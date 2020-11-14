錢和性怎麼了？美國男寧要螢幕性感影像 也不要真女生

傳統上，驅動西方社會的一個因素是女性喜歡成功、有錢有勢的人。因為男生了解，如果他不能使妻兒豐衣足食，沒有女人會嫁給他，所以他有很大的動機找出成功之路。在過去的四十年裡，這個簡單的機制受到雙重打擊。第一，性已與婚姻分離：今天你不需要為了找一位性伴侶而結婚；第二，性滿足也從女性身上分離出來──對像我這些年齡超過三十歲以上的人來說，這真是困擾我們、令我們不安的訊息。

假如你沒有固定和今天的青少年聊天，可能不會了解色情的女性影像已經取代了真人。在一般的人口中，最好的推測是約有百分之七十的十七歲男生會定期自慰。在這些男孩裡，色情內容很容易從偶爾使用變成每天的消遣，最後變成他偏愛的性慾出口。

有一個哈佛大學的研究顯示，百分之六十九來尋求性問題協助的人，是因為他們有「強迫性自慰」，即自慰的次數超過自己認為應該的，或是他們有時會在不恰當的地方或不恰當的時間自慰。這個研究中有百分之五十的男生被形容為「色情依賴者」（pornographic-dependent），假如沒有色情圖片或影片幫忙就無法勃起。越來越多的男孩發現他們寧可要電腦螢幕上的性感影像，也不要真的女生。真的女生有她自己的主見，她可能說些男生不愛聽的話，破壞情調。

我在診所中見到越來越多的年輕男士，從十八到二十八歲，在應付他們過去過度使用色情影像的後果。他們要求我開威而剛（Viagra）或犀利士（Cialis）或樂威壯（Levitra），因為他們發現無法對真的女人興奮。大學生中，三個裡有一個報告他們有勃起的困難；有越來越多關於年輕人的報告指出，他們使用威而剛或犀利士來增強自己的「性自信、勃起品質和更好的性表現」。

我也看到有別的男生採用不同的策略：他們乾脆不約會，用色情影像做為性慾的唯一出口。在我以這個主題投書《華盛頓郵報》的文章刊出後，有個二十七、八歲的男生寫電子郵件給我，我摘錄一段如下：

薩克斯醫生，我認為你的目光如豆，心胸狹窄。最近我深受日本的動漫，尤其是動畫所吸引。我很喜歡那些影片中的女孩，她們甜美、順從又可人。我所認得的真實女孩沒有一個像這樣，我寧可看動漫女孩也不願跟真的美國女孩在一起。這有什麼不好？這不是我的錯，是那些我所認得女孩子的錯，她們的要求太多，她們期待男生做所有的事，付所有的帳，使她們笑，讓她們高興。為什麼喜歡不同的東西就罪大惡極？

我們的問題是高科技進步到像現在這麼好，影像這麼像真的一樣。當螢幕上的女郎對他拋媚眼時，他忘了她們只是電腦螢幕上的影像，不是他房間中真實的人。我認為男孩寧可要幻想的而不要真實，是不健康、危險的。

並不是每個人都同意這個觀點。根據一部學術專著，比起與真正的女孩擁有親密關係，寧可選擇自慰的年輕男士，只是在對「今日快速的社會生活做恰當的反應，因為今日的社會生活是個人化、非私人化、物質主義及社會隔離的。」另一位評論家認為，對色情的憂心是不合時宜的偏見，是「道德和宗教保守主義者的觀點」。

圖為《浮萍男孩》書封。遠流出版社提供 最近，有好幾篇評論在感嘆色情文化已經變成我們社會的主流了：襯裙內衣變成晚禮服；年輕女生可以在當地的健身房中上有氧脫衣舞課程。這些評論者視這些發展是社會文化往下沉淪的記號，或男人壓迫女人的世界級陰謀，或是對女權主義的強烈反彈；但我想他們可能誤判了底下的動力。我問一個十六歲的女孩，盡可能溫和地說問她，為什麼要打扮成Hooters（美國的辣妹雜誌）參加學校的萬聖節晚會。她的短褲短到不能再短，她的上衣充分展現上天給她的恩賜，足以跟好萊塢名媛金‧卡戴珊（Kim Kardashian）媲美。「為什麼？」她想了想：「假如你不這樣打扮，就沒有人會注意你。」

（本文出自《浮萍男孩》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）