不同。他從小志在打破大滿貫的紀錄，我則只夢想跟德國金童鮑里斯．貝克見上一面，或是有朝一日登上溫布頓的賽場。」

費德勒兒時父母是採「循循善誘」的教育方式，起初他也沒把打球多當一回事，日後卻稱霸球壇，堪稱史上第一，這種歷程似乎非常罕見。費德勒跟伍茲不同，起步得比成千上萬個孩子更晚。相較之下，伍茲的成長過程堪稱專業養成暢銷書的典範，伍茲兒時不只是打打高爾夫，還經過不懈的「刻意練習」，即一萬小時定律的那種苦練。

圖為《跨能致勝》書封。采實文化提供
圖為《跨能致勝》書封。采實文化提供
談到憑刻意練習而成功的案例，伍茲堪稱代表人物─ 而且驗證愈早練習，成就愈好。

這類對過度專業化的提倡，有時變成一種龐大的行銷機器，成功推波助瀾，有時立意良善，影響甚至遍及體壇之外。然而，其實費德勒這條路普遍得多，伍茲這條路少見得多，只是像費德勒這種選手的故事乏人問津，甚至根本未獲報導。我們知道早期的嘗試是致勝關鍵，多元也是。

世界需要更多有廣度、多元、跨界的人才

世界日趨鼓勵並要求高度專業，此刻我們都面對一個挑戰，亦即如何保有廣度、多元經驗和跨界思維，延後一腳踏進專業的時間。當科技把世界變成環環相扣的複雜系統，人人只能管窺一隅，有些領域無疑需要老虎伍茲這樣及早起步的人，這樣專心致志的人，但我們也需要更多費德勒：立足寬廣，經驗多元，觀點多樣，足以跨能致勝的人才。

（本文出自《跨能致勝》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

「他最懂所向披靡」費德勒初見老虎伍茲：我們童年大不同

老虎伍茲和羅傑．費德勒首次見面，兩人正如日中天。伍茲搭私人飛機去看美國公開賽的總決賽，費德勒因此分外緊張，但仍贏得比賽，連續三年抱得冠軍。伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」

高齡者要如何才能獲得尊重 並安享晚年？

切記「不在其位，不謀其政」的道理。尤其是對於子女成家立業後，其家庭的生活方式及家務管理，盡量給與年輕人自主的空間，越少介入越好。只要偶爾正面的給與鼓勵，和提供及配合即時的支援即可。除此以外，更要懂得寬心以待，提醒自己兒孫自有兒孫福，不用再為兒孫做牛做馬般地操心。

「我拿東西往她身上摔，她才安靜下來」男炫耀毆打女友 被讚「真男人」

「前幾天她月經來，她那時要我出門買東西，而我因為牌位上不去就拒絕了，結果她在那邊給我碎碎念，我一時不爽就往她臉上揍了一拳。這時她不像以前那樣默默不說話，而是捂著鼻子歇斯底里哭著，我就想說是因為在一起久了，她膽子變大嗎？後來我是拿東西往她身上摔，她才安靜下來。」

《孤味》觀後─相愛是兩人共同決定的事 分開卻是一人離去便已成立

在感情裡，相愛是兩個人共同決定的事，分開卻是一個人離去便已成立，來不及釐清、來不及說再見，但那人早已遠去。

為什麼我們總是愛錯？梳理你的原生家庭

這樣的孩子從來沒有被當作一個人。當他想哭的時候會被說「不准哭」，想生氣的時候會被嚴厲制止，焦慮的時候會被嘲笑或挨打。身為一個人，若無法以最自然的方式被接納，就會竭盡所能找到能被接納的方式。

不管有沒有嫁出去，我都比你想像中的更愛我自己

妍如其實很想告訴母親，我很喜歡我現在的工作，而且收入夠我住在市區小套房，還有大眾交通工具可以通勤，花費不是問題，更沒有和先生吵架就得面臨「房子是我的，你給我出去」的困擾；我有穩定信賴的交友圈，甚至有時還可以陪陪那些帶孩子帶到快憂鬱的女性朋友們，單身套房是她們得以大聲抱怨的避風港

家事律師看「孤味」－想離，又離不掉的婚姻

秀英堅持了二十幾年，拒絕在離婚協議書上簽字。最後，卻從蔡小姐的口中明白，原來，丈夫還是明白自己的付出和辛苦。除了在泛黃的協議書上簽名，交給孫女，帶去火化外，也讓蔡小姐代替自己以遺孀身分，出席丈夫的喪禮。

「一腦多用」很省時間？名醫都靠這些辦法解決

資訊爆炸，頭腦也會累到爆炸。醫學上稱為腦疲勞、腦過勞。

「玫瑰少年」的學校一角 20年之後是否有改變？

性別平等教育法通過之後，葉永鋕的生命到現今20年過去，這樣的「玫瑰少年」，是否真的被平等、友善、接納、尊重呢？

頂大生的苦惱：每天都在「掩飾」 努力是不是騙人的？

她每天一睜開眼睛，就開始「掩飾」。掩飾自己對工作內容的困惑與茫然，害怕自己聽不太懂主管指示的窘態被發現；掩飾自己每天的 煩躁、焦慮、壓抑，害怕身邊的人發現自己對情緒的無能為力；掩飾自己找不到能發揮大學專業的工作跟差強人意的薪水，害怕家人或親戚覺得自己「小時了了，大未必佳」，是一般人眼中的「魯蛇」。

外表快樂的人也可能有抑鬱症 對患者別再說這5句！

一名澳洲醫學系學生札切理提出一項人類心理警訊，指出一個外表快樂的人，可能正與抑鬱症抗爭中，可藉由5種行為跡象來判定一個人是否罹患抑鬱症。

自殺通報人數創新高 現代人焦慮哪裡來？

憂鬱和自殺的原因可謂錯綜複雜，跟我們的存在處境、成長經歷和人際關係都有密切的關係，不可簡單歸因為個人心靈脆弱或心理壓力承受不足所致。相較於憂鬱，焦慮是一般人更常會有的經驗，而且牽涉的範圍相當廣泛。本文想要聚焦在焦慮這個問題上，並試圖分析焦慮的本質是什麼？

熱門新聞

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

超可怕！昨晚是繼921後第七強震？ 帶你回顧台灣近10年強震

被「震」倒？男卡廢墟牆縫整晚 消防隊破牆救人

把握短暫好天氣 吳德榮：明晚變天下周挑戰入冬最低溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。