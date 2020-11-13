學測成績出爐，幾家歡樂幾家愁。開始有學生陸續前來諮詢自己適合就讀的大學科系。

這個時候，總有許多高三學生拿著大考的成績來找輔導老師算落點、找科系。和現代的孩子們討論科系選擇可不容易，輔導老師得有好幾把刷子。

與過去的年代不同，現在的孩子不會只照著分數高低填志願、選科系；他們會同時考慮到自己的喜好、潛能，以及未來的產業脈動趨勢。這是個好現象，但輔導老師就得搬出許多客觀的評估工具，再佐以深入探究個人內心世界，引導孩子慢慢做出決定，可說相當浩大的工程（再加上抽號碼牌等候的人也不少……）。

在忙於幫學生「算命」的同時，常發現總有孩子們經過幾番討論，就是無法做出決定。他們常問的是，萬一現在選了某個科系就讀，未來後悔怎麼辦？

「我沒辦法保證你不會後悔。」我兩手一攤。

「那麼，我還要選這個科系嗎？」孩子問。我反問他：「不選這個科系，有其他讓你感到更不容易後悔的科系嗎？」

「沒有…..」孩子無話可說了。我了解孩子們的擔心，撇開念哪一間大學不說，我們總想著找到一個完美的科系去就讀。

所謂「完美的科系」，就是進入這個科系後，不但自己讀得充滿熱情，而且前景看好，畢業即就業，在職場上一路順遂，步步高升，勝任愉快，最後了無遺憾地退休。

人人都在做著類似「就讀完美科系」的大夢，大人如此，孩子也是如此。然而，讓人一輩子不會後悔的完美科系真的存在嗎？我想應該是存在的，不過，那真的是運氣非常好的人會碰上的事了。

在現今產業快速變動的時代，十年河東、十年河西，風水輪流轉，今天的熱門領域可能是明天的夕陽產業。就算外在世界不變，個人本身從沒停止變化過，內在的興趣、天賦、性格與價值觀也不斷在變；今天的你與昨天的你已經不同。漫長人生，要期待自己對同一個領域從一而終地永保熱情，其實有點困難。

我們都知道這不近人情，但我們卻始終如此期待著，於是我們與孩子都卡在難以做出生涯決定的困境中了。

生涯不確定性

面對現實吧！這世界唯一不會改變的就是改變。改變已經是現代人職涯發展的常態，也就是「生涯不確定性」。

我們害怕改變，所以我們期待自己做一次決定就要到位；我們討厭麻煩，所以我們要求自己第一次的選擇就要正確。追求完美的結果就是三心兩意，永遠做不了決定。

而不接受現實世界在改變，或不順應時代做出改變，結果不是在舊領域終其一生抑鬱寡歡，不然就是被時代的洪流給淹沒淘汰。

倒不如接受生涯不確定就是個常態吧！放棄現在就要找到一個「這輩子都不會後悔的科系」就讀，帶著開放與彈性的態度，去迎接未來什麼都會有不同的可能性。

你很難進到一個不會讓你後悔的完美科系，只能選擇一個就暫時而言，最適合自己的領域投入其中，但別指望你將會與這個領域相親相愛、廝守終身。

後悔了怎麼辦？後悔了又如何？

「後悔了怎麼辦？」孩子問。我說：「你該問的是：『後悔了又如何？』」。

後悔，不代表你做錯了；後悔，不代表你不負責。相反地，後悔，是在提醒你該有所行動做出改變了。識時務者為俊傑，懂得當機立斷、懸崖勒馬的人，才是為自己人生負起完全責任的人。

這是一個選擇過多，多到難以做出決定的年代；同時，也是一個處處充斥機會，甚至可以憑自己創造機會的時代。後悔了，你的選擇永遠不會只有一個。你可以選擇調整自己的心態，甘於繼續留在原地耕耘；也可以嘗試轉換跑道，人生很長，永遠有再決定的機會。重要的是，你得在內心裡保有一份充滿彈性的態度。

人生不是得到，就是學到，看似錯誤的選擇，也能在其中獲得寶貴的經驗。至少，過去的選擇讓我們知道我們該有所不同。

後悔並不可怕，可怕的是堅持停留在後悔中卻不願意改變的心態。

（本文出自愛心理《想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！》，未經同意禁止轉載。）