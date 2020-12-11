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《孤味》觀後─相愛是兩人共同決定的事 分開卻是一人離去便已成立

聯合新聞網 / 文．林憶卉(實習心理師)、林伯聰(所長/諮商心理師)編修
一段維繫十年，甚至是好幾十年的感情消逝了，無論是分手、失蹤，或者是死亡，對一個人而言都是多麼痛的事，在這個歷程裡，你可能會經歷幾個階段，這些階段可能對每個人來說順序不同，但在來回數次以後，終會平息。圖為《孤味》劇照／威視電影提供
一段維繫十年，甚至是好幾十年的感情消逝了，無論是分手、失蹤，或者是死亡，對一個人而言都是多麼痛的事，在這個歷程裡，你可能會經歷幾個階段，這些階段可能對每個人來說順序不同，但在來回數次以後，終會平息。圖為《孤味》劇照／威視電影提供

在看完孤味以後，想起自己及身邊朋友們走過的感情路覺得有些感觸。

在感情裡，相愛是兩個人共同決定的事，分開卻是一個人離去便已成立，來不及釐清、來不及說再見，但那人早已遠去。

失落、遺憾與不解

這段感情在你的心中留下了無盡的失落、遺憾與不解，看似癒合的傷口，總在夜深人靜時隱隱作痛，或在遇到下一個他時，種種與那個放不下的他相似之處，都在在提醒你「嘿，看我看我！我還在這裡喔！你還沒好好照顧我！」。

所以今天要來聊聊親密關係消逝後的失落。試想一段維繫十年，甚至是好幾十年的感情消逝了，無論是分手、失蹤，或者是死亡，對一個人而言都是多麼痛的事，在這個歷程裡，你可能會經歷幾個階段，這些階段可能對每個人來說順序不同，但在來回數次以後，終會平息。

Kubler-Ross的哀傷五階段

一、否認

在面臨對方的離去時，因為還不能真實接觸失去的痛苦，你可能不願承認對方的心已離你遠去，寧願否認眼前事實來迴避這個巨大衝擊。

二、憤怒

面對這不如你所願的分離，卻無法再否認這個事實騙自己時，你可能會用生氣來代替悲傷，開始怨天怨地怨自己，氣自己如果當初不要逼那麼緊，或者怪別人沒有在他離開時攔下他，事情就不會落到此田地了。

三、討價還價

在怨天尤人後，卡在還未能接受此事實，又還不願承認這個失去的中間，你可能會開始對於現況討價還價，寧可委屈一些，也希望事情有轉圜餘地，像是「我可以接受另一個人的存在，但你別離開我！」，或者「分手後不要斷絕聯繫，當不成戀人至少還能當當朋友」。

四、沮喪

而在努力了很久，發現所做的一切都是枉然以後，閃躲許久的事實朝你襲來之時，血淋淋的面對那真實的絕望、無助與痛苦時，或許你會陷入沮喪、無望，覺得一切都沒用了、一切都不再重要，跌入痛苦的深淵。

五、接受

直到度過這些難熬的時刻，靜下來回頭看看那些愛恨交織的過去，重新理解何以當初對方選擇以此方式離開，也再一次地梳理對對方的情感與怨懟，這個互相積欠互相追討的過程也終於逐漸平息。承認並接受這個人已離去的事實，將目光放回到自己眼前的路上，帶著回憶往前走。

或許在有生之年，我們可能不再有機會與對方好好道別，或者搞清楚對方離去的原因，但我們能做的是花些時間，品嚐那些走過的曾經，你可能會想起你們過去共同擁有的回憶，可能甜中帶酸，並且夾雜著些苦澀，也讓你有所不甘。

允許難過、悲傷、痛心疾首

允許自己難過、悲傷、痛心疾首，並在一次又一次的反覆梳理的過程中，想想這段關係何以對自己那麼難捨，找尋這段關係對自己的意義，當能以新的眼光看待這些失落、理清自己與失落對象的關係，並賦予這段關係、這些悲傷新的意義時，我們才能與這段關係道別。

觸景傷情，是很正常的事

即便到了未來，你看到了與他相似的人、行經你們曾走過的路，或許仍然會勾起你和他的回憶，那也是很正常的事情，同樣的，允許自己有些情緒，允許那些感受的存在，那都是你擁有過一段令你在意不已的關係的提醒而已。

（本文出自《《孤味》觀後感─相愛是兩人共同決定的事 分開卻是一人離去便已成立》，未經同意禁止轉載）

孤味

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