快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

鬼滅之刃「我妻善逸」是膽小鬼？ 精神專家分析這點：他是個努力家

聯合新聞網 / 綜合報導
鬼滅之刃角色「我妻善逸」，平常雖然個性膽小，但在極端恐懼時會爆發出真正實力。圖擷自「Muse木棉花」Youtube
鬼滅之刃角色「我妻善逸」，平常雖然個性膽小，但在極端恐懼時會爆發出真正實力。圖擷自「Muse木棉花」Youtube

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版　無限列車篇」上映至今，在台日票房都屢創新高，儼然成為社會現象。最近就有精神科專家，以心理學的角度，分析鬼滅之刃中獲得人氣投票第一的角色「我妻善逸」。

根據日本媒體「PASH!+」報導，鬼滅之刃中，同樣是鬼殺隊一員的我妻善逸，性格上卻是個膽小鬼，經常哭著大喊「鬼好恐怖」、「我不想死」等等。然而在達到恐懼極限時，善逸反而會在昏迷狀態下，發揮出突破自我的實力，以「雷之呼吸」殲滅對手。

然而明明是在昏迷狀態，卻反而做出清醒時做不到的事，是有可能的嗎？心理專家指出，人在感受到極大壓力的時候，可能會引發「發作性嗜睡病」，進入昏迷狀態。這是人體基於防衛機能，判定目前需要睡眠而產生的結果。

而在昏睡中的人，又有一定機率產生「夢遊」現象。在夢遊的時候，做的一切事情都是在無意間中完成，醒來後也不會殘留記憶。然而，雖然是無意識中行動，但如果是在現實中已經重複過無數次的行為，那即使是非常困難的動作，在夢遊中也能精確做到。

而我妻善逸的行動，很可能就是反映了這種狀況。換句話說，因為善逸平常習武，才造就了能在睡眠中發揮真本領的結果。可說是這樣的設定，暗示劇中看似膽小、花心的我妻善逸，正是個不折不扣的努力家。

鬼滅之刃 日本

延伸閱讀

鬼滅之刃「善逸」中文配音流出 網友讚：超傳神不輸日配

鬼滅之刃為何大紅？他舉人氣角色「我妻善逸」分析：讀者有共鳴

「鬼滅之刃」禰豆子慘變「哥吉拉」 網友笑：這絕對會吃人

「鬼滅之刃」聯名威化餅遭大量丟棄 超商店員轟：別做蠢事！

相關新聞

鬼滅之刃「我妻善逸」是膽小鬼？ 精神專家分析這點：他是個努力家

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版　無限列車篇」上映至今，在台日票房都屢創新高，儼然成為社會現象。最近就有精神科專家，以心理學的角度，分析鬼滅之刃中獲得人氣投票第一的角色「我妻善逸」。

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

網友對王婉諭的PO文討論熱烈。有網友感嘆：「殺了自己的孩子自己也不要活了，結果社會把她救活以後再處刑她一次，真的是太殘忍了！」覺得這起案件就像「長照殺人一樣」，「撐不下去的，永遠是付出最多的」。

房間忽然變超大...聽見白噪音的思覺失調現場直擊

另外有人如此描述：那時候，我覺得聲音都比以前更大聲，好像有人把音量放大了……背景雜音最嚴重──你知道我在說什麼，白噪音一直都存在，可你本來不會注意到。

思覺失調症代表離毀滅不遠 該如何同情一個「瘋子」？

他們跟以前不一樣了，他們瘋了！我們不瞭解他們的言行，也不瞭解病程。思覺失調症不像慢慢長大的腫瘤，而是腦部失控。我們要如何同情一個被無名力量控制的人呢？同情一個瘋子？

靜靜來襲...后翼棄兵裡的決斷時刻

這部戲讓我很著迷。 著迷的是一個棋士的成長過程，一個人在面對人生的每個節點時的選擇。 我之前聽過一個說法，叫做「決斷」，決斷是，當你決定了之後，人生會有翻天覆地的改變。

2020...在充滿事故的一年 學習人生最重要的事

疾病和死亡或許是人生最好的導師。當凡事可以依循自己的期待、計畫或努力前進的時候，「人生無常」、「活在當下」的教誨聽起來如同輕風拂耳。往往要到切身經歷健康與生命的失落，才真正明白人生什麼最重要。

在關係中如何良好互動？從外遇及不安感談起

最近受邀去講「吃醋」的主題，在整理資料的過程中也在反思個案是否有因吃醋議題而來，竟然發現這並不是一個常來晤談的原因，對於這樣的發現有點驚訝，畢竟我是個看很多韓劇、日劇、陸劇和台劇的人，在不同的電視劇裡面這是個很重要的內容，也就是劇情中的男女主角因為知道或看到對方跟其他人比較靠近或怎樣而感到內在的不安。

「那有什麼，我們當年……」—其實我們的苦，都該好好被聽見

宥凡悶著頭把電話掛掉，明明自己才是那個剛生完的產婦，打個電話回娘家不過想討個溫暖，討拍不成反而被自己的母親堵了一胸口的委屈；其實母親以前的個性就是這樣，聽不得人抱怨，稍微一點點的發洩，馬上就會被「你應該要感恩惜福」這類的話語堵住嘴巴。

你是喜歡凡事靠自己？還是不敢相信別人呢？

如果在你的過往生命裡， 來自重要他人的好的關係連結，不存在，應該要得到大人關心的，沒有，應該要受到老師保護的，沒有，應該要得到伴侶疼惜支持的，沒有。你又要如何安然信賴別人呢？

U值媒／別輕易說出「你為什麼不求救？」對於那些無法開口的聲音

「你為什麼不求救？」如此，事情的走向變成只要受害者求救，就可以主導事件的走向，避免更多悲劇或遺撼的發生。可惜的是，事件的主導者多數時是在施暴者的身上，他們捏著受害者的喉嚨，利用受害者的恐懼，對他們予取予求，一直到受害者忍無可忍，做出了無法挽回的悲劇，人們開始去找事件發生的原因，認為只要受害者當初有所改變，所有的一切就會消失，而忘了當事人永遠不是旁觀者。

鬼滅之刃浸在淚水裡的觀後感 你在哪個點哭了呢？

鬼滅之刃最能打動我的地方，在於劇情呼應了心理諮商的基本核心：沒有人想成為壞人，全劇的精髓也緊扣著炭治郎如何在與鬼對決後，去感受每一個化為鬼的靈魂深處，都藏著一份曾經生而為人對生命際遇的盼望。

什麼時候才適合顯露我們的脆弱？從林書豪崩潰痛哭談起

每個人的性格中都有堅強和脆弱的一面，我們都善於「展示堅強」，卻把脆弱的一面深深埋藏起來，因為在別人面前顯露自己的脆弱，需要比堅強更多的勇氣。

熱門新聞

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度周四慎防更強冷空氣

精力旺盛！老公每晚都要 人妻崩潰喊「好害怕關燈那一刻」

新竹人擠爆巨城！周年慶四天50萬人加入血拼業績衝12億

從警沒尊嚴！改當工程師 前女警訴心聲：給我10萬也不回去

Google商店黑色星期五 Pixel手機6折起 享相簿無限備份

委外亂象多…1分鐘當1小時 停車收費藏黑洞坑錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。