「玫瑰少年」的學校一角 20年之後是否有改變？

性別平等教育法通過之後，葉永鋕的生命到現今20年過去，這樣的「玫瑰少年」，是否真的被平等、友善、接納、尊重呢？

今年就讀國小的阿南是個生理性別男，充滿陰柔氣質，不知道愛情是什麼？可是同學總是懷疑他喜歡男生、說他是不是ＧＡＹ，當他不小心碰到男同學時，其他人總是起哄「吼～你喜歡男生」，這讓阿南的男生朋友越來越少了，大家有意無意得避開阿南。

還好阿南他有一個最喜歡的偶像，是網紅名人鐘明軒，平常的阿南就很習慣捻著手指、聲音細柔的講話，喜歡表演跟唱歌，開心時有像鈴鐺般輕盈的笑聲，眼神在被稱讚時會變得害羞，有老師跟輔導室反應「老師，阿南真的有點奇怪，可以請你協助他嗎？他是不是故意引起大家注意的啊！我們要趁現在把他調整回來，不然他未來要怎麼娶老婆呢？同學都不是很喜歡阿南這樣，會覺得他很奇怪，這是阿南自己的問題啊！他改變了同學就不會覺得他奇怪了。」

我們說阿南是因為「性別氣質」不符合主流期待而遭霸凌，台灣雖然設立了性別平等教育法，希望保護像阿南這樣有著自己獨特個性與展現的孩子，但校園內的師長與同學的氛圍，仍然夾帶著「自以為是」的善意，希望「改變、矯正」阿南的行為與本質，同學也直接表示討厭或否定阿南。雖然有的老師知道性別平等教育法，所以不敢明說，但達到真正的平等尊重，仍是有很大的隔閡，還是想以改變本質的方式，要阿南不要做自己，而要當個「像男生」的人。

我知道時非常心疼與難過，在現今的教育現場，這樣有形與隱微的歧視，就在活生生的發生中，我試著讓老師們了解性別平等相關知識，希望能洗刷一點帶著墨鏡的眼光，希望阿南能多一些友善支持。

阿南很體貼細膩，總是很注意別人的心情是否難過，很願意關心難過的同學；阿南很勇敢，在舞蹈與表演上，能展現自己且不怕生；阿南很孝順，為了照顧失智症的奶奶，上網查了好多資料。

可是，老師的觀念沒有改變，同學的隱性歧視就仍然存在，阿南內心雖然害怕不安，但顯露於外，就是假裝不在意別人的眼光，暗暗告訴自己「我要跟偶像鍾明軒一樣，繼續勇敢做自己，當個藝人」，多希望趕快長大，大到可以保護自己，尋找跟自己一樣的人，或是，夜深人靜時，邊流淚邊希望能夠有人懂得，阿南一邊寫著日記邊許下願望。

可以想見，長大了的阿南來到諮商所，傾訴那些似乎無關痛癢的過去，但卻影響到他現在面對人群時，不知道該隱藏自己還是做自己的掙扎與矛盾，他選擇了看見心理諮商所，因為這是一間性別友善的諮商所，阿南多了被懂得與欣賞的眼光與陪伴，一起去看長大過程中的幽微與傷痛，在愛與支持下慢慢癒合成為更為深刻豐富的自己，繼續往前追尋幸福。

註記：陰柔特質和陽剛特質並不等同性取向。

備註：個案經改寫、匿名化處理

（本文出自看見心理『玫瑰少年』的學校一角，未經同意禁止轉載。）