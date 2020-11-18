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你是喜歡凡事靠自己？還是不敢相信別人呢？
你是一個凡事靠自己搞定的人嗎？你能相信別人，與別人分工合作完成事情(如：工作、家務事、兒女教養)嗎？
如果在你的過往生命裡， 來自重要他人的好的關係連結，不存在，應該要得到大人關心的，沒有，應該要受到老師保護的，沒有，應該要得到伴侶疼惜支持的，沒有。你又要如何安然信賴別人呢？
於是，你被迫成為了自己的爸爸媽媽，成為了自己的伴侶，成為了那個只能自己堅強，搞定所有事情的人。
親愛的你， 你不是故意要把生命活成一座孤島的，當堅強變成了逞強，發現有些事再怎麼靠自己努力就是得不到，生命，遇到了更大的困境。
如何突破困境？ 就從看見開始吧！重新看見那些關係上的斷裂，斷在何時？何地？因何而斷？如何破壞對他人的信任感？如何造成自己的孤獨感？再次幫關係接筋續骨。
親愛的你，你值得擁有美好的關係。
（本文出自看見心理
你是喜歡凡事靠自己？還是不敢相信別人呢？，未經同意禁止轉載。）
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