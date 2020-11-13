快訊

轉身那一刻，我選擇和好：那段走出家暴陰影的路

可愛的反派角色？北海道「經濟害獸」斑海豹成災

想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！

愛心理 / 文．陳志恆 諮商心理師
所謂「完美的科系」，就是進入這個科系後，不但自己讀得充滿熱情，而且前景看好，畢業即就業，在職場上一路順遂，步步高升，勝任愉快，最後了無遺憾地退休。但問題是十年河東十年河西，時代會轉變。聯合報系資料照
所謂「完美的科系」，就是進入這個科系後，不但自己讀得充滿熱情，而且前景看好，畢業即就業，在職場上一路順遂，步步高升，勝任愉快，最後了無遺憾地退休。但問題是十年河東十年河西，時代會轉變。聯合報系資料照

學測成績出爐，幾家歡樂幾家愁。開始有學生陸續前來諮詢自己適合就讀的大學科系。

這個時候，總有許多高三學生拿著大考的成績來找輔導老師算落點、找科系。和現代的孩子們討論科系選擇可不容易，輔導老師得有好幾把刷子。

與過去的年代不同，現在的孩子不會只照著分數高低填志願、選科系；他們會同時考慮到自己的喜好、潛能，以及未來的產業脈動趨勢。這是個好現象，但輔導老師就得搬出許多客觀的評估工具，再佐以深入探究個人內心世界，引導孩子慢慢做出決定，可說相當浩大的工程（再加上抽號碼牌等候的人也不少……）。

在忙於幫學生「算命」的同時，常發現總有孩子們經過幾番討論，就是無法做出決定。他們常問的是，萬一現在選了某個科系就讀，未來後悔怎麼辦？

「我沒辦法保證你不會後悔。」我兩手一攤。

「那麼，我還要選這個科系嗎？」孩子問。我反問他：「不選這個科系，有其他讓你感到更不容易後悔的科系嗎？」

「沒有…..」孩子無話可說了。我了解孩子們的擔心，撇開念哪一間大學不說，我們總想著找到一個完美的科系去就讀。

所謂「完美的科系」，就是進入這個科系後，不但自己讀得充滿熱情，而且前景看好，畢業即就業，在職場上一路順遂，步步高升，勝任愉快，最後了無遺憾地退休。

人人都在做著類似「就讀完美科系」的大夢，大人如此，孩子也是如此。然而，讓人一輩子不會後悔的完美科系真的存在嗎？我想應該是存在的，不過，那真的是運氣非常好的人會碰上的事了。

在現今產業快速變動的時代，十年河東、十年河西，風水輪流轉，今天的熱門領域可能是明天的夕陽產業。就算外在世界不變，個人本身從沒停止變化過，內在的興趣、天賦、性格與價值觀也不斷在變；今天的你與昨天的你已經不同。漫長人生，要期待自己對同一個領域從一而終地永保熱情，其實有點困難。

我們都知道這不近人情，但我們卻始終如此期待著，於是我們與孩子都卡在難以做出生涯決定的困境中了。

生涯不確定性

面對現實吧！這世界唯一不會改變的就是改變。改變已經是現代人職涯發展的常態，也就是「生涯不確定性」。

我們害怕改變，所以我們期待自己做一次決定就要到位；我們討厭麻煩，所以我們要求自己第一次的選擇就要正確。追求完美的結果就是三心兩意，永遠做不了決定。

而不接受現實世界在改變，或不順應時代做出改變，結果不是在舊領域終其一生抑鬱寡歡，不然就是被時代的洪流給淹沒淘汰。

倒不如接受生涯不確定就是個常態吧！放棄現在就要找到一個「這輩子都不會後悔的科系」就讀，帶著開放與彈性的態度，去迎接未來什麼都會有不同的可能性。

你很難進到一個不會讓你後悔的完美科系，只能選擇一個就暫時而言，最適合自己的領域投入其中，但別指望你將會與這個領域相親相愛、廝守終身。

後悔了怎麼辦？後悔了又如何？

「後悔了怎麼辦？」孩子問。我說：「你該問的是：『後悔了又如何？』」。

後悔，不代表你做錯了；後悔，不代表你不負責。相反地，後悔，是在提醒你該有所行動做出改變了。識時務者為俊傑，懂得當機立斷、懸崖勒馬的人，才是為自己人生負起完全責任的人。

這是一個選擇過多，多到難以做出決定的年代；同時，也是一個處處充斥機會，甚至可以憑自己創造機會的時代。後悔了，你的選擇永遠不會只有一個。你可以選擇調整自己的心態，甘於繼續留在原地耕耘；也可以嘗試轉換跑道，人生很長，永遠有再決定的機會。重要的是，你得在內心裡保有一份充滿彈性的態度。

