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回首台大醫學系漫漫歲月：大學不過人生一瞬：寫給二十歲的自己

聯合新聞網 / 文．陳璿丞醫師(析心事務所)
醫師陳璿丞回首當初到了台大醫科這關，就像是《鬼滅之刃》裡的下弦的鬼，已經有夠強了，當費盡全力，後面居然還有十幾位比這些都還要強的對手。報系資料照
醫師陳璿丞回首當初到了台大醫科這關，就像是《鬼滅之刃》裡的下弦的鬼，已經有夠強了，當費盡全力，後面居然還有十幾位比這些都還要強的對手。報系資料照

大學不過是人生的一瞬

圖為陳璿丞醫師於台大醫學系就讀情景。析心事務所提供
圖為陳璿丞醫師於台大醫學系就讀情景。析心事務所提供
我是重考生。當我耗盡氣力，拚死拚活才考進去時，我發現，好多同學已經優雅地在跑道的終點，吃著火鍋唱著歌等我。身為台灣的學生/考生，跑不贏別人是種很痛苦的事情。所以，我跟大家一樣，跑不贏就不跑了。

我就用走的。大家都知道醫學院有共筆的制度，而且醫學生做得最勤，這也不是什麼秘密。我過往累積的考試能力，到了台大醫科這關，就像是《鬼滅之刃》裡的下弦的鬼，已經有夠強了，當你費了全力，後面居然還有十幾位比這些都還要強的對手。

我從大一的時候就放棄了。所以我大一就去參加登山社、辦校內的電影節、參加各式各樣校內的活動。我記得我大學成績排行不曾有過前三分之二，但是，我每一個都順利過關了。

我知道學校的教授和老師有用各式各種的方式：作業、小考、報告等等方式，來拉高平均，至少，你付出苦力，還是會刀下留人。我記得大三下學期，我哭著跟我爸媽說，我讀不下去了，我可以轉系嗎？我可以休息嗎？

我爸媽說，若是你讀不下去，就像休息吧。

說也奇怪，當他們告訴我，那就休息吧。我心頭變得很輕鬆，覺得好像晚一點也沒有關係。在我後來的人生裡，常常發生這種，好像晚一點也沒有關係。我的生涯比我同儕都晚了很多年，我就用我自己的方式摸索著， 雖然晚一點，我還是會心急，但是，我都跟自己說，晚一點，沒有關係。

年輕的我，記得，慢一點，真的，沒有關係

我當初覺得是很無趣覺得很難、讀不下。覺得自己蠢死了。但那些當初覺得很難的科目，現在再回頭看，都覺得「奇怪，沒有那麼難啊，而且很有趣，當初怎麼會讀不下」。

我那個時候很羨慕英文很流暢的同學，我覺得從鄉下來，英文是國中才開始學，自己土法煉鋼，是要怎麼讀完原文書。我後來也放棄了，直接讀共筆。但我還是很想要可以很流暢地讀原文書的感覺。這個小小的夢想，我還是很努力地學習著。直到現在，我可以看任何我想看的原文書，去學習任何我想學的東西。

我想跟那時候的自己說，嘿，不錯喔，你有做到喔。

躲到文學和電影裡

對我最好的兩位教授，一個是教國文的曹淑娟教授。那時候的台大，國文是必修，我選了教詩詞的課。我知道我可以躲到詩詞裡；我也常常下課和老師聊詩詞、聊人生。

另外一位是當時開通識「中英詩賞析」的江文瑜教授。我記得上課就是談詩、談人生；下課也是談人生、談詩。

我記不得醫學系上課的內容。但十幾年後的現在，我還是記得課堂上、課後的討論。說不定是詩詞拉了我一把。

剩下的時間，我都都在圖書館裡。

我最喜歡台大總圖，因為很大，我會隨便逛，拿了書就在某個角落坐了下來。有時會坐上一整天，不然就是去多媒體中心看一些經典的老片，我那時看很多「伯格曼」(Ingmar Bergman)第七封印、野草莓等等。還有很多藝術的老片，越是討論這種存在本質、活著的意義是什麼，我就越想要看。還有安哲羅普洛斯，那種很慢很慢，都是風景的片，霧中風景、永遠的一天。

