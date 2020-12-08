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外表快樂的人也可能有抑鬱症 對患者別再說這5句！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名澳洲醫學系學生札切理提心理警訊，認為外表快樂的人可能正與抑鬱症抗爭中，可從5大跡象來判定一個人是否罹患抑鬱症。擷自札切理IG。
一名澳洲醫學系學生札切理提心理警訊，認為外表快樂的人可能正與抑鬱症抗爭中，可從5大跡象來判定一個人是否罹患抑鬱症。擷自札切理IG。

根據英國《每日郵報》報導，一名澳洲醫學系學生札切理(Zachery Dereniowski)在IG提出一項人類心理警訊，指出一個外表快樂的人，可能正與抑鬱症抗爭中，可藉由5種行為跡象來判定一個人是否罹患抑鬱症。

現年27歲、雪梨大學勵志演講者和醫學專業學生札切理，列出看似幸福的患者有抑鬱症的5大跡象，並認為「這比想像中更普遍」，包括：

1.如果有人一直在說很累。

2.是否正在經歷艱難的生活，例如離婚或失業。

3.如果他們說自己總是忙，或表示對事物不知所措。

4.如果他們總將已發生的事情抺去，或讓感情看起來很疏離。

5.如果不再參與談話，特別是那些他們原本感興趣的事情。

他認為，抑鬱症的症狀很多樣，包括不再外出，不在工作或學校完成工作，退出親密的家人和朋友關係圈，鎮日依靠酒精或鎮靜劑，不進行愉快的活動和無法專心。其他跡象也包括感到不知所措、易怒、沮喪和缺乏信心。

這時你該有的應對話語，可以包括：

1.詢問「你還好嗎？」

2.不帶批評的傾聽。

3.鼓勵的動作。

4.隨時注意他們。

也可以說：「我聽到你的話」、「讓我們談論它」、「我想了解更多」、「我甚至無法想像這有多困難」、「我在這裡為你服務」，來幫助他們，這些話對那些精神健康正在苦苦掙扎的人很有幫助。札切理認為，這些正向的話證實了他們的感受，並意味著你即將也參與其中。

札切理認為，千萬別對正在掙扎中的人說出這五種話：「每件事的發生都有原因」、「保持冷靜並堅持下去」、「那不會殺死你而是會使你更堅強」、「試著克服它」、「時間會治癒一切」。他並解釋為什麼說包括「每件事的發生都有原因」5種話，對有心理、精神健康方面困擾的人們有害。「當你說什麼不會殺死你會使你變得更堅強」或「一切都出於某種原因」時，人們的感覺不會更好。

網友讀完Zachery的分享後，很感激他發表了自己的看法。一位網友說：「這樣一直忙著，實在太累了」、「我甚至不知道我是誰，和人們期望看到我什麼」、「不記得我上一次真正活著是什麼時候」。

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