人生不是得到，就是學到，看似錯誤的選擇，也能在其中獲得寶貴的經驗。至少，過去的選擇讓我們知道我們該有所不同。

後悔並不可怕，可怕的是堅持停留在後悔中卻不願意改變的心態。

（本文出自愛心理想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！》，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

薛波先生棋力不高，在女主角幾乎無敗的征途上，根本無法給她任何技術上的指點。然而，這個看似無足輕重的龍套人物，卻在女主角貝絲生命中舉足輕重。

夢到掉牙齒？心理師：好好看看你心中的「失控恐懼」

共同的概念就是一種恐懼、失控感。因此，當你夢到掉牙的夢，也可以去思考的是：「最近的生活什麼讓你有失控的感覺？」另外，當然也可以看掉的是哪種類的牙齒來做更細緻的區辨，例如：門齒用於「切斷」食物—失去切斷的能力，你會有什麼樣的聯想？智齒掉了的話，你對智齒的聯想是什麼？

想選一輩子不會後悔的科系就讀？面對生涯不確定性吧！

所謂「完美的科系」，就是進入這個科系後，不但自己讀得充滿熱情，而且前景看好，畢業即就業，在職場上一路順遂，步步高升，勝任愉快，最後了無遺憾地退休。

省下來的時間沒變多 問自己有多少「閒」暇時光？

「只不過這麼跑了一輩子，常跑到喘不過氣。我一直東跑西趕，卻感覺沒有達到目標，也沒有可以休息的一天，總得不停繼續向前。儘管事情有點進展，但我老是覺得自己在和時間賽跑。」

下單隔天就後悔了？「我就是忍不住買買買」 元凶原來是它！

最近是什麼日子？我想你一定很清楚吧，前陣子是各大百貨週年慶，這陣子是迎來的1111購物節。很多人會在一陣瘋狂的購物行為之後，第二天腦袋昏昏沉沉、開始後悔。

與家人的財務界限：不幫忙出錢 還是家人嗎？

小美要為家人背房貸，但住在房子裡的是父母、弟妹與弟弟的女友，住在裡面的人沒有付一毛錢，房子是父母選的，小美跟先生另外住在自己的房子，當經濟喘不過來要跟父母談時，家人都炸開，覺得房子未來是小美的，為什麼家人要付？

老是查勤另一半？別再用一通通查勤電話 掩埋恐懼

「我發現我很在意男友的行蹤，會一直查他的臉書、IG、甚至上線狀態，核對他跟我報備有沒有吻合，你說這樣是不是很有毛病？」

渴望開放式關係？是平穩還不穩感情狀態 讓你想要尋刺激？

兩人都迫切渴望擁有新的刺激，達成共識展開「開放式關係」，在彼此的眼皮底下尋找床伴，每每女主角蓋比狂歡後返家，男主角馬汀總會問一句：妳有高潮嗎？以求女友心仍屬於自己的心安。

說給男孩聽的鬼滅之刃：「善逸」隱藏的能力與超反差性格

看著我身邊的《鬼滅之刃》粉絲們都摩拳擦掌等著《鬼滅之刃：無限列車》上映，票已經搶好搶滿，那就來寫寫人氣投票第一名的「我妻善逸」吧。

貼身內衣物常不見要警覺！心理師：戀物者常在固定處偷竊

對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到， 也因此，一旦男人在性愛上面得不到滿足，就會產生嚴重的「性焦慮」，為了降低焦慮感，男人會嘗試各種不可思議的方法，甚至養成「危險的性偏好」的習慣。危險的性偏好(Paraphilic Disorder)指的是，「性對象」和「性目的」的不恰當。有「危險的性偏好」的人會重複下面這些行為以引起性興奮

面對它接受它處理它放下它：聖嚴法師的「本來面目」

大約兩個月前，佛教界忽然起了騷動，我周圍的朋友都在忙，原來聖嚴法師的傳記電影《本來面目》問世了。他們仿效電影包場的概念，在全台各地可以放映之地（主要是電影院），一場又一場地播映。即使要戴口罩、噴酒精、座位隔離，也抵擋不住大家的熱情。

「我不配」症候群｜你真的願意跟這樣的我在一起嗎？

這是一種「心理地位的不平等」，來自於社會方面各種的期待跟壓力。不論你和對方的社會地位到底是如何，你在心中就已經預設的某一種不平等、預設的自己不配、預設了對方很可能有一天終究會離開你，去找更好的「歸宿」

熱門新聞

「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

水逆終於退散！11月中旬3星座桃花爆開 金牛天秤上榜

寶瓶文化宣布在MOMO下架 總編輯：不能坐視書被賤賣

新北山區、宜蘭大雨特報！ 吳德榮：下周秋老虎發威

雙11撿到便宜？超神網站揭「歷史價格」 網看超懊悔：不早說

用餐9折、滿額送小新！藏壽司進軍豐原 12道新菜上桌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。