快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家的故事／目睹父親家暴 她奪門而出到藥房買鎮定劑

心靈工坊 / 文．夏林清
我在雨中走到了藥房，買了兩顆鎮定劑，老闆不疑有他地賣給我，我見如此容易，還得寸進尺地問，可不可以多買一點。老闆臉上露出狐疑的神情，我擔心他反悔，抓了藥就走。示意圖。聯合報記者潘欣中／攝影
我在雨中走到了藥房，買了兩顆鎮定劑，老闆不疑有他地賣給我，我見如此容易，還得寸進尺地問，可不可以多買一點。老闆臉上露出狐疑的神情，我擔心他反悔，抓了藥就走。示意圖。聯合報記者潘欣中／攝影

情緒解壓縮與家庭衝突

家不會沒有衝突，父母爭吵打架亦不少見。孩子在父母激烈爭執的現場，或是在另一端（櫥櫃後、床底下）躲著，或是受不了了奪門而出，抑或是衝入戰局支持弱者對付強者，都是催化人成長的在世體驗。許多時候，這一催化劑如一粒埋藏在土下的種子，好些年後才萌發芽苗。包裹著、收藏著的情緒就是一顆階段性被凍住的種子，當情緒的解壓縮歷程展開時，特定經驗事件的記憶會浮顯，哪怕只是一個場景，亦足以啟動返身回觀的心理重構歷程。使用「情緒解壓縮」一詞，旨在視情緒如一藥引，當個人情緒得以釋出時，絕不能只視之為宣洩的作用，而是要牽引出家庭成員身心記憶內的矛盾情感與衝突事件，所以稱之為「解壓縮」。

記憶解了壓縮，「事件」是重新發生理解的素材，「接納」是在理解過程中逐步發生的情感性態度，而不能是泛道德勸說。理解與接納是寬厚相待的條件。衝突不可怕，懼怕衝突、壓抑掉對衝突的記憶才是一種損失！當壓縮著的情緒得到釋出的機會後，記憶片片浮顯。我們要允許自己帶著矛盾不適感，緩步當車，無須急於界定問題出在哪裡，亦不見得需要馬上去學習什麼溝通技巧來改善問題。壓縮著的情緒釋離而出，返回經驗事件，讓自己今昔參看、和自己對話、與朋友聊聊天，轉化的過程就被催化而生了！

算不清的家庭帳本：勞動家庭的親密與孤單

江怡臨／台北

水泥城市家庭裡的小倆口

國小時，爸媽的關係嚴重惡化，對彼此的折磨堪稱人間酷刑，此時哥姊都在花蓮唸書，獨留我一人面對兩個隨時都會崩潰的大人。爸爸努力工作，清晨出門、半夜回家，賺來微薄的薪水卻填不滿一大家子的花用、二手中古車的維修費和兩邊家庭的家用。爸爸指責媽媽不會算計、不會存錢，媽媽指責爸爸不會賺錢、沒有用。我經常聽到爸爸半夜回家就開始跟媽媽對吼、打架，然後兩人就會聯袂出門拜神發誓。好多年後，我常會在半夜驚醒，仔細傾聽那哭喊的女聲和怒吼的酒醉男聲是不是我家的大人，聽，辨認，然後再入睡。

小五的一個下雨午後，我聽到有人叫著我的名字，喊救命。醒來後走到客廳，看到爸爸面紅耳赤、面目猙獰地掐著媽媽的脖子，媽媽的臉色已經發白、發不出聲，整個人癱軟。我常看他們爭吵，但爸爸頂多是怒吼，不曾看過這樣猙獰的神情，實在令人怵目驚心。我站在一旁良久，靜靜地問：「你們在幹什麼？」爸爸一看到我，嚇一跳立刻鬆手。我指揮兩人各進自己的房間，不准動。接著拿了錢包和雨傘走到巷口的公共電話，想了很久，卻想不到可以打給誰求救。花蓮的親人是遠水救不了近火，哥哥（在兵工廠上班）、姊姊（在台北縣的國小教書），沒人想過要給我聯絡電話，鄰居也不熟，我幾乎是孤立無援。一個人撐著傘，看著熙來攘往的街口，十一歲的我不知何去何從，繁華的城市對照著我內心的荒涼，是一個荒謬的景況。

