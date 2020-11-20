靜靜來襲...后翼棄兵裡的決斷時刻

對什麼成癮，你就是什麼樣的人

這部戲讓我很著迷。著迷的是一個棋士的成長過程，一個人在面對人生的每個節點時的選擇。我之前聽過一個說法，叫做「決斷」，決斷是，當你決定了之後，人生會有翻天覆地的改變。像早餐等等要吃什麼不會是決斷，劇中的女主角選了要趁打板擦的時候學西洋棋。決定要吃鎮定劑，一整晚不睡想棋盤的事情。或是她後來決定要養母走、決定要去參加西洋棋比賽、決定要去紐約，決定要戒酒等等。

人生的決斷點

這些決定變成改變生命方向的決斷。 一生之中，其實「決斷」不會有太多次，像台語說的「娶某前，生囝後」，就都是很明顯的決斷時間點。

我在診間，看過幾個學員，讓我印象很深刻，他們都是來診間戒酒的。原因很多，有些是媽媽陪著來、先生陪著來、太太小孩陪著來。有時候，在我自己的幻想，我會想要問他們，你想要讓這次門診，像是「選吃早餐一樣」還是像「人生的決斷點」

女主角最後戒酒，其實一點也不戲劇化，只是單純朋友拜訪而已，但卻是她的決斷點。

好看的地方就在於，當人生的決斷點來得時候，不會有澎湃的背景音樂、不會有人提示你、不會有人告訴你。什麼都沒有，就只是和選吃早餐一樣平凡無奇。

在診間的日子，每個學員來訪，都只是一次很單純的門診。但我知道，有些人，是他們的決斷點；有些人，可能只是平常的門診。但是，看到每個因此而改變人生的時候，那個時刻，其實就是身為醫師的小確幸。

我想，我是對這個時刻的存在，而深深著迷著。就像女主角，著迷於棋盤的世界。

貝絲在孤兒院時都會藉著鎮定劑，在天花板上想像起西洋棋棋局。圖為《后翼棄兵》劇照。擷自Netflix官網

我們每個人都會對東西著迷、對東西成癮，而對什麼東西著迷和成癮，決定你是什麼樣的人。

校工薛波的棋子教學

你，或許可以改變一個人。這是我喜歡看這部戲的原因。只有在前兩集出現的校工，一點也不特別。就是一個喜歡下棋的老人，但他卻成就了一個天才。他其實什麼也沒有做，他只是教一個人下棋而已。不是因為他好心。而是因為他好奇、他喜歡下棋；他想要找人下棋。而他的好奇心，讓一個孩子，看見他的可能。

這也是阿德勒後來晚年常在做的事情，他後來投身教育界。他自己也常說，其實，每一個人都可能會改變一個人，如果你是老師、校工、社團教練。恭喜你，你可以改變一個人的人生軌跡。不是每個人都可以從事這樣的工作。

你的一個舉動，會打開孩子整個世界。這部戲裡，沒有一個人是要刻意培養女主角成為棋手。校工只是覺得她特別，介紹到學校下棋而已。

養母的賺錢

養母其實也是，她只是想要人家陪她。她只想要女主角去賺錢，她不是女主角的親生母親。但她可以陪著女主角去比賽，當她的經紀人，幫她打點生活的周遭。

這部戲，從頭到尾，都沒有人是真心關心女主角的。但那又如何？我看到了，每個人的掙扎，養母有她的掙扎，她的琴藝，她的先生看不到、也不想到。她的感情，在墨西哥被釋放，卻也在那被收回。她帶著女主角發光，卻發現自己黯淡下來。

我們都需要彼此

這部戲是很美國式的。很美國的個人主義。每個角色，都在爭取自己的最大利益。孤兒院的同伴也想要被領養，最後一集的大和解，也有點：同伴發現，自己身邊沒有伴，要把自己童年的同伴，當成自己的家人，為自己往後的人生買點保險。

否則人生大浪沖來，沒有人拉著，是會被沖走的。

她拉了女主角一大把，其實也有這樣的個人色彩。

但誰不是呢？自私真的不好嗎？自私也可以幫到人啊。養母自私、校工自私、同伴自私，但每個自私的背後，都幫了女主角一把。

我們需要彼此，但最需要的是自己。自己到底想要什麼。從頭到尾，只有極短暫的片段，看到女主角消沉、迷失方向。只有看到她，一直不斷地、不斷地從著她想要的方向走。她曾經和巴黎來的模特兒說，她想要那種時尚的生活，可以穿得漂亮、可以有男人圍繞著。但模特兒卻說，可以啊，你沒有腦就可以了。雖然是開玩笑的自我解嘲，卻也透露出，大家都只羨慕對方的好。

我們需要彼此的幫助，但我們也是自私的。能拉你一把的，也就只有你自己而已。

其實，阿德勒最想要說的是……

綠色藥丸是什麼藥？

學名是「chlordiazepoxide」是一種鎮定類的藥物，後來女主角在幫養母買藥的時候，也發現養母有在使用這個藥物，來讓自己的情緒比較穩定下來。

她一直覺得自己做不到。 明明想要戒，卻戒不掉。 中間片段有好多這樣小小的心裡掙扎。還有她後來對酒精的掙扎。

最後，她選擇了棋子。她有一段說，她不知道這樣下棋有什麼意思。她除了下棋，還可以幹麼。故事完結了，拿了冠軍，但是從頭到尾，也沒有人回答這個問題。

拿了西洋棋冠軍，其實一點意義也沒有；一直喝酒也沒有意義啊。

她從來都是沒有人要的小孩，她的生父不要她，媽媽覺得她是多的；養母其實是要用她來綁住老公，養父從來沒有和她住在一起過。男人們愛的是她的腦袋，不是他本人。

其實一切都是孤獨和無意義吧。

意義是什麼？

我想，最後還是有說了出來，有記者問她，是幾歲學棋的？是誰教她的？ 她說是一個叫薛波的校工，他是一個棋藝高手、一個好人。要記得寫到報導裡喔！這很重要。

我想，這句話，就是她奮鬥的目標吧。我們就是為了別人而活的，在這個充滿自私的世界裡。為別人而活，為其他喜歡下棋的人活著。

（本文出自析心事務所《后翼棄兵裡的決斷時刻》，未經同意禁止轉載）