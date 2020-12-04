「智慧和瘋子一定是盟友」思覺失調症名人有哪些？

很多人茶餘飯後喜歡辯論創造力和思覺失調症之間是否有連結。約翰．德萊頓（John Dryden）三百年前就寫過：「智慧和瘋子一定是盟友。」

我們已知創造力強的人和思覺失調症患者有許多共同認知特質。二者用詞都很特殊（這是偉大詩人或小說家的特質）、對現實都有特殊看法（偉大的藝術家正是如此）、思考模式都不尋常、都喜歡獨處。有創造力的人做傳統心理測驗時，比一般人呈現更多的心理病態。有創造力的人通常在別人眼中都很奇特。反之，當非妄想型的思覺失調症患者做傳統的創造力測驗時，得分很高（妄想型思覺失調症患者則否）。有創造力的人和思覺失調症患者腦部的丘腦都有較少的多巴胺-2 受體，這可能為二者的相似提供了生理基礎。

多項調查顯示有高度創造力的人並沒有較高的思覺失調症機率。但是一項研究顯示有創造力的人的近親得思覺失調症的比例較高。詩人羅伯．佛洛斯特（Robert Frost）的阿姨、兒子和女兒都有思覺失調症。愛因斯坦（Albert Einstein）的兒子，以及作家雨果（Victor Hugo）、羅素（Bernard Russell）和喬伊斯（James Joyce）的女兒們也都有思覺失調症。

喬伊斯的個案尤其有意思。他的傳記顯示「他特別喜歡聲音」，他經常陷入憂鬱、酗酒、至少有一次躁症發作：「連著六、七個晚上無法入睡……他覺得自己發條上得緊緊的，然後忽然像飛魚似地射出水面。白天則有幻聽。」一位精神科醫生研究了喬伊斯的文字，認為喬伊斯有類分裂性人格和偏執傾向。喬伊斯的獨生女露西亞（Lucia）二十二歲時被診斷患有典型的思覺失調症，由榮格（Jung）診治，餘生都住在精神病院裡。紀錄顯示「喬伊斯可以瞭解露西亞的跳躍思考，別人都聽不懂」。

有創造力的人和思覺失調症患者有一點基本不同。有創造力的人可以控制自己的獨特思考模式，創作時可以自由運用。思覺失調症患者則無法控制自己不連結的思考和鬆散的聯想，亂七八糟地混為一團。有創造力的人有選擇，思覺失調症患者則否。

被認為有思覺失調症的創意天才不多。這並不令人意外，因為思考異常很容易破壞創造的過程。這些人包括爵士樂始祖巴迪．伯爾登（Buddy Bolden）、著名爵士樂手與作曲家湯姆．哈瑞爾（Tom Harrell）、搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）創始團員席德．巴雷特（Roger Keith “Syd” Barrett）、搖滾樂隊佛利伍麥克（Fleetwood Mac）創始人兼吉他手彼得．格林（Peter Green）、還有發病前很有前途並創辦了《巴黎評論》（The Paris Review）的哈羅德．休姆斯（Harold Humes）。最為人所知的五位後來患了思覺失調症的、有創造力的人士是：

布雷克洛克（Ralph Blakelock）

是美國的風景畫家。在世界第一次大戰之前，他畫的售價超過任何還在世的美國畫家。那時候，布雷克洛克已經被診斷罹患早發型癡呆症，住在精神病院超過十年了。

布雷克洛克四十幾歲的時候開始出現症狀，但是之前就被親友認為非常古怪。他有偏執妄想和誇大妄想，宣稱自己是約克公爵。他也有情緒起伏和躁狂發作的現象。以現在的醫學標準，他可能是情感思覺失調症（schizoaffective disorder）。布雷克洛克如此描述自己的病（沒有標點斷句）：「如果我瘋了我倒是不知道如果我不偏執我就不是老糊塗了。因為我可以吹口哨唱歌。」

布雷克洛克死於1919 年，是美國最知名的藝術家。當時的美國總統寫了弔辭。2003 年，他的傳記《未知的夜晚》（The Unknown Night: The Madness and Genius of R. A. Blakelock, An American Painter）出版。書中描述了他的疾病，以及畫商私吞了他的畫作銷售的大部分收益。

