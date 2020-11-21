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房間忽然變超大...聽見白噪音的思覺失調現場直擊

心靈工坊 / 文．福樂．托利（E. Fuller Torrey, M.D.）
思覺失調症患者往往在青春期至成人早年發病，患者可能出現聽幻覺，或者妄想不存在的事情，若及早發現及早治療，有機會回復到正常生活。聯合報系資料照
思覺失調症患者往往在青春期至成人早年發病，患者可能出現聽幻覺，或者妄想不存在的事情，若及早發現及早治療，有機會回復到正常生活。聯合報系資料照

知覺改變

愛倫坡（Edgar Allan Poe）在1943年出版〈告密的心〉（The Tell-Tale Heart），故事中主角思覺失調症快要發作時對讀者說：「我沒跟你說過嗎？你以為的瘋狂，其實只是感官的過度敏感。」愛倫坡深刻瞭解人類的黑暗面，直指瘋狂的核心。知覺的改變在思覺失調症發作早期尤其明顯。根據研究，三分之二的患者都有這個現象。研究者認為：「知覺功能失常是最常見的思覺失調症早期跡象。」我們可以從復原患者口中獲知這個現象，但很難讓正在發病或長期發病的患者描述這種改變。

與愛倫坡同時代的精神醫學專家也注意到，知覺改變是思覺失調症最具代表性的特徵。1862年，伊利諾州立精神病院（Illinois State Hospital for the Insane）的主任寫到：「瘋狂是大腦對接收刺激和認知的方式與所謂的正常完全相反，或與之有重大改變。」改變有可能是增強（較常見）或減弱。所有的感官都可能受其影響。例如，愛倫坡筆下人物的主要症狀是聽覺過度敏銳：真的！神經質──我變成了非常可怕的神經質！但是你為什麼說我瘋了呢？這個病讓我的感覺更敏銳──不是失去能力──不是感官變遲鈍，而是聽覺變得非常敏銳。我聽到各種天上人間的聲音。我還聽得到地獄的各種聲音。所以囉，我怎麼會瘋了呢？聽好了！看看我說故事的時候有多麼健康──多麼冷靜。

另外有人如此描述：那時候，我覺得聲音都比以前更大聲，好像有人把音量放大了……背景雜音最嚴重──你知道我在說什麼，白噪音一直都存在，可你本來不會注意到。

視覺感官改變比聽覺改變更常見。一位病患如此描述：顏色看起來比較明亮，好像幾乎會發光。除非我伸手觸摸，否則我不確定東西是實體。我比以前更注意到顏色，雖然我沒有什麼藝術天分……不但顏色吸引我，各種小細節，像是東西的表面質感，都會吸引我。

另一位描述色彩的清晰和物件的改變：所有的東西看起來都很鮮明，尤其是紅色；人們看起來很邪惡，身體有著黑色的輪廓，眼睛白得發亮；各種東西──椅子、建築物、障礙──都活生生地；它們有著野獸的外貌，好像做出威脅的姿態。

有時候，視覺改變讓事物變得更漂亮：許多事物看起來充滿魔幻；它們會發亮。我在餐廳工作，餐廳看起來比實際上高級多了。

有時候，視覺改變讓事物變得醜陋或可怕：人們看起來很畸形，彷彿動過整形手術，或是化了妝讓骨骼結構看起來不一樣。

顏色和質地可能混為一談：所有的東西看起來都非常明亮、豐富、純粹，好像很細很細的線，或是像水一樣平滑，但還是固體。過一陣子，這些東西又變得粗糙灰暗了。

有時候，聽覺和視覺同時增強，例如以下這位女士：這些危機不但未曾減弱，還有增加的趨勢。有一天，我在校長室，房間忽然變得超大……我感到深深的恐懼，好像迷路了，我絕望地四處看，尋找援助。我聽到人們說話的聲音，但是聽不懂含義。這些聲音有著金屬的質地，沒有溫度或色彩。偶爾，一個字蹦了出來。這個字在我的腦海裡一再重複，很荒唐，

好像它被一刀切了下來。

和感官過度敏銳密切相關的症狀，就是感官受到過度刺激。感官不但變得更敏銳，而且患者會看到並聽到一切。一般而言，我們的大腦會篩除大部分的外在視覺和聽覺刺激，讓我們得以專心做事。某些思覺失調症患者的篩選機制不建全，讓許多感官刺激同時淹沒大腦。

以下是一位病患對過度聽覺刺激的描述：

即使我對任何事情都沒有興趣，所有的事情卻都吸引了我的注意。我正在跟你說話，但是我可以聽到隔壁及走廊上的聲音。我很難不聽到這些聲音，我很難專心思考我要跟你說的話。

過度的視覺刺激：有時候視覺扭曲和某種程度的幻覺會困擾我。有幾次，我的眼睛對光線過度敏感。一般的色彩變得非常明亮，陽光強烈又耀眼。這種時候不可能閱讀，因為印刷文字顯得非常黯淡。

這兩件事情往往同時發生：我的注意力很奇怪，我可以畫出街上行人的樣子。我們去溫哥華的那次，我還記得公路上那些汽車的車牌號碼。我也記得我們付了三塊五毛七的油錢。在溫哥華，冷氣機響了十八次。

別人可能只看到一個「和現實脫節」的人，其實我們是跟許多面向的現實接觸，以至於非常困惑，有時

候簡直是承受不了。

圖為《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南》書封。心靈工坊提供
圖為《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南》書封。心靈工坊提供
這些案例說明，很多的感官刺激同時湧入大腦，讓人很難專心或專注。一項研究顯示，一半以上的思覺失調症患者有無法專注的問題，也很難掌握時間感。一位患者如此描述：有時候，別人跟我說話，會把我的頭塞爆，因為訊息太多了。訊息一進來就馬上跑出去。才剛聽到的話一下子又忘記了，無法持久。它們就只是空氣裡的字句而已，除非你可以從別人的臉上讀懂訊息。

因為感官負擔過重，思覺失調症患者在社交上往往有很大的困難。一位年輕人說：社交場合簡直讓我無法掌握。我不愛搭理別人，而且感覺到焦慮、緊張，或看來奇怪。我只聽到一些片片斷斷的對話，一直問人家其他人在說些什麼。

思覺失調症

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