我在雨中走到了藥房，買了兩顆鎮定劑，老闆不疑有他地賣給我，我見如此容易，還得寸進尺地問，可不可以多買一點。老闆臉上露出狐疑的神情，我擔心他反悔，抓了藥就走。回家後我在茶杯裡各放一顆藥，端進房內給兩人喝，盯著他們喝掉。

我有一個禮拜不敢去和爸爸說話，我不敢去面對那個很可怕的爸爸。有一天，姊姊跑來跟我說，爸爸跟她抱怨我不理他，他很難過。我那天晚上才又鼓起勇氣去跟他說笑。我相信他當時必然有些愧疚，不知該如何安慰我，但最後的卻得由我來收尾，同時還得狠心撇掉內在的那份驚恐。我對自己這樣的成長經驗是心疼的。我強烈經驗到一個在都市長大的小孩，家庭發生危機時，失去一個家族所能提供的支援，沒有網絡可以協助我，關在城市鐵門內的我們，像身在一個個小監牢，不知該向誰呼救。我只得獨自面對鐵門內的爭吵及鐵門外的冷漠。

回想這對男女走過了台灣農業社會，來到工業發展時期，從花蓮遷徙到台中，最後落腳在台北。一個做女工，一個開計程車，遠離了父母、親友，離鄉背井地獨自面對大城市的現實功利。來到這個人生地不熟的環境，面對超乎自己成長經驗的事件、變化、困難、壓力、痛苦時，他們兩人只能相互依靠、討論，一切都只能憑著自己的本能求生，奮力抵抗逼進小家庭的那股龐大經濟壓力，那其中的害怕、不安、不確定性是多麼強烈恐懼，讓關係更緊密，卻又更加拉扯衝突。當年那個會關心對方有沒有吃早餐、有沒有吃飽的男人好像消失了。那個依賴著男人、沉默少言的女人也變了。

圖為《家是個張力場》書封。心靈工坊提供
圖為《家是個張力場》書封。心靈工坊提供
故事沒說的是，當年這個女人懷孕後期，心臟承受不起時，這個男人日夜加班，開著大貨車從南到北不間斷地運貨，壓縮自己的休息時間，只為多跑一趟車可以多賺一次錢，好讓他的妻子可以在醫院待產。當妻子的妹妹要來台北出嫁時，這男人陪著去婆家協商，在小姨子要出嫁的那個早上，他清晨就起床洗車、擦車，讓妻子的妹妹可以隆重地嫁出去。

故事沒說的是，當婆家需要人力幫忙時，這個女人辭掉了台北的工作，離開小孩回到花蓮去，陪著丈夫幫忙家族的工廠⋯⋯

相關新聞

家的故事／公娼賣身故事 勾起母親曾在酒家上班的往事

我的母親左柏華坐在台北市議會大廳會場最後一排，直到2017年那日的散步，我才意會到她之所以坐在現場，也可能是因為心中埋藏經年、從未對家人提過的短暫酒家上班經歷被牽動了！

家的故事／目睹父親家暴 她奪門而出到藥房買鎮定劑

我在雨中走到了藥房，買了兩顆鎮定劑，老闆不疑有他地賣給我，我見如此容易，還得寸進尺地問，可不可以多買一點。老闆臉上露出狐疑的神情，我擔心他反悔，抓了藥就走。回家後我在茶杯裡各放一顆藥，端進房內給兩人喝，盯著他們喝掉。

是原住民同志 還出身偏鄉？「三重歧視」下的卑南青年

《山地話／珊蒂化》將生長過程中的圖樣一一辨認，哪些是被建構的？哪些是真實的？身分、族群、性別，多重的組合，這些落實在他人的描述裡只是標籤，唯有自己在書寫描述的過程中，將每一則標籤反覆檢視，有些是我，有些不是，取下再重貼成自己的飾品，變成自己的皮膚。