約翰．納許

納許將近30歲時開始呈現偏執妄想和誇大妄想的思覺失調症症狀。到了50多歲狀況改善。他的傳記《美麗境界》被拍成同名電影。擷自維基百科

於1994 年因為他二十一歲時發表的數學理論得到諾貝爾經濟學獎。《財富雜誌》當時稱他為「美國最年輕的明星」。納許將近三十歲時開始呈現偏執妄想和誇大妄想的思覺失調症症狀。他相信「外星人正在摧毀他的事業」、「他將在新世界裡成為南極洲皇帝」。他在醫院和家裡遊蕩了二十多年，主要由妻子照顧。到了五十多歲，他的狀況改善了。當他得到諾貝爾獎時，白宮請他去做客。他的傳記《美麗境界》被拍成同名電影。

瓦斯拉夫．尼金斯基（Vaslav Nijinsky）

尼金斯基是第一次世界大戰前最有名的舞者。有人認為他是從古至今最偉大的舞者。他的跳躍非常驚人，據說是唯一可以在空中交叉雙腳十次的舞者。他在29歲時被診斷出思覺失調症，餘生進出精神病院多次。擷自維基百科

是第一次世界大戰前最有名的舞者。有人認為他是從古至今最偉大的舞者。他的跳躍非常驚人，據說是唯一可以在空中交叉雙腳十次的舞者。二十九歲時尼金斯基被診斷罹患思覺失調症，餘生進出精神病院多次。他的症狀包括妄想和緊張，有時出現語言錯亂的思考異常。他接受了阿德勒（Alfred Adler）和布魯勒（Manfred Bleuler）的治療，他的妻子也諮詢過佛洛伊德和榮格。他是第一個接受胰島素休克治療（現在已經不再使用這個治療方法）的患者。

他在日記中寫到：我熱愛生命，想要活著，想要哭泣，但是我做不到——我的心靈感到如此痛苦——這個痛苦讓我害怕。我的靈魂生病了。是我的靈魂生病，不是我的心智。醫生不瞭解我的病。

在巴黎，尼金斯基事業巔峰之時，報紙稱他為「舞蹈之神」，他自己在日記上的簽名則是「上帝和尼金斯基」。

梵谷

另一位被認為有思覺失調症的藝術家就是梵谷。不同的醫學專家根據文字紀錄，認為梵谷可能得的疾病包括躁鬱症、腦部梅毒（brain syphilis）、紫質症（porphyria）以及顏料中的重金屬中毒。圖為2019年巴黎以梵谷為主題的沉浸式互動體驗展。圖／法新社

另一位被認為有思覺失調症的藝術家就是梵谷。不同的醫學專家根據文字紀錄，認為梵谷可能得的疾病包括躁鬱症、腦部梅毒（brain syphilis）、紫質症（porphyria）以及顏料中的重金屬中毒。他的症狀包括偏執妄想、幻聽、幻視、緘默症、憂鬱、間歇性的活力十足。雖然很多人認為他的疾病是使他的畫作如此偉大的原因之一，但是梵谷自己的信透露了這個疾病帶給他的痛苦。他才畫了十年，就以自殺結束了一生。他從精神病院寫信給弟弟：「喔，如果我沒有這個病的話，我可以做多少事情。」

和思覺失調症不同，躁鬱症確實對創作有貢獻，因為躁期活力十足、思考快速。被認為有躁鬱症的人包括貝多芬（右）和維吉妮亞．吳爾芙(左)。擷自網路

和思覺失調症不同，躁鬱症確實對創作有貢獻，因為躁期活力十足、思考快速。被認為有躁鬱症的人包括韓德爾（Handel）、白遼士（Berlioz）、舒曼（Schmann）、貝多芬（Beethoven）、董尼才第（Donizetti）、葛路克（Gluck）、拜倫（Byron）、雪萊（Shelley）、柯勒律治（Coleridge）、愛倫坡、巴爾札克、海明威、費茲傑羅、尤金．奧尼爾（Eugene O'Neill）和維吉妮亞．吳爾芙。

圖為《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南》書封。心靈工坊提供 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（本文出自《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南》，心靈工坊提供，未經同意禁止轉載。）