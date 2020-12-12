有些事情繼續做，有些事情不能做，有些事情要早做。

高齡者要如何才能獲得尊重，並安享晚年？

這裡有些給妳／你的建議。

衰老是高齡者的商標，老化和衰弱像是連體嬰，使老年人背後的包袱裡裝滿各種病痛。人吃五穀雜糧，難免都會有病痛。偏偏老人家除了類別多外，發生頻率也較高。就醫過程既瑣碎又繁複，而花費跟開銷負擔也大。但最令照顧者深感困擾和乏力的，莫過於在溝通上經常會遇到雞同鴨講，或是「明知山有虎，偏往虎山行」的不服輸、不信邪及固執行為上的瓶頸。

聽兒女忠言，別誤信詐騙

許多高齡者，若不是因為生不逢時，來不及學習電腦，就是覺得自己已經老了，用不著學也就更懶得學。甚至有些老年人因害怕電磁波會影響到健康，而拒絕使用3C產品。雖然懂得跟上時代潮流，退而不休，且精於各種電腦程式或產品使用的老年人也不少。但多數七、八十歲以上的人，手機只會用到接聽電話的功能罷了。

因此在資訊氾濫的現實社會中，年老者往往因為資訊不足，或是不懂得上網搜尋及確認，加上性格閉關自守，或自以為是的情況下，就很容易變成詐騙集團下手的對象。朋友家的女性長輩，特別喜歡收聽一些地下電台的廣播節目。而節目的男女主持人，也很懂得利用心理戰，親切地透過 Call In 跟 Call Out 的交流方式，與聽眾搏感情。

因此，長輩像著了魔般，拚命為了贊助主持人的廣告業績，而出手大方地買了堆積如山的各種成藥，並分別要轉送給家裡的子女們服用。怎麼勸都勸不聽，直到電台賣假藥的新聞上了報，才肯死心。

曾有一位八十多歲老先生的個案是這樣的，他在親朋好友熱心揪團的情況下，一起飛到了中國，參觀了當地靠海濱的房地產投資說明會。沿途受到相當禮遇的接待，不但吃得好、睡得也好，身旁又特地安排了位美女專門伺候，感受到有如帝王般的幸福。

他本以為只是隨團免費參觀的行程，豈知參觀團的行程快結束時，一路上挽著他，輕聲嗲氣、噓寒問暖的美女，突然無預警地打開門房，後面跟著兩位彪形大漢。原本的天使面孔竟然像中了邪似的，擺出一張兇狠的嘴臉，然後冷冷地丟給他一張同意購買房地產的意向書，並要預付十萬元人民幣的訂金。他老人家哪裡經得起如此無厘頭的恐嚇和驚嚇，當場居然就暈厥了過去。詐騙集團怕事情鬧大，就連夜設法把他送回臺灣。

而他居然是全團裡面，唯一沒有付出十萬元人民幣才能贖身的倖免者。但在他昏倒就醫的過程中，信用卡還是被盜刷了。事後子女們念在父親年歲已大，都不忍心太過分責備。其實自從父親決定參團一直到臨行前，他們都很反對。不止因為父親年紀大，完全沒有購屋的意願和能力，更主要的是擔心老人家猶如風中殘燭，隨時都有生命安危的問題。何況又是一人獨自在他鄉，家人真的很不放心。

反而事過境遷，他老人家經常會拿自己這段不愉快的遭遇，來提醒大家，天下沒有白吃的午餐，千萬不要貪小便宜，否則吃虧的終究還是自己。

對高齡者的行事建議

所謂識時務者為俊傑，藉此建議高齡者至少要了解、遵守及運用以下三點，並能夠做到明哲保身、進退有據、安守本分的地步。

第一點，要認知到年紀大了，體力、精力加上智力都在衰退中，凡事盡量不要太逞強，不要過分熱心與好管閒事。

切記「不在其位，不謀其政」的道理。尤其是對於子女成家立業後，其家庭的生活方式及家務管理，盡量給與年輕人自主的空間，越少介入越好。只要偶爾正面的給與鼓勵，和提供及配合即時的支援即可。除此以外，更要懂得寬心以待，提醒自己兒孫自有兒孫福，不用再為兒孫做牛做馬般地操心。

