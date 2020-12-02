家的故事／目睹父親家暴 她奪門而出到藥房買鎮定劑

情緒解壓縮與家庭衝突

家不會沒有衝突，父母爭吵打架亦不少見。孩子在父母激烈爭執的現場，或是在另一端（櫥櫃後、床底下）躲著，或是受不了了奪門而出，抑或是衝入戰局支持弱者對付強者，都是催化人成長的在世體驗。許多時候，這一催化劑如一粒埋藏在土下的種子，好些年後才萌發芽苗。包裹著、收藏著的情緒就是一顆階段性被凍住的種子，當情緒的解壓縮歷程展開時，特定經驗事件的記憶會浮顯，哪怕只是一個場景，亦足以啟動返身回觀的心理重構歷程。使用「情緒解壓縮」一詞，旨在視情緒如一藥引，當個人情緒得以釋出時，絕不能只視之為宣洩的作用，而是要牽引出家庭成員身心記憶內的矛盾情感與衝突事件，所以稱之為「解壓縮」。

記憶解了壓縮，「事件」是重新發生理解的素材，「接納」是在理解過程中逐步發生的情感性態度，而不能是泛道德勸說。理解與接納是寬厚相待的條件。衝突不可怕，懼怕衝突、壓抑掉對衝突的記憶才是一種損失！當壓縮著的情緒得到釋出的機會後，記憶片片浮顯。我們要允許自己帶著矛盾不適感，緩步當車，無須急於界定問題出在哪裡，亦不見得需要馬上去學習什麼溝通技巧來改善問題。壓縮著的情緒釋離而出，返回經驗事件，讓自己今昔參看、和自己對話、與朋友聊聊天，轉化的過程就被催化而生了！

算不清的家庭帳本：勞動家庭的親密與孤單

江怡臨／台北

水泥城市家庭裡的小倆口

國小時，爸媽的關係嚴重惡化，對彼此的折磨堪稱人間酷刑，此時哥姊都在花蓮唸書，獨留我一人面對兩個隨時都會崩潰的大人。爸爸努力工作，清晨出門、半夜回家，賺來微薄的薪水卻填不滿一大家子的花用、二手中古車的維修費和兩邊家庭的家用。爸爸指責媽媽不會算計、不會存錢，媽媽指責爸爸不會賺錢、沒有用。我經常聽到爸爸半夜回家就開始跟媽媽對吼、打架，然後兩人就會聯袂出門拜神發誓。好多年後，我常會在半夜驚醒，仔細傾聽那哭喊的女聲和怒吼的酒醉男聲是不是我家的大人，聽，辨認，然後再入睡。

小五的一個下雨午後，我聽到有人叫著我的名字，喊救命。醒來後走到客廳，看到爸爸面紅耳赤、面目猙獰地掐著媽媽的脖子，媽媽的臉色已經發白、發不出聲，整個人癱軟。我常看他們爭吵，但爸爸頂多是怒吼，不曾看過這樣猙獰的神情，實在令人怵目驚心。我站在一旁良久，靜靜地問：「你們在幹什麼？」爸爸一看到我，嚇一跳立刻鬆手。我指揮兩人各進自己的房間，不准動。接著拿了錢包和雨傘走到巷口的公共電話，想了很久，卻想不到可以打給誰求救。花蓮的親人是遠水救不了近火，哥哥（在兵工廠上班）、姊姊（在台北縣的國小教書），沒人想過要給我聯絡電話，鄰居也不熟，我幾乎是孤立無援。一個人撐著傘，看著熙來攘往的街口，十一歲的我不知何去何從，繁華的城市對照著我內心的荒涼，是一個荒謬的景況。

我在雨中走到了藥房，買了兩顆鎮定劑，老闆不疑有他地賣給我，我見如此容易，還得寸進尺地問，可不可以多買一點。老闆臉上露出狐疑的神情，我擔心他反悔，抓了藥就走。回家後我在茶杯裡各放一顆藥，端進房內給兩人喝，盯著他們喝掉。

我有一個禮拜不敢去和爸爸說話，我不敢去面對那個很可怕的爸爸。有一天，姊姊跑來跟我說，爸爸跟她抱怨我不理他，他很難過。我那天晚上才又鼓起勇氣去跟他說笑。我相信他當時必然有些愧疚，不知該如何安慰我，但最後的卻得由我來收尾，同時還得狠心撇掉內在的那份驚恐。我對自己這樣的成長經驗是心疼的。我強烈經驗到一個在都市長大的小孩，家庭發生危機時，失去一個家族所能提供的支援，沒有網絡可以協助我，關在城市鐵門內的我們，像身在一個個小監牢，不知該向誰呼救。我只得獨自面對鐵門內的爭吵及鐵門外的冷漠。

回想這對男女走過了台灣農業社會，來到工業發展時期，從花蓮遷徙到台中，最後落腳在台北。一個做女工，一個開計程車，遠離了父母、親友，離鄉背井地獨自面對大城市的現實功利。來到這個人生地不熟的環境，面對超乎自己成長經驗的事件、變化、困難、壓力、痛苦時，他們兩人只能相互依靠、討論，一切都只能憑著自己的本能求生，奮力抵抗逼進小家庭的那股龐大經濟壓力，那其中的害怕、不安、不確定性是多麼強烈恐懼，讓關係更緊密，卻又更加拉扯衝突。當年那個會關心對方有沒有吃早餐、有沒有吃飽的男人好像消失了。那個依賴著男人、沉默少言的女人也變了。

圖為《家是個張力場》書封。心靈工坊提供 故事沒說的是，當年這個女人懷孕後期，心臟承受不起時，這個男人日夜加班，開著大貨車從南到北不間斷地運貨，壓縮自己的休息時間，只為多跑一趟車可以多賺一次錢，好讓他的妻子可以在醫院待產。當妻子的妹妹要來台北出嫁時，這男人陪著去婆家協商，在小姨子要出嫁的那個早上，他清晨就起床洗車、擦車，讓妻子的妹妹可以隆重地嫁出去。

故事沒說的是，當婆家需要人力幫忙時，這個女人辭掉了台北的工作，離開小孩回到花蓮去，陪著丈夫幫忙家族的工廠⋯⋯