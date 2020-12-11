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不管有沒有嫁出去，我都比你想像中的更愛我自己

看見心理 / 文．陳彥琪 Jessica Chen 諮商心理師
妍如很喜歡現在的工作，而且收入夠住在市區小套房，單身套房也是女性朋友們得以大聲抱怨的避風港。圖片來源：ingimage
妍如很喜歡現在的工作，而且收入夠住在市區小套房，單身套房也是女性朋友們得以大聲抱怨的避風港。圖片來源：ingimage

今天是妍如的38歲生日。

妍如煩躁的關上手機，不是按掉屏幕而已，是將手機關機，因為她已經厭倦每個社群App整天跳出一個個的祝賀訊息，不管是自動發送的，還是那些久未聯繫的點頭之交，只是看到系統提醒，就發送的一些罐頭祝福；其中有一個過去學生時代還算玩得不錯的男性友人，居然還留了言：「真沒想到你還願意把出生年也放上去！」，妍如滑著手機一邊思索如何把個資隱藏起來，一邊心裡頭想，是呀，女人38歲就是剩女，男人如果讓人知道這年紀還自己一人，可是黃金單身漢呢！

「38歲了，怎麼還沒交個男友、何時才要計劃結婚呢？」親戚總愛這樣問，「38歲能夠衝到這個位子，我猜她一定還單身！」，公司裡頭的妹妹們也曾在茶水間裡這樣嘀咕，「38歲了，你有沒有為自己存點錢哪，不知道還嫁不嫁的出去，爸媽老了沒辦法養你看你怎麼辦？」，最讓人疲憊的，莫過於自己家的媽媽都不挺自己了，好像到了這個年紀，沒對象、沒結婚、沒生孩子，就像沒有價值 一樣，令人擔心，叫人看了垂頭喪氣。

妍如其實跟母親吵過好幾次架，有的時候甚至是妍如故意挑戰母親：「如果我嫁了一個會打人的老公，難道有比較幸福嗎？」，想不到母親卻回：「唉呀什麼被打？你就是這樣一副難搞的樣子，女人嫁了人就是乖乖相夫教子，盡好本分就是感恩惜福啦！」，讓妍如嘆了一口氣，根本不想再討論下去。

妍如中間曾嘗試過幾段讓自己摔了一跤的戀愛，職場中也被暗算過幾次，還好幾番掙扎都讓自己被鍛鍊得更加強悍，而為了留在台北還是回老家工作陪父母，也讓自己幾度憂鬱不已；只是這麼多的煩惱，到頭來讓妍如發現，那都是許多 不合理的社會期待 所形成的綑綁，好像到了幾歲，就該「長成幾歲的樣貌」，追到後來，卻讓自己開始感到迷失與茫然，她發現即便交了男友，親戚就會好事的問「何時結婚？」、「在哪買房？」，敷衍回應大概今年會結吧，就會繼續被追問「何時生小孩？」、「為了學區要不要遷戶籍？」，妍如發現，社會對我的期待根本沒有盡頭，而是一連串的要求，但究竟全部破關了，是完成了誰的盼望？我過的又是歸屬於誰的人生呢？

妍如其實很想告訴母親，我很喜歡我現在的工作，而且收入夠我住在市區小套房，還有大眾交通工具可以通勤，花費不是問題，更沒有和先生吵架就得面臨「房子是我的，你給我出去」的困擾；我有穩定信賴的交友圈，甚至有時還可以陪陪那些帶孩子帶到快憂鬱的女性朋友們，單身套房是她們得以大聲抱怨的避風港；最重要的是，我很滿意現在的自己。

「不論幾歲，都是女性最美麗的年華！」，想通了的妍如，重新打開手機，在閨蜜的群組裡面回應了好姐妹的祝福，我只需要喜歡我自己，而不需要用年紀來劃分階段的各種社會期待來定義。

媽，不用擔心沒有人養我，就算能養我，也不見得能夠滋養我的心靈，但我完全可以自己照顧自己，並且我現在，一個人也過得很幸福。

原文出自：臺北市社區心理衛生中心 女性成長專題文章

（本文出自看見心理

不管有沒有嫁出去，我都比你想像中的更愛我自己，未經同意禁止轉載。）

結婚 單身

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