第二點，怕自己沒有太多的時間，可以繼續教育或傳授功力給晚輩，因此不是急於耳提面命，就是嘮嘮叨叨地瑣碎到不行。如此的做法只會令人更厭煩，而老生常談加上陳腔濫調，更是突顯自己不長進的弱點。最後反而形成了說者諄諄教誨，但聽者敷衍了事。

第三點，雖然說擇善固執是好事，但過分的執著，則容易變成剛愎自用的老頑固。晚輩們不是因為瞧不起老人，而刻意要抹殺長者的尊嚴，而是尊嚴必須建構在超越代溝的良性溝通上，與彼此尊重及樂意妥協的前提下。

所謂長者的風範，指的就是其人生的價值觀、理念及作為，有值得令晚輩們敬佩、仿效、追隨及傳承的價值。因此如果你老了以後，經常會有失落感，那麼就是你不能從自我的成就中獲得滿足。而且總是對別人的要求或標準太高，甚至導致令人怯步而不想接近你。

財務規劃要趁早

俗話說：「一毛錢可以逼死英雄漢，而英雄最怕就是病來磨。」貧窮和疾病，可說是高齡者無形的兩大殺手。這也是為什麼當你發現自己有「初老」的現象時，就要開始為將來必須面對「中老」和「終老」的生活品質，做未雨綢繆的準備。

所謂「有錢能使鬼推磨」，現實的社會就是這麼殘酷。人老了以後病痛多，用錢的地方相對也會比較頻繁。因此奉勸高齡者一定要有保命的自我危機，並且要有儲蓄或保險，以及足以給自己安心、讓晚輩們放心的財務規劃。

否則，要知道久病床前無孝子，更千萬不要天真地以為臺灣健保制度可以媲美全世界，所以不用去擔心。但實際上在高齡社會的福利上，政府的預算依然拮据和短缺。此外，醫療資源的浪費，每年達約一千六百億元。

前美國總統約翰．甘迺迪(John Fitzgerald Kennedy)有句名言：「不要問國家為我們做什麼，而是我們能為國家做什麼。」同樣的，我們也希望年老的長者，包括我本人在內，都要自愛，且願為自己的生命負完全的責任，不要隨性且任意浪費國家及社會的資源。只要我們有心注意和節制，就可以多留一些有形或無形的資產給下一代子孫。

談到醫療資源的浪費，讓我想起了一個十分嘲諷的笑話。話說有一天，四個同住在一間病房的老人家，見了面開始聊天。其中有一位突然問說：「奇怪了！今天怎麼沒看見老王？」其中一位馬上不假思索地告訴他：「老王今天生病了，不能來。」

由於人老體衰，免疫系統差而後遺症又多。所以一旦生病了，就會特別害怕。因為在國人的刻板觀念裡，生、老、病之後，接下來就是死，怎麼不會擔心和恐懼呢？

其實並沒有人希望沒事進醫院，進醫院都是沒得選擇的選擇。我出生後就開始很常生病，如肺炎、百日咳、拉肚子、出疹子都找上我。當時想必是身體不適，所以日夜哭鬧不休。外婆和父母親幾乎二十四小時採三班制，輪流把我捧在手心。更是找遍了中西醫，甚至最後連醫生都認為無救了，而願意提前把死亡證明開給我們。

母親和外婆有空就四處求神問卜，所幸籤詩文上都說，我有生機且能享晚福。所以她們才願意抱著一絲絲的希望，把我死馬當活馬醫。而我也真的一路病懨懨地長到了四歲，之後才不用他人攙扶，開始能有元氣自己走路。

外婆告訴我，當她看到我小學二年級可以提著燈籠跟大家一起遊行的時候，感動得不禁提起袖口拭淚。可是直到今天，我都還沒辦法搞清楚，到底是什麼原因？倒是有位命理界的朋友安慰我說，凡事人一出生就命有定數。帝王將相也一樣，人生總歸是難逃時也、運也、命也的運轉，所以才有「十年河東，十年河西」之說。

所以他認為，我出生時是運途不佳，才會生病。雖說江湖術士不可迷信，但他這句話仍深深地烙在我心裡。更體會到天意難測，「命中有的終須有，命中無的也勿強求」，愈老愈能體會其中的奧妙。因此只要遇到莫名而檢查不出的病痛，我就會以「運途病」來自我安慰一番。

（本文出自愛心理《《黃越綏的高齡快樂學》：高齡者要如何才能獲得尊重，並安享晚年？》，未經同意禁止轉載。）