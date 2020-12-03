家的故事／單親媽媽枷鎖逐步瓦解 母女對吼的日常

高中那年，父母離婚，我正在適應高中生活，我們都面對很大的壓力。每天都會看到媽媽回家進門的剎那就開始發飆，然後一路罵到晚上睡覺。那像是一種狂躁，高度焦慮、煩躁和情緒化，每件事都會引起她的煩躁，需要以急切、高分貝的方式表達，對我們說著各種惡毒的字眼，以發洩她的憤怒；她一直告訴我，她因為更年期所以覺得躁熱，一熱就煩。

但她一直不能接受自己是個「被離掉」的女人，她說：「跟人家說你是個寡婦，別人會尊重你，但是你如果說你是個離婚的女人，別人會瞧不起你。」所以她一直很難面對自己的清白有瑕疵，也對未來充滿著不安和焦慮。大三時，她決定賣掉四維路的房子，搬到國泰街住，並且跟左右鄰居說自己的先生死掉了，我才知道之前她住在四維路時壓力有多大。巧的是，我們住的這層樓的鄰居幾乎都是中年女人，她們的老公也都「死掉了」，我娘像是重獲新生，開始跟鄰居關係熱絡和善許多。

高中時我沒心情理她，她的發飆抓狂總能引起我的惱怒，因此就經常上演母女對吼的場面；要不然就是她會在我面前泣訴我老子的不是、我姊的不孝、我們姓江的都愛說謊⋯⋯，這也會引起我的怒火。

後來一火，我就開罵，罵她婚都離了，幹嘛不好好過日子。那種男人這麼爛，不要也罷！去喝下午茶啊！打扮得漂亮點出去喝茶、逛街啊，這不是你以前最喜歡的嗎？你可以過自己的生活，反正他也沒對你多好，離了算了。

碰到她無理取鬧時，我就會像哄小孩一樣哄她：蔡○○，你有病啊，你看你現在多好，想幹嘛就幹嘛，沒有人會管你了，你現在自由了。

或是無厘頭地搞笑：「你要收房租喔？那你去跟我爸要！」

或是撒嬌，或是跟她一起幹譙我老爸或其他人。我在那時開始說髒話、說黃色笑話逗我媽、直呼家人名諱。

用「幹」字頂出一個空間，讓我和我媽可以在裡頭透氣。髒話也是她小時候家裡很熟悉的文化，是嫁了爸後，這些不入流的文化全得丟掉。所以當我開始用盡各種髒字、三字經在表達我的情緒後，我媽也像是被釋放似的，也開始用髒話表達不滿，我們母女倆最和諧的氣氛便是對話裡「幹」字滿天飛。而我媽從對於黃色笑話的避諱，到最後還能在工廠裡說笑逗樂，她的枷鎖正逐步瓦解。

圖為《家是個張力場》書封。心靈工坊提供 我開始取代我爸在家裡的工作，修馬桶、補漏、換燈管和一些需要使用勞力的工作。我補位上了一個既是小孩又是父母的位置，又像我娘的朋友、又像她的母親、又像丈夫，能對幹，也搞笑，還能施以教導。

我從爸媽的婚姻、與媽媽的拉扯、還有我服務的婦女們的生命裡看到，這種「纏／鬥」是在關係中不輕易放棄、持續努力的模樣；是在退三步、進半步中力求推進的奮鬥，是在看到彼此差異後還願意共存的情感關係。這種親密性絕對不是「真愛無敵」或「心靈伴侶」的概念可以套用的，而我在與她們工作的過程裡，捨棄了個人化、問題化、病理化的方式詮釋她們的處境，試圖在主流價值觀中拉開光譜，讓我們彼此糾結的情／愛、關係有了另一個安置的所在。

（本文出自《家是個張力場》，心靈工坊提供，未經同意禁止轉載。）