研究：思覺失調症患者大部份不具暴力傾向 但這些情形下除外

近年來,某些思覺失調症患者的攻擊和暴力行為愈來愈造成社會困擾。研究顯示大部分思覺失調症患者不具攻擊或暴力傾向,但是少數患者確實有攻擊性,通常是那些酗酒吸毒並拒絕服藥的患者。

1986 年全美精神疾病聯盟(NAMI)會員調查,發現38%的家庭表示「患者在家裡偶爾或經常有攻擊性或破壞性」。1990 年全美精神疾病聯盟調查了一千零一個家庭,發現在過去一年裡有10.6%的家庭中的精神疾病患者傷害別人,另外還有12.2%威脅要傷害別人。

這些數據和其他有關精神病患攻擊性的研究相仿。瑞普金(Rabkin)回顧了1960 和1970 年代的研究報告,發現從公立精神病院出院的患者「因為暴力犯罪而被逮捕和判刑的比例比一般人高」。另一項研究發現紐約市二十位試圖把別人推下鐵軌的犯人中,有十五位是思覺失調症患者。史代德門(Steadman)及同事追查精神病院的出院患者,發現「27% 的患者在出院四個月內犯了至少一次暴力行為」。

其他住在社區的精神病患的研究結果類似。紐約市的林克(Link)和同事發現精神病患使用武器或嚴重傷害別人的比例是一般人的兩三倍。多數的暴力行為出於未服藥的精神病患。美國國家心理衛生研究院做的流行病學區域(Epidemiologic Catchment Area, ECA)研究顯示,思覺失調症患者打架時使用武器的比例比一般人高二十倍。思覺失調症的暴力行為和酗酒、嗑藥也有高度關聯性。

1992 年,約翰.莫納漢(John Monahan)回顧了這些研究資料做出結論:「這些研究都指向一個我不想承認的事實:無論是失序中的暴力或是暴力中的失序、無論是監獄裡的犯人或是精神病院裡的病患,或是社區裡隨機抽樣的個案、無論如何仔細地考慮到社會及人口統計學的各種因素,我們仍然不可否認精神疾病和暴力行為之間有關連。」1996 年,彼得.馬祖克(Peter Marzuk)在一篇評論中寫道:「過去十年,證據顯示暴力、犯罪和精神疾病之間的關聯愈來愈深,我們無法忽視這個現象。」

近年來,更多研究檢視了思覺失調症與暴力行為之間的關係。2015 年針對二十項此類研究的結論是:「至少有二十項研究檢視了在各種不同的臨床與社區環境中,思覺失調症患者的暴力行為。對這些文獻的大型分析發現,男性思覺失調症患者的暴力風險平均是一般人的三到五倍,女性則是四到十三倍。如果暴力行為是指殺人的話,機率就更高了。精神病首次發作的患者和一般大眾比較時,發生任一暴力的機率也比較高。

確實,思覺失調症以及其他重大精神病患者在某些類型的殺人案件中,所佔的比例更高。他們佔了美國大約10% 的殺人案件,以及大約三分之一的屠殺案件,例如塔克森(Tucson)的賈里德.勞納(Jared Loughner)、賓漢姆頓(Binghampton)的吉韋利.王(Jiverly Wong)、西雅圖的以撒.查莫拉(Issac Zamora)、奧羅拉(Aurora)的詹姆斯.霍姆斯(James Holmes)、華盛頓海軍軍區的艾倫.亞利克斯(Aaron Alexis)以及聖塔芭芭拉的艾略特.羅傑斯(Elliot Rodgers)。另一種重大精神病患者大量參與的殺人案件是家族內的殺人案。2016年,治療倡導中心發表一份研究,〈養育該隱:重大精神病患在家族內殺人的角色〉(Raising Cain: The Role of Serious Mental Illness in Family Homicides) 指出,50%殺死孩子的父母和67%殺死父母的孩子都有重大精神疾病,大多數是思覺失調症。這份研究可以在治療倡導中心的網站上找到。

在此,我們必須指出,美國是一個充滿暴力的國家,不過思覺失調症患者的暴力事件所占比例極低,而且要再次強調大部分患者並沒有暴力傾向。然而,少數思覺失調症患者確實有暴力傾向。

思覺失調症患者是否會有暴力行為的三個最明顯跡象就是:是否酗酒嗑藥、是否拒絕服藥、是否曾經使用暴力。家屬必須學會辨認這些跡象。如果患者變得具有攻擊性,家屬必須保持冷靜(主要是傾聽,偶爾用冷靜並同理的口氣回應他)、保持肢體距離、打電話請求協助或報警。

大部分的暴力行為可以預防。如果以前發生過類似情形,家庭必須確認環境安全(例如把刀子鎖起來)、要求醫生檢查用藥是否恰當、尋找改善按時服藥的各種可能(例如強制門診)、控制患者金錢以便減少酗酒、嗑藥的頻率、對患者清楚表達如果他有暴力行為的話,後果會如何(例如不讓患者繼續住在家裡)。如果患者真的有暴力行為,就一定要執行原先的約定承擔後果。

有暴力行為患者的家庭生活非常為難,家屬往往很害怕患者,同時又為他感到難過,也知道這些行為是腦部失常的反應。家屬內心必然很掙扎,恐懼與愛、逃避與渴望、不安地住在一起。之後,不論患者恢復得多好、時間過了多久,這些過往回憶永遠無法完全消失。

如何回應可能有暴力傾向的思覺失調症患者

圖為《思覺失調症完全手冊:給病患、家屬及助人者的實用指南》書封。心靈工坊提供 思覺失調症患者是否會有暴力行為的三個最明顯跡象,就是過去曾經使用暴力、酗酒嗑藥、不按時服藥。

讓患者的治療團隊知道你的擔心以及患者過去的暴力行為。以書面提出較為有效。

如果患者呈現暴力傾向,建議治療團隊改用 clozapine、carbamazepine、valproate、乙型阻斷劑以及其他可以降低暴力行為的藥物。

把家裡所有可能做為武器的東西都收起來,把一個房間裝上很好的鎖做為必要時的躲藏室,房間裡需要有電話。

如果受到威脅,保持冷靜、保持肢體距離(給患者許多空間)、不要直視他的兩眼、同理他、試著尋找雙方都能同意的共識。

保持在患者和門之間,不要讓自己被逼到一角。

電話旁邊貼著緊急電話號碼,不要遲疑,盡速報警。

事先填好緊急資訊表格,警察到場的時候可以直接交給他們。上面應包括患者名字、年紀、診斷、負責的醫生或診所以及聯絡電話、目前正在服用的藥物、過去的暴力行為。

(本文出自《思覺失調症完全手冊:給病患、家屬及助人者的實用指南》,心靈工坊提供,未經同意禁止轉載。)