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家事律師看「孤味」－想離，又離不掉的婚姻

聯合新聞網 / 文‧賴佩霞律師
秀英堅持了二十幾年，拒絕在離婚協議書上簽字。最後，除了在泛黃的協議書上簽名，也讓蔡小姐代替自己以遺孀身分，出席丈夫的喪禮。圖／威視電影提供
秀英堅持了二十幾年，拒絕在離婚協議書上簽字。最後，除了在泛黃的協議書上簽名，也讓蔡小姐代替自己以遺孀身分，出席丈夫的喪禮。圖／威視電影提供

看過「俗女養成記」的大家，相信對於陳嘉玲這個角色， 一定都不陌生。

特別是下面這台詞：「親愛的陳嘉玲，妳是從幾時開始忘記了？忘記這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來；妳又是從幾時開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。」追完整部劇的同時，也被飾演陳嘉玲的謝盈萱圈粉。

謝盈萱在「俗女養成記」演「大嘉玲」。圖／華視
謝盈萱在「俗女養成記」演「大嘉玲」。圖／華視

所以，當發現孤味預告片中出現謝盈萱，心中立刻默默記下上映的時間，列入待看清單中。

用寄的離婚協議書？

秀英丈夫婚後外遇不斷，在無聲無息離家後，偶回台南，來到秀英單獨經營、只有賣蝦捲的小吃攤。可苦苦盼來的丈夫，一開口跟秀英說的，卻是「這是離婚協議書，簽好了，就寄到臺北來給我。」

對於一個辛苦拉拔孩子長大，一直無條件支持丈夫的秀英來說，無疑是晴天霹靂、重重的一擊。怎麼想也想不透，為何身為人妻該做的，我都做了，卻是換來丈夫想要離婚的下場？

從法律上的觀點來說，若雙方是走協議離婚的程序，除了離婚協議書（書面）外，還需要有兩名的證人也在協議書上簽名，最後，還得兩人一起去戶政事務所辦理離婚登記（民法第1050條規定參照）。

我們也在先前的文章中跟大家分享過，關於離婚見證人需要注意的地方（文章連結）。

所以，單純的寄回離婚協議書，是不會當然發生法律上離婚效力的。

當然，片中的秀英，一直到丈夫過世前，不論基於怨懟不甘，或是私心仍然保留最後一絲絲破鏡重圓的希望，始終堅持拒絕在離婚協議書上簽字。

而父母的婚姻狀態，也間接的影響了二女兒阿瑜對婚姻的態度。在阿瑜發現家中有奇怪的書刊，聽見丈夫用手機跟其他人的交談，總是直覺的聯想，是否我的婚姻也將和父母一樣，終究以一方出軌收場？

當觀影民眾看到先生準備告知阿瑜關於大姐癌症復發的消息，驚恐的阿瑜脫口而出的卻是：「你要跟我離婚嗎？」這一幕時，雖然笑聲不斷，但阿瑜神來一筆的問題，卻是忠實反應原生家庭深植在阿瑜內心的婚姻形象。

孤味的中後段有場關鍵戲碼，是秀英和三個女兒在客廳的那場戲。秀英說：「我打拼一輩子，把你們一個個扶養長大。卻輸給一個20年不曾跟你們聯絡的爸爸。我一輩子做牛做馬，沒有聽過妳跟我說一句謝謝。」圖／威視電影提供
孤味的中後段有場關鍵戲碼，是秀英和三個女兒在客廳的那場戲。秀英說：「我打拼一輩子，把你們一個個扶養長大。卻輸給一個20年不曾跟你們聯絡的爸爸。我一輩子做牛做馬，沒有聽過妳跟我說一句謝謝。」圖／威視電影提供

70分，就很好

孤味的中後段有場關鍵戲碼，是秀英和三個女兒在客廳的那場戲。

「我打拼一輩子，把你們一個個扶養長大。卻輸給一個20年不曾跟你們聯絡的爸爸。我一輩子做牛做馬，沒有聽過妳跟我說一句謝謝。」

劇中的秀英，坐在客廳，滿腹委屈的對著三個女兒說道。

上週離婚案件調解時，法官是這麼對當事人說的：

「如果父母雙方的表現讓孩子打分數評量，滿分各是100分。即便一方拿了滿分，但另一分是0分，甚至是負分，那麼平均起來，孩子感受到的，還是只有不及格的50分。

但雙方都是70分的父母，孩子感受的愛，卻比一方滿分的父母還要多。70分爸、媽，還有30分可以留給自己喘口氣的餘裕。重點是，萬一有天孩子沒有按著自己的規劃前進，爸媽的失落感也才不會這麼大。」

這番語重心長，除了說明合作父母的概念，其實也提到了很多父母，百分百的將重心放在孩子上，到了最後，可能產生一種變相的情感勒索：因為我當年如何委屈、犧牲；所以，孩子，你現在得聽我的。

秀英對女兒們的怒吼，某程度忠實反映了付出的背後，其實還是有所求的事實。或許，等的是一份同值的回報，或是一份理解或支持。但不論求的是什麼，倘若求不得，必有一方將要受苦。

30分的彈性，除了是給自己的餘裕，更是避免日後讓他人備感壓力的緩衝區。

千金重的親筆簽名

秀英堅持了二十幾年，拒絕在離婚協議書上簽字。最後，卻從蔡小姐的口中明白，原來，丈夫還是明白自己的付出和辛苦。除了在泛黃的協議書上簽名，交給孫女，帶去火化外，也讓蔡小姐代替自己以遺孀身分，出席丈夫的喪禮。

在現今離婚率高的嚇人的年代，也許年輕人比較無法理解，秀英不願意放手的原因。

但多數的情形是，不幸婚姻走到尾聲的餘味，常常只剩「不甘心」，總有一方感覺被「拋下」。被迫結束愛情的那一方，往往想像展翅高飛的對方，過得多麼稱心如意、自由自在，而自己每一天的不順，彷彿都是對方所造成，再回頭想起種種付出全都付諸流水，不甘心、不願放手，似乎就不是這麼難以理解的事情。

依目前的實務見解，當造成婚姻破綻事由歸責程度較高的一方，依民法第1052條第2項訴請法院裁判離婚時，通常會被法院駁回請求（文章連結）。

所以，秀英丈夫早年在外拈花惹草，回頭過來若希望可以跟秀英離婚，除了用以協商方式進行，別無他法。但如同孤味主題曲的歌詞：「無意何必對飲」，若對方已無心，又何苦把他拖在身邊？

撇除律師的法律視角，孤味真的是一部值得細細品味的好電影，歡迎大家一起走進電影院，用實際行動支持國片。

（本文出自《家事律師看「孤味」－想離，又離不掉的婚姻》，未經同意禁止轉載）

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