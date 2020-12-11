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為什麼我們總是愛錯？梳理你的原生家庭

看見心理 / 文．莊博安 Wesley Chuang 諮商心理師
原生家庭中，當孩子沒被父母接納照顧，往後的他就難以接納與照顧自己，因為覺得自己不好，都是自己的錯，是不值得被愛的人。圖片來源：ingimage
原生家庭中，當孩子沒被父母接納照顧，往後的他就難以接納與照顧自己，因為覺得自己不好，都是自己的錯，是不值得被愛的人。圖片來源：ingimage

原生家庭中，當孩子沒有被父母真正接納與照顧，往後的他也就難以接納與照顧自己，因為覺得自己是不好的，都是自己的錯，會給他人帶來麻煩，是一個不值得被愛的人。這樣的孩子從來沒有被當作一個人。當他想哭的時候會被說「不准哭」，想生氣的時候會被嚴厲制止，焦慮的時候會被嘲笑或挨打。身為一個人，若無法以最自然的方式被接納，就會竭盡所能找到能被接納的方式。因為他需要連結，需要目光，需要愛。

對一個孩子而言，若沒有連結，他將不曉得自己無力時歸屬何方。若沒有目光，他將難以判斷自己的是非對錯，也無法替自己驕傲與難過。若沒有愛，他就只能將這些困惑與失落傾倒回內在，被孤單一點一滴啃噬。

相反的，在一個健全的家庭當中，父母會接納孩子最基本的人性，認真看待他的需求，安撫他的焦慮；孩子也會因此學習同樣的方式，長大後能善待自己。

這是我們學習而來的思維與模式，如果可以探究其根源，重新整頓，才能再次於生活中找到安身立命的態度。那時候，去愛一個人，就不是因為自身心靈的缺陷渴望被滿足，而是因為能夠發展出更具有創造力與共鳴的關係，產生實質的愛。

但在傳統文化中，父親經常是批判者，也是家庭中屬於逃避情緒的角色，比較嚴厲、難以給予溫暖。母親經常是收拾善後的受難者，孩子總是需要承接她的情緒。即使現在多元文化的愛情並非傳統的男性與女性角色，但若不是一段健康的關係，伴侶的相處仍舊容易維持高度緊張的情緒衝突狀態。

這個環境下，為了生存，孩子還是會選擇走向其中一邊，帶著救援與關懷的心，共同譴責另一方的不是。孩子的潛意識也學習到其中一方的態度，帶著這個家庭模式的痕跡，長大遇見第一位伴侶，再將這種模式還原，然後分手後再遇見第二位、第三位、第四位，想要擺脫不適合的愛情……直到某天，共組一個新家。

只是，他始終哀鳴與困惑，為何走遍了所有的路，卻仍找不到那個他所期盼的「家」。

上述文字截自於莊博安心理師之新書《為什麼我們總是愛錯？：梳理你的原生家庭，走出鬼打牆的愛情》。

（本文出自看見心理原生家庭的愛，帶有強烈的情緒影響力，未經同意禁止轉載。）

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