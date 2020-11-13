「早上起床刷牙的時候，我看到我的牙齒一顆一顆的掉了下來⋯」

幾乎每個人都夢過掉牙齒，只是掉的牙齒種類不同，掉的方式也不一樣。

若以佛洛伊德一慣用「性」以及「壓抑」的概念來解釋掉牙之夢。若是女生會認為是潛意識有想要生孩子的渴望，因為有東西從身體「掉」出來；男生則是代表有被閹割的恐懼，這樣的解釋裡，牙齒是陰莖偽裝象徵。

但若以榮格「意象」、「象徵」的方式來解夢，則會認為對老化、失去權力、失去企圖心（以咬的能力為象徵）。

若以上述兩個例子來看，其共同的概念就是一種恐懼、失控感。因此，當你夢到掉牙的夢，也可以去思考的是：「最近的生活什麼讓你有失控的感覺？」另外，當然也可以看掉的是哪種類的牙齒來做更細緻的區辨，例如：門齒用於「切斷」食物—失去切斷的能力，你會有什麼樣的聯想？智齒掉了的話，你對智齒的聯想是什麼？

曾經有一個當事人跟我分享這樣一個夢境：「我夢到我在吃東西，其中一顆智齒突然掉了下來，我心裡想還好是智齒。」我們一起聯想了「智齒」在他心中的意義。他心裡面覺得智齒相較其他牙齒是較為不重要的，是一個「可有可無」的存在。我覺得這個聯想很重要，便讓他繼續去思考的是「不重要」「可有可無」讓他想到生活的什麼事情？他便思考到在家中他似乎也是這樣可有可無的存在，甚至在家裡面有一個新生命誕生時，他的自我價值感更是跌到谷底。知道這個夢的意思後，我們便處理了這個當事人的自我價值感。

最後這個步驟是重要的，必須回到你個人潛意識的聯想，夢中的你有那些情緒？ 跟生活中有哪個事件是有聯結的？雖然每個人都會夢到掉牙的夢，但若能跟夢中的一些感覺好好連結，你會找到這個夢專屬的意思。

（本文出自愛心理《夢到掉牙齒？心理師：好好看看你心中的「失控恐懼」》，未經同意禁止轉載。）