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單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

聯合新聞網 / 綜合報導
吳姓女子今年2月下藥勒死不到10歲的兒女，今被新北地院判刑。本報資料照片
吳姓女子今年2月下藥勒死不到10歲的兒女，今被新北地院判刑。本報資料照片

新北市一名吳姓單親媽媽昨(25)日因殺害兩名親生孩子，在服藥輕生後不成，被新北地院依殺人罪判處死刑。判決消息一出，社會輿論沸沸揚揚，立委王婉諭稍早在臉書PO文，直指在這場人倫悲劇下，母親的無力應被看見。

王婉諭坦言，看到這則新聞，讓她十分難過。她細數曾經是偽單親、全職媽媽的生活，「那段幾近不眠不休照護孩子的經驗，那種沒有自己的空間、時間、自由的壓力，沒經歷過的人可能難以體會或想像，我們彷彿過著孩子的時間、活著孩子的生活，整個世界，都跟著孩子轉動。」她更認為，媽媽要面對的，除了照顧小孩的壓力外，更多的是來自外界眼光的壓力。

立委王婉諭稍早在臉書PO文，直指在這場母殺子的悲劇下，母親的無力應被看見。報系資料照
立委王婉諭稍早在臉書PO文，直指在這場母殺子的悲劇下，母親的無力應被看見。報系資料照

王婉諭曾經是4名小孩的母親，針對這起社會案件表示，雖然孩子也是獨立個體，不應被任何人剝奪他們的生命，但誠如吳姓女子所言：「這7年來，我被看低了，我獨自一個人面對所有的輿論壓力、各式異樣的眼光，包括工作找得不順遂……這 7 年來都是我自己，他們生病的時候、不舒服的時候，都是我自己一個人在顧，我 24 小時去哪裡都要顧著他們，完全沒有自己的自由……」王婉諭認為，「7年來的種種，怎麼會只是一時不順遂而已？」在這些令人心碎的案件裡，這些家長們的無助與無力必須被看見，才可能有所改變、阻止下一個悲劇發生。

網友對王婉諭的PO文討論熱烈。有網友感嘆：「殺了自己的孩子自己也不要活了，結果社會把她救活以後再處刑她一次，真的是太殘忍了！」覺得這起案件就像「長照殺人一樣」，「撐不下去的，永遠是付出最多的」。

大批同時也身為母親的網友分享她們的育兒路，「在家帶小孩，跟世界脫軌的生活十分痛苦，我休育嬰假在家的時候就是這樣，被身旁親友質疑休假很爽，帶小孩很爽」、「小孩一直哭真的會讓人抓狂……尤其沒有後援一個人要帶24小時」、「那個缺席的男人才應該被判死刑」，並奉勸要踏入婚姻的女性真的要三思。

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王婉諭

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