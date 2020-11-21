思覺失調症代表離毀滅不遠 該如何同情一個瘋子？

瘋狂的內在世界：從裡面看

──思覺失調症患者，摘自亨利．羅林（Henry R. Rollin）

《如何適應思覺失調症》（Coping with Schizophrenia）一書

當悲劇發生，讓我們還活得下去的理由之一就是親友的安慰。如果我們遇到自然災害，例如水災，以及重大疾病，例如癌症，親友會主動幫忙、表示同情、提供安慰與支持，讓我們有勇氣繼續活下去。哲學家愛默森

（Emerson）說：「同情心是一種支持的氛圍，讓我們得以安然開放自己並得到痊癒。」同情心的前提就是我們

能夠把自己放在對方的立場，為對方著想。我們必須能夠想像自己遇到水災或得到癌症。如果無法設身處地去想像，人們無法真正有同情心及同理心。

很少有人能夠同理思覺失調症患者，因為很難設身處地去想像對方的處境。對多數人而言，整個病程是神祕陌生且駭人的。正如羅伊．波特（Roy Porter）在《瘋狂簡史》（A Social History of Madness）裡說的：「『瘋狂』與『正常』之間，最主要的差異就是斷斷續續地談話或很奇怪地停頓。瘋狂是一個陌生的異鄉。」

思覺失調症不像水災，因為我們可以想像所有的財產被水沖走的情況。思覺失調症也不像癌症，我們可以想像慢慢長出腫瘤，在器官與器官之間蔓延，榨取我們的生命。不，思覺失調症則是瘋狂。罹患思覺失調症的人行為怪異、說奇怪的話、與社會抽離，甚至傷害別人。他們跟以前不一樣了，他們瘋了！我們不瞭解他們的言行，也不瞭解病程。思覺失調症不像慢慢長大的腫瘤，而是腦部失控。我們要如何同情一個被無名力量控制的人呢？同情一個瘋子？

罹患思覺失調症本身已經是個難以言喻的困境，但是因為大眾對思覺失調症患者缺乏同理心，患者的生活就更加困難了。捫心自問，如果我們的腦部開始失衡、如果有個不存在的聲音對我們咆哮、如果我們失去感覺情緒的能力、無法理性思考，我們會怎麼樣？正如一位患者說的：「我最怕的就是我的大腦⋯⋯最糟糕的事情莫如害怕自己的大腦。大腦控制著我們的核心，我們的自我、言行和感覺都由此而來。」任何人都無法承受這麼沉重的負擔。非但如此，和我們最親近的人也會開始疏遠我們，假裝他們沒聽到我們說的話、沒有注意到我們在做什麼，這又是什麼感受呢？如果最愛的人都以我們為恥的話，又會是什麼感覺？

大家不瞭解思覺失調症，因此缺乏同理心。如果你的親友罹患思覺失調症，你就應該盡量學習相關資訊，瞭解患者所經歷的一切。不只是理性學習或滿足好奇心，而是讓自己能夠同理對方。想要協助患者的親友們，需要瞭解思覺失調症患者的腦部機制。一位母親聽了兒子談到腦中幻覺後，寫信給我說：「我知道了他經常出現的視覺幻象，老實說，我都起雞皮疙瘩了。這也讓我得以跳脫出我的個人悲劇，明白患者面對的世界有多麼恐怖。感謝上帝賜給我這個痛苦的智慧。我現在比較能夠適應這一切了。」

有了同理心，思覺失調症就只是個人悲劇。沒有同理心，思覺失調症可能成為家庭悲劇，因為家人無法凝聚團結，沒有膏藥塗抹心靈的傷口。瞭解思覺失調症可以減少迷思，把疾病從邪惡邊緣拉回到理性的範疇。我們一旦瞭解，這個疾病的面貌就會逐漸改變，從恐怖變成哀傷。對於患者，這是很重要的改變。

瞭解思覺失調症經驗的最佳途徑就是傾聽患者自述。因此，描述症狀時，我會盡量採用患者的話。綜觀英文文學當中有不少絕妙的描寫，更棒的是本章末有列出收錄。但如漢娜．格林（Hannah Green）寫的暢銷書《未曾許諾的玫瑰園》（I Never Promised You a Rose Garden）則完全沒有幫助。根據某項分析，這本書的主角根本不應該被診斷為思覺失調症，而是歇斯底里症（hysteria），現在則稱為身體化症（somatization disorder）。

圖為《思覺失調症完全手冊：給病患、家屬及助人者的實用指南》書封。心靈工坊提供 表1.1 傾聽思覺失調症患者描述他們的經驗，或是觀察他們的行為，會注意到某些異常現象：

1. 知覺改變

2. 無法整理或詮釋吸收的資訊，無法做出合宜的回應

3. 妄想與幻覺

4. 自我認知改變

5. 情緒改變

6. 動作改變

7. 行為改變

8. 病識感降低

並不是每位患者都具有這些症狀，診斷需要依照整體症狀評估而定。有些人的某種症狀比較明顯，有的患者則否。任何一種症狀都不會出現在所有的患者身上。所有的症狀也可能出現在其他腦部疾病症狀中，例如腦瘤和顳葉癲癇（temporal lobe epilepsy）。