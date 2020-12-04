從《后翼棄兵》看見受創女孩的心靈蛻變

后翼棄兵這部迷你影集，講述小女孩貝絲經歷母親車禍過世，來到孤兒院後，受到工友薛波啟發她學習西洋棋，後來被領養一直到從美國各地的錦標賽到世界公開賽的過程，以及貝絲漂泊的情路。

從小安靜乖順的貝絲，有著極為聰明卻情緒激烈的母親，一路目睹母親情路坎坷甚至過世，她不曾說，也不曾有人關心，甚至在孤兒院裡，母親手繡的衣物被焚燒，她僅存的依歸蕩然無存，被強迫換上一致的服裝與規矩，一瞬間她失去親人、失去熟悉、也真正失去自己。

痛苦無法言說的貝絲，情緒無法表達的貝絲，因此依賴起鎮靜劑—綠色膠囊。

雖然後來被領養了，但相較於生母又獨立又剽悍，貝絲的養母卻是一位渴求被愛與依賴的女人，沒有完全長大，成天浸泡在酒精、菸草、電視劇、美麗的洋裝，為了男人無法發展自我天賦的人生，每次傷心思念就臥病在床，到後來貝絲擔負起養自己養母的責任。

母親很突然地在異鄉暴斃，貝絲卻一直沒掉過一滴淚。貝絲開始酗酒，開始與曾經的棋逢對手交往，但依舊以下棋的手法對待他們，犀利、毫不留情的痛宰，接著下好離手，轉身離開。她執著於贏，連在愛情也是，她無法展現脆弱，越是脆弱將人推得越遠，因為母親那句：「只有堅強的女人才能獨立自持」讓她無法真正與人親近，也因為她的世界裡沒有美好關係存在的典範。

貝絲生命裡的兩個母親，一個不相信男人，一個太依賴男人，剛好展現女人在情感光譜中的兩端，也讓貝絲在靠近男性時，顯得格外無助又偽裝冷靜。

她從不相信愛，目睹父親的遺棄、父母的拉扯、生母自殺、養母為情所困而暴斃，愛本身就是痛苦的存在，而她自己也像問題般的存在，這些都成為她心靈中不可抹滅的傷痕，總在午夜夢迴時反覆侵擾她。

最後，她戒了綠色膠囊、戒了酒，她在薛波的地下室，發現原本想像自己會孤獨一輩子的人生，卻是被薛波放在心上，那是她第一次發自內心地哭泣，也在那時軟化她長久以來跋扈囂張的盔甲。而她在孤兒院的好友告訴她：「你不再是孤兒，你有家人的。」，她開始接受旁人對她的好，包括「前男友」們的好，讓她重新體認「愛」。

影集的最後一幕，也體現了她最大的改變，當她不再是一個人，她走向了人群，也真正融入人群。

她改寫那本該孤獨一人的生命腳本，她開始相信人，去連結人，去付出、去愛，這一場精煉的心靈蛻變之旅，讓她真正由內而外的美麗動人！

（本文出自愛心理《從《后翼棄兵THE QUEEN’S GAMBIT》看見受創女孩的心靈蛻變》，未經同意禁止轉載。）