思覺失調症患者 進監獄就和進精神病院一樣平常

到了1980年代，已經可以把精神病患直接從精神病院送到監獄去了。132 位從俄亥俄州哥倫布州立醫院（Columbus State Hospital）出院的患者中，32%於六個月內被逮捕。這些人包括思覺失調症、躁鬱症或憂鬱症患者。大部分被逮捕的原因其實就是因為沒有服藥，導致疾病復發的症狀，例如沒穿衣服在街上行走。 大部分被捕的思覺失調症患者都是因為微罪被捕。

研究：思覺失調症患者大部份不具暴力傾向 但這些情形下除外

多數的暴力行為出於未服藥的精神病患。美國國家心理衛生研究院做的流行病學區域（Epidemiologic Catchment Area, ECA）研究顯示，思覺失調症患者打架時使用武器的比例比一般人高二十倍。思覺失調症的暴力行為和酗酒、嗑藥也有高度關聯性。

鬼滅之刃「我妻善逸」是膽小鬼？ 精神專家分析這點：他是個努力家

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版　無限列車篇」上映至今，在台日票房都屢創新高，儼然成為社會現象。最近就有精神科專家，以心理學的角度，分析鬼滅之刃中獲得人氣投票第一的角色「我妻善逸」。

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

網友對王婉諭的PO文討論熱烈。有網友感嘆：「殺了自己的孩子自己也不要活了，結果社會把她救活以後再處刑她一次，真的是太殘忍了！」覺得這起案件就像「長照殺人一樣」，「撐不下去的，永遠是付出最多的」。

房間忽然變超大...聽見白噪音的思覺失調現場直擊

另外有人如此描述：那時候，我覺得聲音都比以前更大聲，好像有人把音量放大了……背景雜音最嚴重──你知道我在說什麼，白噪音一直都存在，可你本來不會注意到。

思覺失調症代表離毀滅不遠 該如何同情一個「瘋子」？

他們跟以前不一樣了，他們瘋了！我們不瞭解他們的言行，也不瞭解病程。思覺失調症不像慢慢長大的腫瘤，而是腦部失控。我們要如何同情一個被無名力量控制的人呢？同情一個瘋子？

靜靜來襲...后翼棄兵裡的決斷時刻

這部戲讓我很著迷。 著迷的是一個棋士的成長過程，一個人在面對人生的每個節點時的選擇。 我之前聽過一個說法，叫做「決斷」，決斷是，當你決定了之後，人生會有翻天覆地的改變。

2020...在充滿事故的一年 學習人生最重要的事

疾病和死亡或許是人生最好的導師。當凡事可以依循自己的期待、計畫或努力前進的時候，「人生無常」、「活在當下」的教誨聽起來如同輕風拂耳。往往要到切身經歷健康與生命的失落，才真正明白人生什麼最重要。

在關係中如何良好互動？從外遇及不安感談起

最近受邀去講「吃醋」的主題，在整理資料的過程中也在反思個案是否有因吃醋議題而來，竟然發現這並不是一個常來晤談的原因，對於這樣的發現有點驚訝，畢竟我是個看很多韓劇、日劇、陸劇和台劇的人，在不同的電視劇裡面這是個很重要的內容，也就是劇情中的男女主角因為知道或看到對方跟其他人比較靠近或怎樣而感到內在的不安。

熱門新聞

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

「雨都」換人做 蘇澳11月降雨27天 民眾哀怨：別再下了

小四生被告白回信「一段話」婉拒 網大讚：這情商太高

5縣市防豪雨大雨！今晚更強冷空氣到 明後天低溫探13度

雨炸宜蘭！接連兩個月全國雨量排第一 竟只有2天零雨量

影／小五生抽電子煙4年肺損傷掛急診 醫界大老講重話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。