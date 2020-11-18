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「那有什麼，我們當年……」—其實我們的苦，都該好好被聽見

看見心理 / 文．陳彥琪 Jessica Chen 諮商心理師
稍微一點點的發洩，馬上就會被「你應該要感恩惜福」這類的話語堵住嘴巴，讓人即便想吐心情也覺氣餒。圖片來源：ingimage
稍微一點點的發洩，馬上就會被「你應該要感恩惜福」這類的話語堵住嘴巴，讓人即便想吐心情也覺氣餒。圖片來源：ingimage

「我以前還工作到最後一刻耶，你爸要工作，我可是跟你阿姨兩個人提著行李跑去醫院待產的好嗎？」

「那有什麼，我以前也是哭著把月子做完的，你婆婆還肯幫你帶，你應該心懷感激。」

「唉呀餵奶哪有什麼好痛的，就小孩抱著吸一吸就好啦，以前我們連買奶粉都心疼，你還有得選耶！」

宥凡悶著頭把電話掛掉，明明自己才是那個剛生完的產婦，打個電話回娘家不過想討個溫暖，討拍不成反而被自己的母親堵了一胸口的委屈；其實母親以前的個性就是這樣，聽不得人抱怨，稍微一點點的發洩，馬上就會被「你應該要感恩惜福」這類的話語堵住嘴巴。但宥凡會想打給母親討拍，其實是因為婆婆也是這樣的人，她老愛告訴自己「我以前羊水破了也是自己去醫院」、「自己的小孩，晚上難顧本來就要忍著，我們都是這樣過來的」之類的話，沒想到自己的母親並沒有因為這樣，就比較理解自己，反而讓宥凡更不解：我沒有覺得你們不辛苦，但為什麼不能讓我至少感受自己的苦也被看見，而被安撫呢？

讓宥凡又挫折又委屈的是，母親自己可不是那種修身養性的老好人，她明明也老愛抱怨親戚只做表面功夫，又或是鄰居個個不愛繳錢又想佔便宜，但面對子女的抱怨卻總要擺出高姿態，看在宥凡眼裡得出一個結論——她根本不想聽，而且只想告訴你「我比你更苦」，我都撐過來了，你有什麼好說嘴的？

宥凡的感受並沒有錯，只是很多時候，面對這樣的抱怨，其實對方可能也很焦慮，不知該如何解決我們的問題，雖然出自於好心，但往往過於想要「問題解決」來「終止焦慮」，而拼命地提供意見，或是選擇告訴我們有人比你過得更慘、要「懂得感恩」，久而久之，不但讓人無法感受到自己的情感被承接，更有種「不被允許抱怨」的委屈感，這也提醒了我們，也許對方有心，但的確沒有足夠的能力或是習慣，溫柔並接納地同理他人的負面情緒；而重新調整對長輩訴苦的期待，同時也換個角度理解他們，有時反而才能能夠創造彼此的情感連結。

「那有什麼，我們當年……」是很多長輩在準備安慰人（實則是開始講古、說道理）的起手式，其實當對方這樣說的時候，是因為長久以來自己的苦也想先被看見，當他能夠先被理解時，過去這些受苦才有價值、有意義。「傾聽」是座堅實的橋樑，連結起我們共有情感的經驗，並能一起療傷或為彼此感情增溫，若兩人都只想先把自己的苦拿出來秤量比較，反而會為讓這樣的關係相互碰撞甚至衝突；因此，提升自己的情緒敏感度，發現對方尚無能力回應我們的情感需求時（或是我們自己也身陷情緒泥沼中），提醒自己給予理解並後退一步，重新為自己找到情緒的出口，比如：社群軟體中媽媽群組，又或是母嬰網站上過來人的分享文章等，我選擇先傾聽內在的情緒，好好安頓自己的低潮，並告訴自己：沒有關係，這也是正常的能量釋放呀！

（本文出自看見心理「那有什麼，我們當年……」—其實我們的苦，都該好好被聽見，未經同意禁止轉載。）

原文出自：臺北市社區心理衛生中心 女性成長專題文章

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