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投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

聯合新聞網 / 文．張惇為(兒童棋院老師)
薛波先生是孤兒院的校工，卻看穿了貝絲的人生困局。圖片來源：Netflix
薛波先生是孤兒院的校工，卻看穿了貝絲的人生困局。圖片來源：Netflix

在《后翼棄兵》裡，威廉‧薛波是一個很奇特的角色。薛波先生是孤兒院的校工，整日坐在地下室裡與自己下西洋棋。卻在無意間啟蒙女主角貝絲，並且發掘了她的西洋棋才能。

薛波先生棋力不高，在女主角幾乎無敗的征途上，根本無法給她任何技術上的指點。然而，這個看似無足輕重的龍套人物，卻在女主角貝絲生命中舉足輕重。

「你現在棄子認輸。」

「棄子認輸？」

「當你那樣失去皇后，就要棄子認輸。」

「不要。」

「要，你已經輸了這盤棋。」

「你沒告訴我有這條規則。」

「這不是規則，這是運動精神。」

初學西洋棋的貝絲，某次與薛波先生的對局中，因為重大的失誤而被吃掉皇后；薛波先生隨即強制終止了對局，要求她棄子認輸。

這個橋段，網路上許多觀眾看得一頭霧水，紛紛提出質疑......「為甚麼要教人半途而廢？」、「堅持到底才是運動精神吧？」、「校工太固執了吧！」

沒有深入接觸過棋類遊戲的朋友，會有這個疑問是很合理的；畢竟，我們從小就被灌輸「完賽=運動精神」的觀念。

但身為圍棋老師，我對這段劇情卻是心有戚戚，前陣子還正巧寫了一篇文章在討論這個問題。簡單來說，在許多棋類遊戲中，在大勢已不可能逆轉時，與其堅持下完，我們更鼓勵提早認輸。把時間花在檢討錯誤，比死賴著浪費雙方時間更有意義。

貝絲往後的征戰人生中，她將遇見無數西洋棋高手；他們會陪她訓練，他們會幫她擬定策略，他們會教女主角怎麼贏一盤棋。但卻只有校工薛波先生，教會了貝絲該怎麼認輸。《后翼棄兵》劇照，圖片來源：Netflix
貝絲往後的征戰人生中，她將遇見無數西洋棋高手；他們會陪她訓練，他們會幫她擬定策略，他們會教女主角怎麼贏一盤棋。但卻只有校工薛波先生，教會了貝絲該怎麼認輸。《后翼棄兵》劇照，圖片來源：Netflix

不過，這不是這篇文章想談的重點；我真正想做的是，帶著大家用不同的角度去看這個「小事件」。

在貝絲往後的征戰人生中，她將遇見無數西洋棋高手；他們會陪她訓練，他們會幫她擬定策略，他們會教女主角怎麼贏一盤棋。但卻只有校工薛波先生，教會了貝絲該怎麼認輸。

在她為數不多的敗績中，每一次將國王放倒示弱，對心高氣傲的她都重如千斤。而每次讓貝絲放下尊嚴，願意主動承認失敗的力量， 正是薛波先生的那句：「你現在棄子認輸。」

貝絲在控制那64格的棋盤時，才會感到安心；只因為她對於「人生」這局棋，正在逐漸失控。圖片來源：Netflix
貝絲在控制那64格的棋盤時，才會感到安心；只因為她對於「人生」這局棋，正在逐漸失控。圖片來源：Netflix

貝絲在控制那64格的棋盤時，才會感到安心；只因為她對於「人生」這局棋，正在逐漸失控。

她錯過了最好的開局，在孤兒院裡長大；卻在無意間開啟自己的西洋棋天賦，因此她試圖藉此急起直追。

貝絲不允許自己失敗。她的人生就如同她的棋路，「進攻、進攻、再進攻」；如果久攻不下怎麼辦？那就嗑藥以後，再試一次！

所以當女主角輸給蘇聯國手博戈夫時，她輸掉的不只是一盤棋，而是一種深深的無力感。

過去的她，在棋盤上沒有無法超越的對象；即使暫時落敗，也相信自己能夠透過努力來彌補。

女主角之所以能夠容忍自己諸多惡習，甚至也不在意週邊的人際關係，只因為她相信自己至少能在棋盤上成為頂尖。

而如今貝絲卻在博戈夫身上，感受到了彼此間的「才能差距」；自己的算路全在對方掌握之中，猶如翻不出五指山的孫悟空。幾近屈辱式的完敗，成了壓垮貝絲自尊的最後一根稻草，自我否定與自我懷疑接踵而至。

「如果不能下棋，我還能做甚麼？」

於是她封閉了心靈， 並拒絕一切旁人的協助， 陷入自我毀滅的瘋狂當中。

能夠帶貝絲走出困局的，只有威廉‧薛波這個看似的龍套角色。

薛波先生沉默寡言，卻總是一針見血。他早在幼年時期就洞悉了女主角將背負的人生困局，「少年得志，卻執著於勝負」。所以薛波先生教她在棋盤上認輸，讓她願意承認自己技不如人，讓她了解時間不該花在無意義的堅持上。

他是貝絲的西洋棋老師，更是她人生的點撥者。「認輸」不只是在棋盤上，更是一輩子要練習的功夫。

女主角在棋盤上早早開竅，但沒悟透「投降哲學」對於人生的意義。她在64格棋盤上所向披靡， 卻把「人生」這局棋下得滿目瘡痍。最終，她回到了那個啟蒙她的小地下室，帶走了那個薛波先生早就教給她，卻始終沒有帶走的人生道理──「認輸的勇氣」。

（本文出自名人祈聖兒童棋院老師張惇為個人粉絲專頁，未經同意禁止轉載。）

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