鬼滅之刃浸在淚水裡的觀後感 你在哪個點哭了呢？

連續帶完兩天塔羅工作坊，今天給自己比較多時間充電，去看了期待已久的「鬼滅之刃劇場版：無限列車」，心頭有許多對生命與專業工作的省思，也在淚水裡重新憶起許多從前對自己許下的承諾。

每一份惡的背後 都存在著對希望的渴求

鬼滅之刃最能打動我的地方，在於劇情呼應了心理諮商的基本核心：沒有人想成為壞人，全劇的精髓也緊扣著炭治郎如何在與鬼對決後，去感受每一個化為鬼的靈魂深處，都藏著一份曾經生而為人對生命際遇的盼望。

在無限列車中，自願被鬼「操弄」的人們，都各自有渴望沉睡於美夢的動機：重病、與亡妻重逢，炭治郎並沒有自以為正義的指責他們的愚昧，或是因此消滅「敵人」，縱使自己後來受到列車長的行刺，仍然要求平之助將其救援出來。

上週我帶著諮商所的實習生們進行一場不容易的專業研討會，因為他們服務的對象都是典型的「加害人」，很容易激起自身內心對於「惡」與「殘酷」的憤怒，我有時也會對一些社會主流定義下的「惡人」憤怒，卻也會在引導自己靜下心來後，看見他們有時是缺乏選擇，而不是自行選擇了「惡」。

炭治郎的身影不只滋養了我的心，也讓我重新明白人性在塵世中的不易，也再次懂得我的生命雖然充滿坎坷，仍然十分幸運，我或許確實很努力，才能掙扎著從創傷經驗裡復原，我的復原以及身為心理師的身份，也顯示出自己擁有的資源夠多，才能一路掙扎前行。

成為可靠的大人

無限列車篇另一個劇情重點擺在炎柱煉獄杏壽郎捨身戰鬥，保全200名乘客的犧牲，雖然是少年動漫，然而他戰鬥的身影卻有別於過往許多Jump漫畫那樣的熱血或英雄無敵，在我眼中，杏壽郎自始至終是個為了遵守與母親約定、為了獲得父親肯定、為了成為守護弟弟存在，於是長成如此一個堅強守護眾人的存在。

他坦然拒絕上弦不斷邀約成為鬼的堅定，以及表示身為柱本就料到自己需要在某個時刻死去的淡然，甚至是最後向炭治郎交代後事時的從容，都有別於過往少年漫畫裡，壯烈犧牲的角色那種苦情與委屈自我的特性，而是紮紮實實以大人的姿態，表達對後輩的欣賞與認同，以及對自身職責的清晰跟篤定。

雖然杏壽郎名為炎柱，使用著火焰的刀法，然而對我來說，他所展現的生命態度卻如同清風一樣泰然自若，話語卻又帶著一絲溫暖，暖而不炙熱，以致於對他的死帶著更大的敬重與不捨。

他的言行讓我想起自己潛意識裡帶著想要療癒父母親的心意走入了心理師這行，並在接受著前輩們的愛護與鼓勵下，如今成為了學弟妹們口中的「老師」，一直以來我都對自己身為「師」的角色有著戒慎恐懼，深恐自己不小心破壞了學生對自己的信心，思考著如何針對不同學生的特性予以個別化的支持，也期許著當力量日漸茁壯後，可以多替專業領域做些什麼。

在劇場版的最後，看見杏壽郎詢問著母親的亡靈，自己是否做到最好了？我同樣捫心自問著：「我實踐當初成為心理師的初衷了嗎？」「我努力去做到自己可以做的事情了嗎？」「我有成為如同炎柱一樣，默默守護學弟妹的前輩了嗎？」

在鬼滅之刃的電影裡，有許多的感動與不捨，與你們分享，也期待可以聽見你們看完之後的心情呢！

（本文出自諮商心理師幽樹的療癒客棧個人部落格，未經同意禁止轉載。）