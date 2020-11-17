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不衝突就是感情好？談讓關係更親密的「健康吵架」

愛心理 / 文．柚子甜 心靈工作者
對方約會遲到，還一臉毫不在意的表情，這時候「不吵架」的情侶，隨便安撫兩句就算了，但下次依舊遲到。圖片來源：ingimage
對方約會遲到，還一臉毫不在意的表情，這時候「不吵架」的情侶，隨便安撫兩句就算了，但下次依舊遲到。圖片來源：ingimage

「我們兩個都不吵架的。」女孩沾沾自喜地說道。

「總有意見不合的時候吧？你們都不會起衝突嗎？」旁人疑惑地問道。

「不會啊！他很疼我，都會讓我。」不意外的，最後總是會用這句話收場。

每個人都認識一對「不吵架」的情侶，凡事恆久忍耐，以包容為食，在這個「起衝突＝不好」的社會裡，被人視為「感情甜蜜」的證明。

可是「不吵架」真的代表「感情好」嗎？我在做心靈工作的時候，發現很多有感情困擾的案主都是「不吵架」的，而他們來諮詢的時候，也都說：「我們沒什麼問題啊，連架都不吵，但為什麼感情狀況好像越來越糟？」

事實上，「吵架」雖不見得是好事，「不吵架」也不見得就沒事。兩個截然不同的人，在沒有機會表達自己的情況下，一定會產生很多誤解，這些誤解就像小毒瘤，在還沒惡化之前，我們都以為自己很健康；但一旦毒瘤越積越多，或遇到惡劣的環境而變化（一方工作壓力變大、經濟條件下滑…等等），這些積存的毒素就會爆開，開始侵蝕兩人之間的關係。

所以說「不吵架」，並不是「感情好」的證明，可能只是目前兩人感情狀況，還不足以讓毒瘤爆開罷了。那要怎麼做，才能「吵」得很健康，甚至讓感情越吵越好，而不是吵到撕裂感情呢？

在這裡分享一個重要的「健康吵架」的技巧，給那些「從不吵架」的情侶；同樣的，這些技巧也適用於「總是吵架」的情侶哦！

「健康吵架」技巧1：先為自己的感受負責

吵架越吵越激烈的元兇，就是「覺得對方要為我的感受負責」。

什麼意思呢？比方說，今天對方約會遲到，還一臉毫不在意的表情，因為他覺得你也是在家吹冷氣滑手機等他，也沒浪費到時間。如果兩個人真的都覺得沒關係，倒也罷了，但如果在家等的那一方生氣了，這時候「不吵架」的情侶，表面上就會裝沒事，或是淡淡地說「你今天遲到囉！」可是這時候，另一方並沒有感覺到伴侶的不滿，可能只會輕描淡寫地說聲不好意思，或是隨便安撫兩句就算了，但下次依舊遲到。

這樣的情況，就會讓感情健康種下毒瘤，沒事的時候沒事，一旦爆發起來，新仇舊恨就會讓感情墮入無可挽回的餘地。

那「會吵架」的情侶會怎麼做呢？很多人以為會吵架，就是馬上罵對方「你怎麼可以遲到啊？說好十點半就是十點半，你不知道我整個早上都在等你嗎？」但是這樣的吵法，很容易直接撕破臉，甚至惹來對方的反擊（「你在家等已經很爽了，你還好意思嫌，不然下次換你來我家啊！」），雖然有表達不滿，但是也容易讓彼此關係惡化。

真正的「健康吵架」，第一步是「先為自己的感受負責」──我們要告訴自己，伴侶遲到了，是對方的問題；但我覺得生氣，這是我要處理的情緒，兩件事沒有關係，我不能要對方「為我生氣的情緒負責」。

我們通常都有一個誤會，以為別人要為我的感受負責，事實上很多時候，「行為」本身沒有對錯，但我們內心卻「覺得」自己不被在乎、不被尊重，進而產生情緒，但這是我們自己的課題，與對方沒有關係。

當我們能意識到「感受是我自己的」那一刻，才有辦法達到「健康的吵架」。

「健康吵架」技巧2：用「我們」來表達

你還是可以生氣，但「為自己感受負責」的生氣，會說出這樣的話：「我現在覺得很生氣，但這是我自己的情緒。如果可以的話，我們能不能討論出彼此都能接受的約會時間，這樣我們也比較不會空等對方？」

如果是「沒有為自己感受負責」的生氣，會這樣說：「為什麼說好的時間可以遲到？你知不知道我等了你一個早上？你都不怕我生氣嗎？你下次可不可以不要再遲到了？」

有沒有意識到兩者的差別呢？

「為自己感受負責」的生氣，除了把「情緒」的責任放在自己身上外，也盡量使用「我們」來表達，讓對方感覺到，這是「兩個人一起解決」的問題，而不是矛頭全部指向他。

而「沒有為自己感受負責」的生氣，則是聽起來錯都在對方，並用了大量的「你」，隱含著「都是你我才這麼生氣」的責備。

學會用健康的方式吵架，對感情有長遠的助益，如果不吵都用忍的，反而是讓悶氣越滾越大，之後氣球一戳就爆了。學會「健康吵架」，也是一種「經營感情」的方式哦！

（本文出自愛心理不衝突就是感情好？談讓關係更親密的「健康吵架」》，未經同意禁止轉載。）

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