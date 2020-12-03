心理師看《無聲》：當聽障者受傷 也受困在不被看見的受傷輪迴中

如果能有一位受傷的孩子早點被接住，也許就能避免下一位受傷的孩子出現。這是我看完這部電影之後，最大的感慨。

《無聲》電影劇情

學校裡很寧靜，但卻充斥著詭異氛圍。天真無邪的學生一起在玩一個遊戲，但這個遊戲卻是不能說的祕密，可是到底為什麼不能說⋯⋯在這個遊戲中，什麼才是勝利？誰勝誰負？又或，大家口中不能說的遊戲只是一種無助的求救訊號？在孤寂的無聲世界中，聽不見，不代表看不見，其實，你並不孤單。

新銳導演柯貞年的首部長片以大膽敘事方式探討「愛與救贖」，現實雖然未能盡如人意，但世界上的每個人都是值得被愛的。「他們只是在玩」一句輕描淡寫的話，在無聲的世界中蔓延，究竟什麼是一起玩，卻不能說的遊戲？（引自此）

週日下午在電影院，抱著「有所準備」的心情，開始看起了《無聲》。

印象深刻的蟬聲，在看完電影之後仍在腦中停留著。但電影帶來的心理衝擊，還是超越了觀影前我能做好的準備。離開電影院時，帶著夾雜著無力、憤怒、不捨與沈重等種種感覺。

回程路上，看見下午的太陽，路上把握假期的民眾們，我心裡頭卻想著：此刻，是不是有人正在受苦，卻無法說出口。

電影開演時「改編自真實案例」幾個字加重了劇情的重量。看完電影後，無法停止思考，也無法抑制地開始搜尋起相關資料。雖然導演說，電影內容已經完全改編了，與真實事件完全不同了，但這部電影厲害之處或許正在於，在真實案件裡，那些讓人疼痛的元素，其實都被輕巧地揉和在《無聲》這部電影裡。

也因此，後來我再查閱真實事件始末時，總有股與「似曾相似」的毛骨悚然感受。看完電影的你，如果想多知道一些真實案例的資訊，不妨參考志棋七七團隊製作的說明影片。在影片資訊欄位，他們團隊也條列了一些很關鍵的資訊供讀者參考。

有好多條線可以來整理這部電影觀後的心情。

在查找資料時，發現了一本報導文學：《沉默：台灣某特教學校集體性侵事件》。讀完書籍簡介後，發現這本書似乎與電影一樣，是在講述同一個案件。雖然本書已經絕版了，但在書籍的文案裡，仍可看見引用自艾德蒙・伯克的一句話：

「邪惡的凱旋唯一需要的，只是善良人的袖手旁觀。」一句看似有力的引用，卻也讓剛看完這部電影的我十分無力。

社會心理學中，有個「基本歸因謬誤」的理論，意指：「人們在評估他人的行為時，即使有充分的證據支持，但仍總是傾向於高估個人因素的影響（一定是他有這樣的人格，才做出這樣的行為），而非外在情境因素（也許是情勢所迫，或這個場所有特殊的潛規則）」。

這個提醒，或許能提供我們另一種理解人類行為的觀點。

當某人做出某個讓人詫異的行為時，我們總不由自主地往「這人也太糟糕了吧！」、「真是敗類！沒救了！」（都是人的問題）這個角度去想。

我覺得電影很棒的一部分是，導演善用了故事的起承轉合，讓我們有機會去發現自己對於「人所下的定論」是否過於武斷、絕對，有了跳出來檢視的機會。

「啊！原來是這樣子啊。」這句話總是在很久之後，我們才會說出口。因為，在某些事情發生的當下，我們也許早已下了某些武斷的結論而不自知。

其實，每個壞掉的孩子背後，都是有原因的。這也是我一開始提到「如果能有一位受傷的孩子早點被接住，也許就能避免下一位受傷的孩子出現。」這句話的原因。

忽視了情境因素，我們對人類行為的理解，就一定會有限制。這是我在看完電影之後，很想再次提醒自己的事。

當然，電影（或真實案例）裡，每一位「壞掉的大人」，或許也是如此。用單純的人的問題去解釋他們的行為，其實是很輕鬆的；但其實，是不完整的。環境因素夾雜著許多我們深陷其中卻未必自知的動力，權力結構、封閉組織、資訊不流動等，都是影響著環境裡每個人的背景因素。

在觀影過程體悟到，我們對這些知情不報、不作為的人有多憤怒，其實也就有多無力。儘管，我們不能用簡單一個「基本歸因謬誤」就替這些人脫罪。但回到日常生活中一看，我們是否都多少體會過，在許多時刻，明哲保身是如此符合直覺的選項——儘管我們未必留意到，明哲保身背後，可能會如何影響到其他人。而這血淋淋的狀況，正在電影裡被呈現了出來。

另一個觀影時印象深刻的地方是，由於電影裡頭多數角色為聽障者，在許多聲音的處理上，讓我格外印象深刻。某些安靜，原來可以帶來這麼強烈的壓迫感。同時，好像也因為電影的呈現方式，讓觀影者的我們更能體會、或稍微進入聽障者的內心世界。

聲音處理時的許多留白，就像是半夜在過度安靜的房間裡失眠，清晰聽見自己心跳的聲音一樣，是這麼地有張力。這已經不是「無聲勝有聲」這樣而已；在電影諸多無聲的鏡頭裡，主角們的吶喊已經衝破了畫面，直擊每個觀影者的心。

回程路上，還想到許多可以延伸討論的議題，好比：青春期的性、性別教育、性傾向的探索；教育體系對於性議題的不自在與忽視；團體極化、權威暗示效應、旁觀者效應；受害者的心理狀態、斯德哥爾摩症候群、加害者與受害者的身份轉變；檢討被害者與正義世界信念等。但落筆至此，我相信再多的討論與分析，都遠遠比不上觀影之後，籠罩著我們的沈重情緒來得有力道。

接觸、看見、認識、理解⋯⋯電影作為一個「現實」的緩衝體，不管是改編，還是重新說出一個故事，其實都是一個呼籲，希望能有更多人能清楚看見真實世界的樣子——特別是那些，我們很少想到、不常聽聞，但卻真實存在著的現實。會不會，此刻仍有人正困在裡面，痛苦萬分，卻不知道如何說出口？

（本文出自愛心理《心理師看《無聲》：當聽障者受傷，也受困在不被看見的受傷輪迴中》，未經同意禁止轉載。）