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2020...在充滿事故的一年 學習人生最重要的事

看見心理 / 文．孫昭業 Sun 諮商心理師
如果生命只剩100天……你的時間分配與待辦清單上的排序，會不會有所不同呢？圖片來源：ingimage
如果生命只剩100天……你的時間分配與待辦清單上的排序，會不會有所不同呢？圖片來源：ingimage

疾病和死亡或許是人生最好的導師。當凡事可以依循自己的期待、計畫或努力前進的時候，「人生無常」、「活在當下」的教誨聽起來如同輕風拂耳。往往要到切身經歷健康與生命的失落，才真正明白人生什麼最重要。

我有位個案在60歲的那年突然中風，緊接著發現罹患癌症四期。生病之前，她是一位創業有成、在專業領域導師級的人物，經營個人事業之外，經常參加國內外研習，以及受邀到各地擔任競賽評審，一年到頭有三分之二的日子奔走外地；生病後，她失去半邊身體功能，生活無法自理，事業瞬間歸零，在多重打擊之下，經過好長一段時間才漸漸從心靈的幽谷中走出來。

回顧過往，她驚訝地發現，以前家像是她的過境旅館，先生只是她的接送司機，算一算竟然有30年不曾與先生、子女在家同桌吃一頓飯！忙不完的工作，讓她一心兩用不夠，還要三用、四用才行，隨時處於緊繃狀態，以致於要靠放縱的飲食和大量的咖啡因支撐身體高速運轉。長年下來三高、失眠早就上身。家人頻頻勸她調整工作和生活，但是她打著責任和成就的大旗，仍然一直向前衝，愈衝愈快，根本停不下來，「老天爺大概覺得拿我沒輒吧，乾脆讓我大病一場，」她苦笑著對我說。

如果生命只剩100天……

力爭上游、追求成就，錯了嗎？成功的人不都分秒必爭，講求效率，盡可能把能力最大化，創造出最大的價值嗎？其實都沒錯，或者更確切地說，問題不在於對錯，而在於怎麼做選擇。

前任Google大中華區總裁李開復，在2013年獲選《時代》雜誌全球最有影響力一百人的幾個月後，意外發現得了淋巴癌第四期。在此之前，李開復素有「鐵人」之稱，認為放空、發呆和運動都太浪費時間，特別得意自己可以百分之百的投入工作，不分晝夜地回覆電子郵件、處理公事，每天睡不到五小時。

罹癌後，他才覺悟這些都是用親情、友誼、健康的代價堆疊來的。他錯失許多與摯愛的親友相處的機會，來不及跟已故的父親道愛，「在我的生命僅存最後的100天時，我才發現，我這一生最大的錯誤是，我是徹頭徹尾的捨本逐末，把最要緊的事擱到最後，卻把人生最精華的時光，浪費在追逐那些看起來五彩斑斕的泡沫。」李開復在《我修的死亡學分》一書中這樣說。

人生只有一回，能夠追隨內心的熱情和信念，全心全意地投入工作，取得成就與掌聲，是很棒的事。不過，假如知道自己的生命所剩無幾，你還會選擇同樣的方式追求目標嗎？你的時間分配與待辦清單上的排序，會不會有所不同呢？

珍惜當下，讓未來不留遺憾

人生不是是非題，而是選擇題。在做每個選擇之前，先釐清自己追尋的目標與人生的優先順序。一開始我們想要的很多，金錢、名聲、工作成就、身份地位……，而且總是先忙著滿足別人的需求、達到外界的標準，盤算著等那些事情處理完了，再來做最重要的事情也不遲。死亡的威脅和疾病的折磨，殘酷地打醒我們的自以為是。有些人有幸可以重新再來，有些人卻為時已晚，留下許多未竟事宜和遺憾。

日本安寧緩和醫療專科醫師大津秀一記錄臨終病患後悔的25件事，其中包括不重視健康、沒有做自己想做的事、深信只有自己是最好的、沒有吃好吃的東西、為了工作沒時間培養興趣、未曾談過刻骨銘心的戀愛、未能留下自己活過的證據、未能及時對所愛的人說「謝謝」等。

在大限之前，大多數人最後悔的事情，是沒能花更多時間與所愛之人相處、忽視健康、沒有充份發揮自己、沒有盡情地活著！2020年是充滿「事故」的一年，給了我們更多人生無常的提醒。我們依然可以計畫未來，但千萬別忘了：珍惜當下可以善待身體、陪伴所愛、感受生活的每一刻，讓未來不留遺憾。

（本文出自看見心理在充滿事故的一年，學習人生最重要的事，未經同意禁止轉載。）

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