「一腦多用」很省時間？名醫都靠這些辦法解決

人類社會正式進入到資訊時代，也不過才六十年，卻已經衍生出一堆「網路文明病」。洛桑加參醫師出版《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》書中指出，網路方便、什麼都查得到、人人都能發表意見、資訊品質不一，若照單全收，資訊爆炸，頭腦也會累到爆炸。醫學上稱為腦疲勞、腦過勞。

腦疲勞不是病，但胖起來還真要人命

沒錯，你不是因為吸空氣才變胖的，也並非「連喝水都會胖」。腦疲勞的人，經常不自覺出現一些低自制力行為，其中就包含大吃大喝大醉一場。平常興趣在哪、特別喜歡做什麼，就容易往那方向失控。衝動購物、衝動飆車都很危險，要嘛荷包危險，要嘛路人危險。

筋骨有筋骨的勞損，太疲勞不休息，就是酸痛腫脹、發炎、關節退化這些。腦也有腦的勞損。大量刺激大量資訊無法排空，也會出現病變，比方說蛋白質斑塊堆積，擾亂神經元傳遞，造成記憶、感知、一系列心智功能受損。腦疲勞的人，身心都會出現一些變化。察覺徵兆，即早喊卡，疲勞是可以逆轉的若等到勞損階段，就已經出現一些「損」，這時身體還要花特別多力氣才能修復，會比較累。

當機了嗎？燒腦過頭，你可以……

好煩啊好煩啊，看什麼都煩。冷淡、冷漠，遇到麻煩事都想冷處理或不處理。記憶力不好使，丟三落四，如果耳朵不是黏在頭上，搞不好都給弄丟了。閱讀紙本能力下滑，讀錯讀漏或根本讀不了兩頁。在策畫一個計畫時，感覺比以前吃力。對本來感興趣的事，提不起勁。心情容易低落、憤世厭世、覺得自己有點悲慘，空虛寂寞冷，洛桑醫師教你12招，這時候你可以：

一、好好睡覺，好好做夢。

二、珍惜無聊時刻，勇於放空。

三、避免再去使用機能性提神飲料。

四、簡單過生活，慢活樂活。

五、簡化行程，排鬆一些。

六、封鎖垃圾訊息與廣告。

七、攝取有益於大腦的好油。

八、收起手機，到戶外走走。

九、避免在惡劣心情下做討厭的工作。

十、吃各種顏色的新鮮蔬菜幫助大腦抗氧化。

十一、從本書挑一個你喜歡的方法，徹底放鬆。

十二、自覺心智功能嚴重受損時，尋求專業醫師協助。

「做夢，是為了遺忘」我一直很喜歡這個說法。擁有足夠的睡眠時間很重要，因為大腦在人睡覺的時候，會進行斷捨離的工作，篩選、刪除、建檔、精煉白天所獲得的一切資訊。熬夜或太早起，垃圾來不及清完，越堆越多，當然思路就很容易卡卡不順暢。不要覺得睡覺啥事都沒幹，是在浪費時間，不只大腦代謝廢物，身體很多修復、再生工作都是趁人睡著的時候進行。想要有更好的工作成就、優異的學習成績，有足夠的深層睡眠，是一定要的。

我很欣賞能完全放空的人。這樣的人，比別人更有機會活到九十、一百歲以上。資訊時代人手一機，許多人怕無聊，怕空白，一有空檔，不關心一下手機就好像哪裡怪怪的。跟睡覺一樣，放空，也有它的功用。你的意識看起來像是停擺了，事實上是換成潛意識在處理資訊。一流的創意工作者都很懂得如何放空，旁人看上去以為他在偷懶，事實上他是在讓好點子生成。

做你不喜歡的事，帶著厭惡的心情去做，特別容易腦過勞。那，該怎麼辦？不喜歡做的事，通通不要做？是的，沒辦法激起你熱情的人事物，能放棄就放棄吧！如果不能，那就要為你討厭的事，找出積極、正面的意義，做起來開心，比較不會過勞。那要是找不出正面意義咧？如果是這樣，那你還做它幹嘛？人生就這麼短短一瞬，要是現在做的任何一件事，不能讓自己更好、不能讓世界更好，那其實也沒有做的必要。不如把時間跟笑臉，留給對的事和對的人。

回歸平衡，結出長壽健康之果

交感神經太過活躍、運作過度的人，基本上就是將自己暴露於腦過勞與腦早衰的風險中。過度的使用，耗氧量大增，氧化壓力升高，微血管受損，這就是生病的因跟果。

圖為《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》書封。時報出版提供 交感跟副交感，一快、一慢。學會慢、學會平衡，生命之樹就會結出長壽之果。慢……慢……慢……，舒緩腦疲勞，慢慢深呼吸、漫步在河邊、細讀一本好書、靜坐靜心，也可以放慢步調享受空氣、享受陽光。如果你常常迅速開好幾個視窗、同時間處理多個訊息、猛按螢幕打怪玩手機遊戲、瘋狂傳訊息聊天，上網飆速之餘，別忘了切換「慢時間」，均衡一下。

心好累的時候，別忘了你永遠都可以這樣說：「謝謝大家的厚愛，但我現在想要休息一下。」簡化、精煉後的人生，優雅告別腦疲勞。

（本文出自《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》，時報出版，未經同意禁止轉載。）