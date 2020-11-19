在關係中如何良好互動？從外遇及不安感談起

最近受邀去講「吃醋」的主題，在整理資料的過程中也在反思個案是否有因吃醋議題而來，竟然發現這並不是一個常來晤談的原因，對於這樣的發現有點驚訝，畢竟我是個看很多韓劇、日劇、陸劇和台劇的人，在不同的電視劇裡面這是個很重要的內容，也就是劇情中的男女主角因為知道或看到對方跟其他人比較靠近或怎樣而感到內在的不安。

最經典的吃醋劇情我想應該就是「小三」，而對於這個主題有三部很經典劇-「犀利人妻」、「三十而已」以及「夫妻的世界」，這三部都在講著關係中不同的樣貌，但他們同樣面臨著關係中因為第三者而造成的苦，而我認為這都反映著在關係中必須要去思考「我要什麼？」以及關係中「我們要什麼？」，就以犀利人妻的男主角「瑞凡」來說，他要的可能不只是關係中的穩定，還想要更多的是生活中以及感情中的刺激，當然這對於他們要的關係來說可能會有些衝突，於是在彼此的衝突以及來來回回的確認之下總得做個選擇。

在關係中，我們可能會因為小三而生氣，因為這牽涉到的是彼此的安全關係受到了外來者的侵入。但是，在晤談室裡面常常談到的不是小三的議題，而是關係中安全感的議題，也就是關係中的人因為自己或對方的不安而造成彼此在關係互相拉扯的動作，而這個往往是來自於過去交往，甚至是原生家庭的議題。也就是，我發現那些常常在關係中感到不安的人有很大的比例是來自於過去的經驗，所以讓他們在關係中會想要抓得更緊，而這對於關係中的彼此往往不見得是好事。

所以我認為要在關係中得到一個舒服的互動，兩個人都需要對自己負起責任，想要有小三的人需要負起「外遇」以及「關係中可能斷裂」的責任，而常常感到不安全感的人則需要負起「我怎麼了」以及「關係中我想要怎樣」的責任，而這才會讓彼此之間的狀態在關係中明瞭，才有可能繼續舒服走下去。

（本文出自看見心理關係中的責任-從外遇及不安感談起，未經同意禁止轉載。）