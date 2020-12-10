頂大生的苦惱：每天都在「掩飾」 努力是不是騙人的？

小雨是一般人眼中的人生勝利組，高中就讀前三志願，高中畢業後順利進入頂大國企系就讀，但人生的順遂在出社會後，並沒有依照劇本演出……

小雨曾跟我說，她每天一睜開眼睛，就開始「掩飾」。掩飾自己對工作內容的困惑與茫然，害怕自己聽不太懂主管指示的窘態被發現；掩飾自己每天的 煩躁、焦慮、壓抑，害怕身邊的人發現自己對情緒的無能為力；掩飾自己找不到能發揮大學專業的工作跟差強人意的薪水，害怕家人或親戚覺得自己「小時了了，大未必佳」，是一般人眼中的「魯蛇」。

「我只要想到，如果有一天我真實的、不完美的樣子被發現，我就呼吸困難、手腳發冷，如果有一天，我的大學同學知道我現在把人生過成這樣樣子，我都不知道別人會怎麼笑我……」

你/妳也如小雨一樣，努力掩飾著自己，不希望真實的樣子被別人發現嗎？

你/妳也如小雨一樣，對於自己現在的生活充滿了無力與氣惱嗎？

活不出自己想要的樣子是那麼令人沮喪、無力，心中描繪的工作、親密關係，在其他人的生活中感覺觸手可及，但對於自己，卻那麼遙遠。

在這個狀態中，人很容易全身心的看著自己「現階段到不了的地方」、「看著身邊其他人活得自在順遂」，日復一日，這樣的感覺會吞食那個有能量、有自信的你，讓你越來越厭世、越來越沒有動力為自己做點什麼。

如果你讀到這裡，發現自己好像正經歷著這樣的感覺，也許你可以嘗試做幾件事：

找到一個你信任的或是專業助人工作者，談談你心中的感受，了解現在的自己有哪些感受，感受會是看見自己的一把鑰匙。看看這樣的感受背後，隱藏著什麼你對人生的期待與想法，這個期待與信念是怎麼來的？這個目標與期待真的是你發自內心想要的嗎？

我想現階段的你，可能會想為自己做很多、想要動起來，但也許在這個狀態的你，不太確定可以做些什麼，也可能心中有個很強烈的聲音覺得自己做不到。這時諮商會是你發現自己、整理自己的好方法，透過受過專業訓練的心理師，釐清自己的現狀、看見未來的可能，我相信，把文章看到這裡的你，心中一定還有一絲力量與相信，願意再為自己做點什麼。

（本文出自看見心理人生好難，「努力」是不是騙人的？，未經同意禁止轉載。）