下單隔天就後悔了？「我就是忍不住買買買」 元凶原來是它！

最近是什麼日子？我想你一定很清楚吧，前陣子是各大百貨週年慶，這陣子是迎來的1111購物節。

週年慶已經成為眾所注目的購物狂歡日。上一次的週年慶，你的成績如何呢？對自己的所購買的東西滿意嗎？或是你對自己的自制力滿意嗎？還是你現在看文章的同時，還開個網頁在shopping？

事實上，很多人會在一陣瘋狂的購物行為之後，第二天腦袋昏昏沉沉、開始後悔。有時，收到東西之後開始懊悔；或是看到銀行戶頭所剩無幾的時候，開始懊悔當初不該衝動購物。還有時候會懊惱當時看到A牌打折就一頭熱購入，但其實另一個B牌比較適合自己⋯⋯。你有碰過這樣的狀況嗎？如果有的話，我要說這其實是個挺常見的情緒現象，叫做「買家懊悔」（Buyer’s remorse）。

以下幾種狀況很容易造成買家懊悔情緒：

第一，你當時是在兩個難分上下的東西之間徘徊猶豫。

第二，你買了一個東西，是超出你平常的消費預算，所以有一些超支，甚至需要刷信用卡預支款項。

第三，在外在氛圍促發之下，你很臨時且衝動地買單。

第四，這筆消費很長期且價位高，比如：買車、買房，你得跟它相處很久的東西。

以上這四種狀況都特別容易使人陷入買家懊悔的情緒。從心理學的角度來理解，這個情緒背後究竟是怎麼一回事？

動力心理學論（Dynamic psychology theory）把我們做選擇的動力大致分為兩種：一種叫做「趨近動力」，它會讓我們想要主動擁有某樣東西、或接近某個人。簡單來說，是因為我們喜歡，所以我們會趨近、想要擁有它的一種動力。

另一種是：「迴避動力」。也就是說，當我們做一個選擇或決定時，是為了要避免不好的事情。舉例來說，我們選擇吃藥不是因為藥好吃，而是為了我們想要避免生病的不舒服。

每當週年慶的時候，我們比平時更容易衝動購物，是因為心中的趨近動力被「限時特惠」、「限量優惠」⋯⋯等等標語激發出來。而這時候的趨近動力會遠遠大於迴避動力。

但是當一頭熱過後，我們回到現實面，這時候迴避動力又會平衡回來。舉例來說，當要繳卡費的時候，我們發現自己這個月八成又要束緊腰帶、吃泡麵度日的時候，我們考慮事情的角度就不同了！我們這時就能用比較冷靜、理智、批判的眼光來看待我們所購買的東西。如果這些東西太昂貴、超出原訂預算，或者品質不如預期，那種苦悶心情就可想而知了。

面對這種一頭熱地衝動購物，我們能怎麼辦呢？

在這裡給大家兩個建議：

首先，先設好一個預算，設定預算也包括擬好一個明確的購物清單。假如你在週年慶前先想好自己到底需要什麼，並研究好哪個型號適合自己，接著，就只需等這個東西特價時入手。如此一來，你八成不會出什麼錯，而且因為先前設定的預算，你也不容易花超過預期的錢，這樣就比較能避免買家懊悔的情緒。

另外還有個小訣竅：「直接花現金」。研究顯示當人一張一張數鈔票支付的時候，消費者對於消費行為的感受會更直接。最容易讓人之後落入買家懊悔的陷阱的是刷信用卡，因為當下你直接先刷卡、拿貨，但過了一個月之後才支付信用卡帳單。在這樣子的流程下，研究顯示真的會更容易造成一些衝動消費。所以，如果刷卡和付現兩者之間選擇，試試看直接花現金吧！

我們知道在週年慶冷靜是非常困難的，因為它的遊戲規則就是要促使人搶便宜。因為便宜，所以要搶。因此大家在這段時間一股腦地搶限量、搶限時，有時這也是有些箇中趣味，對不對？而在週年慶的時候也確實有些非常誇張的折扣下殺，若能在此時買進「需要」且「物美價廉」的東西，好像也不錯。所以，我不會呼籲你抗拒消費，因為消費確實會促進經濟增長，買進真正優質的東西也可以增進我們的生活品質。在這裡，只是想提醒大家能多理解自己的消費心理，讓你自己能理智消費，讓每一次的消費都能讓你的生活更美好一些，而不是更負擔。

（本文出自軒言文創《我就是忍不住買買買 元凶原來是它！》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專

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