我記得我的大學，就在讀小說、看電影、寫小說中渡過。如果把小說、電影從大學中抽掉，我還真不知剩下什麼。

愛情、友情、親情

那時候在學校，很多現在回想，已經小到不行的事情，當時看都覺得很大很大。現在網路上討論的事情、社團之間的磨擦、愛情之間的我愛你、你愛他、他愛我等等。也或許是在探索自己的職業方向、探索自己的感情、探索自己的友情，又第一次離家好遠好遠。所有的情緒都被放得很大，所以現在回想，覺得實在是很可愛的事情，當下的情緒波動都好大好大。

那時候也想要假裝自己是個大人處理事情，想要假裝自己是在社會打滾許久的成年人。但其實，我們只是情緒漲高的年輕小子而已。

我想跟自己說，這時候你覺得很大條要完蛋的事情，其實回頭看，都是人生的小劇場。

你會覺得很有趣、年輕時候的自己，當下怎麼會如此覺得負荷過重、壓力過大。

或許，是因為時間的治療；離自己很遠了；或許是真的長大了。那些你曾經發生的事、那些讓你在醉月湖畔哭泣、在小福前、在活大前痛哭失聲的事情，你現在也說不上來，奇怪，當下怎麼會哭成這個樣子……

爬山

我很感謝登山社。那時多愁善感的自己，覺得自己無法面對現實生活時，都是躲到山裡去。山中無歲月，大自然很完整地包容了在大都市遍體鱗傷的自己。我很喜歡在山上野營的日子，營火、美酒、星光。我覺得沒有什麼，比這個更療癒的了。

大學過完，人生也過完了??

是台灣媒體還有老師太強調大學的重要了嗎？我們都被恐嚇成，大學是你找尋人生另一半、找尋人生方向、職涯最重要的時候。我個人覺得，因為大學有資源；你又是學生、又是成年人，社會對你的包容相對地大，又有很多資源可以使用。但不表示，過了大學的人生是無趣的。

我有很多好玩的事情、有趣的人生體驗，都是出來上班之後才有的。有很多美好的事物也是畢業之後才發生的。大學四年，就算在加上研究所2-4年的期間，也不過是4~8年內。這不會是你人生的全部，只是你的1/10或1/20之一而已。

沒有那麼重要。

活著去體驗，才是完整的人生。

你終究會成為你想成為的人，你終究會走出一條，這條路，沒有任何競爭者，只有你奔馳在上面。因為你開始踩，才走出來的一條路。

當你擺脫世俗要求你去競爭的道路，你就可以開始做你自己。即使，你現在有很多外在的要求、外在的限制，讓你要在框架下做事情。雖然很心靈雞湯，但我從孩提時代，就常常跟自己說：「當你真心渴望一件事時，整個宇宙都會聯合起來幫助你」。

我年輕時，很喜歡聽一首芭樂歌，叫「life is a rollercoaster」。

We found love, oh So don’t fight it Life is a Rollercoaster Just gotta ride it

最後，我們都會找到愛 不要和生命對抗 人生起起伏伏就像是雲霄飛車 什麼都不要想，只要坐上它

你不知道，現在最低潮、最難過、最無趣的階段，其實， 是要準備往上爬，給你一個大大的驚喜。

有困難，我們都在這。

台大近日接連發生學生輕生事件，氣氛低迷，學生會在校園內舉行燭光晚會，在地上點亮排著「TOGETHER」的燭光，寫著「這個冬天，我們一起走過」。聯合報記者余承翰／攝影
台大近日接連發生學生輕生事件，氣氛低迷，學生會在校園內舉行燭光晚會，在地上點亮排著「TOGETHER」的燭光，寫著「這個冬天，我們一起走過」。聯合報記者余承翰／攝影

（本文出自析心事務所《大學不過是人生的一瞬: 寫給二十歲的自己》，未經同意禁止轉載）

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