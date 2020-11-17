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什麼時候才適合顯露我們的脆弱？從林書豪崩潰痛哭談起

軒言文創 / 文．劉軒
林書豪談到這幾年在職涯上闖蕩的辛酸，以及球賽中不如預期的表現，一度情緒崩潰淚嘆「人生好難，感覺NBA好像要放棄我了！」擷自Good TV影片
林書豪談到這幾年在職涯上闖蕩的辛酸，以及球賽中不如預期的表現，一度情緒崩潰淚嘆「人生好難，感覺NBA好像要放棄我了！」擷自Good TV影片

每個人的性格中都有堅強和脆弱的一面，我們都善於「展示堅強」，卻把脆弱的一面深深埋藏起來，因為在別人面前顯露自己的脆弱，需要比堅強更多的勇氣。

華裔球星林書豪在台舉辦分享佈道會，現場擠滿「豪小子」的粉絲想要一睹偶像風采，沒想到才剛為多倫多暴龍隊奪下NBA冠軍的他，談到這幾年在職涯上闖蕩的辛酸，以及球賽中不如預期的表現，一度情緒崩潰淚嘆「人生好難，感覺NBA好像要放棄我了！」

事後這段影片登上各大外媒版面，但林書豪表示對自己失控的情緒並不後悔：「誰沒有脆弱的時候？勇敢面對你的脆弱才是堅強起來最好的方式。」

身為知名國際球星，他在眾目睽睽下闡述自己的失敗經驗、抒發壓抑許久的情緒，讓在場觀眾都備感驚訝。但他的真情流露讓外人看見了一個更「有血有肉」的林書豪，而不只是一個電視上的話題人物。

林書豪透過分享「失敗經驗」，來鼓勵跟他一樣遇到困境的人：「跌到谷底唯一能做的就是爬起來」，永遠都不要放棄希望、向現實妥協。

暴露自己的脆弱面並不容易，何況在眾目睽睽之下，因此林書豪的坦白讓更多人欣賞他。當成功者的勵志故事已氾濫成災，像這樣的例子帶來的正面「激勵效應」反而更大。因為我們都知道，世上沒有完美的人，林書豪就像任何一個人，有著屬於自己的人生關卡，命運之神不會特別眷顧誰。

而像這樣在公開場合中「自揭傷疤」的例子還有”The Fuckup Nights”。

起源自墨西哥的分享講座 ”The Fuckup Nights” (搞砸之夜)，是一個互相分享自己失敗經驗的創意活動社群，因為厭倦於聽太多成功人士的故事，一群朋友決定互相講述自己如何「搞砸」的甘苦談。

沒想到發現這樣的方式實在激勵人心，最後擴大成全球性的串連活動，至今超過上百座城市參加Fuckup Nights，分享如何從失敗中汲取經驗的過程。同樣的概念，這種面對挫折、檢討後重新站起的故事，反而都能帶給人正面向上的力量。

但也有「展現脆弱」帶來反效果的例子，比方當「刻意」的宣洩個人情緒，就會為同時自己帶來負面觀感。

例如一位朋友Joanna因為能力好，在公司中身兼多職，工作壓力大的結果就是常常在臉書上po文，哀嘆自己「能者多勞」、常常熬夜加班、抱怨公司都是豬隊友等「暗黑情緒文」。

剛開始周遭朋友看到還會傳訊息關心，久而久之，當她個人臉書已經充滿排山倒海的「負能量」時，反而導致身邊的人逐漸敬而遠之。

像這種在社群平台上屬於情緒宣洩的「討拍文」，除了持續性地負面語言並無法幫助自己走出低潮，「自怨自艾」的行為不但無法博得同情，只會讓他人產生負面觀感。

所以究竟什麼樣的場合才適合展現我們的脆弱面呢？在工作場所、虛擬網路世界，還是在親友家人的面前？其實會發現，最重要的關鍵不在於「場合」，而是在於「如何面對脆弱」的態度。

身為一間公司的領導者，是否不該在同事及下屬面前示弱影響團隊士氣？美國暢銷作家、也是破千萬點閱的TED演講《脆弱的力量》演說者Brené Brown認為，「示弱不代表軟弱，脆弱其實是創新、改變及創造力的源頭」，一個懂得示弱的人，反而才會成為優秀的領導者。

當老闆在會議上和員工大方分享自己過去失敗的經驗，而不是自吹自擂過去的豐功偉業，哪一種方式更能激勵員工、更能貼近人心？

榮獲奧斯卡獎的國際大導演李安，曾公開分享：「大家看我好像很風光，但其實一路走來充滿很多挫折和失敗，其實脆弱是我的本質，我只是很勇敢面對我的脆弱。」

當平時個性一向堅強獨立的伴侶，坦白近日內心的煩惱與不安，並尋求你的支持與幫助，是不是無形中更加深了你的重要性？而你也會感謝對方的坦白，因為示弱除了是一種勇氣，同時也代表了「信任」，這種互動反而更能增加伴侶彼此之間的親密關係。

真誠面對自己的脆弱能夠讓人更堅強，而勇敢面對自己的不足並找出持續讓人生前進的態度是最大的關鍵。心理學家發現，能夠清楚察覺自己情緒變化的人，更容易幫助自己走出抑鬱。人非完美，而脆弱是與生俱來，脆弱不代表懦弱或不勇敢，因為能夠洞悉自身的脆弱，需要相當程度的自覺。

但如果展現脆弱只是為了發洩或是「討拍」、博取同情，然後不做任何改變、讓人生持續原地踏步，這樣不但並不能幫助自己走出情緒低谷，只會讓自己更深陷泥淖之中。

你是哪一種脆弱呢？無論如何，接受它、擁有它、面對它。這時候你會發現，它竟然可以給你力量。

（本文出自軒言文創什麼時候才適合顯露我們的脆弱？》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專。）

林書豪

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