鬼滅之刃「我妻善逸」是膽小鬼？ 精神專家分析這點：他是個努力家

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」上映至今，在台日票房都屢創新高，儼然成為社會現象。最近就有精神科專家，以心理學的角度，分析鬼滅之刃中獲得人氣投票第一的角色「我妻善逸」。

根據日本媒體「PASH!+」報導，鬼滅之刃中，同樣是鬼殺隊一員的我妻善逸，性格上卻是個膽小鬼，經常哭著大喊「鬼好恐怖」、「我不想死」等等。然而在達到恐懼極限時，善逸反而會在昏迷狀態下，發揮出突破自我的實力，以「雷之呼吸」殲滅對手。

然而明明是在昏迷狀態，卻反而做出清醒時做不到的事，是有可能的嗎？心理專家指出，人在感受到極大壓力的時候，可能會引發「發作性嗜睡病」，進入昏迷狀態。這是人體基於防衛機能，判定目前需要睡眠而產生的結果。

而在昏睡中的人，又有一定機率產生「夢遊」現象。在夢遊的時候，做的一切事情都是在無意間中完成，醒來後也不會殘留記憶。然而，雖然是無意識中行動，但如果是在現實中已經重複過無數次的行為，那即使是非常困難的動作，在夢遊中也能精確做到。

而我妻善逸的行動，很可能就是反映了這種狀況。換句話說，因為善逸平常習武，才造就了能在睡眠中發揮真本領的結果。可說是這樣的設定，暗示劇中看似膽小、花心的我妻善逸，正是個不折不扣的努力家。