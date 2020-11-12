快訊

也是養、套、殺！ Google相簿將取消免費無上限空間

世界奇觀守護喵傳奇？ 伊斯坦堡與「聖索菲亞之貓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

省下來的時間沒變多 問自己有多少「閒」暇時光？

遠流出版 / 文：龍悠、朗諾德‧史威普
多數人每日從一早就開始奔波，在香甜的睡夢中猛然被鬧鐘拉回現實，無論是盥洗、用早餐、通勤、講電話或是重要的赴約和趕期限，好似身後有個無情的時鐘在滴答作響，就像在鞭斥奴隸的管家，完全不問我們的感受就逕自採用這種高壓手法。圖片來源：ingimage
多數人每日從一早就開始奔波，在香甜的睡夢中猛然被鬧鐘拉回現實，無論是盥洗、用早餐、通勤、講電話或是重要的赴約和趕期限，好似身後有個無情的時鐘在滴答作響，就像在鞭斥奴隸的管家，完全不問我們的感受就逕自採用這種高壓手法。圖片來源：ingimage

緩緩慢活：自在運用大把時間的秘密

庫瑪正要躺下來睡午覺，田鼠比吉氣喘呼呼跑了過來。庫瑪問道：「怎麼上氣不接下氣的？發生了什麼事嗎？」比吉馬上回答：「沒事沒事，只不過這麼跑了一輩子，常跑到喘不過氣。我一直東跑西趕，卻感覺沒有達到目標，也沒有可以休息的一天，總得不停繼續向前。儘管事情有點進展，但我老是覺得自己在和時間賽跑。」

庫瑪同情地凝望著比吉，過了一會兒開口說：「親愛的比吉，回頭看看，根本沒有人在追你，所以沒有必要拔腿就跑。和時間賽跑毫無意義，因為時間是和我們並肩同行的夥伴，並非競爭對手，值得擁抱珍惜，而非逃避遠離。」

如果和朋友說自己感覺有多焦慮急迫，對方大概頂多聳聳肩回應，因為這種東追西趕的心情在現代社會早已再正常不過，似乎也不特別值得一提。多數人每日從一早就開始奔波，在香甜的睡夢中猛然被鬧鐘拉回現實，無論是盥洗、用早餐、通勤、講電話或是重要的赴約和趕期限，好似身後有個無情的時鐘在滴答作響，就像在鞭斥奴隸的管家，完全不問我們的感受就逕自採用這種高壓手法。

現今的生活型態較一百年前確實省力、方便許多，但是我們真的因此掌握了更多時間嗎？電子郵件、洗碗機、電動牙刷或噴射機等等省時的發明又真的賦予了我們更多「生活時間」嗎？

十八、十九世紀與詩人歌德同時代的人，若是要到義大利一趟，得在不舒適的馬車中顛簸個四天；現代人卻能在短短幾個小時便抵達目的地，也許早上還在漢堡的機場吃著魚排三明治，下午就能在羅馬繁忙的科爾索大道上品嚐卡布奇諾。然而就算掌握了這般便利，真的就有所助益嗎？有些人從來就未曾坐下來享受當下，總是為了赴某個重要的約而「咖啡外帶」，卻在連走帶跑的步伐中將咖啡灑了一身。

社會學的研究顯示，現代人並沒有比老祖宗多出多少時間。儘管四十年前德國人的工時確實高出現今，當時的人卻多出了一小時「真正休閒」的時光可以運用。現代社會中人們的進食速度加快、睡眠品質變差、接觸新鮮空氣的時間減少，也失去享受生活的能力，有一半的德國人表示自己忙碌奔趕到快喘不過氣來了。

庫瑪悄悄話：光是快步向前益助並不大，還必須懷抱著值得努力的目標。僅僅活得長壽仍有不足，應該要有些點滴時光來深刻體會人生。

時間是相對的概念，有時候我們度秒如年，有時候幾週的時光似乎在彈指之間流逝，也有時候回首過去會使人覺得像一部早知道就略過不看的無趣電影。能客觀計算的時間其實代表的意義不大，真正重要的是如何為自己善用時間。大體來說，休閒活動是個理想的選擇。各位注意到了嗎？「休閒」和「悠閒」兩字都共有「閒」字呢。不過，你給了自己多少這種真正「閒」暇的時光呢？

庫瑪的練習：我為自己留了多少時間？

無論工作是自由輕鬆、高壓緊繃或兩者交織，多數人都以「工作時間」和「休閒時間」來劃分生活。你的狀況大概是如何呢？

現在請先閉上雙眼審思一下自己的時間：你真正為了自己做了什麼？為他人做了什麼？在各種會議、赴約上投注了多少時間，又投資了多少時間發展個人休閒？最近一次全心投入從事休閒活動是什麼時候，例如在森林漫步、閱讀或泡泡溫泉？

請回顧過去兩天，啟動你的內心之眼，問問自己究竟花了多少時間在以下的項目上：

•和伴侶一同共度

•和家人共處

•發展才藝和鍛鍊能力

•和珍視的好友共度

•自在地感受自我、享受生活

圖為《烏龜的七個秘密：歐陸最暢銷自我凝聚練習，讓平靜安穩由內而生》書封，遠流出版社提供
圖為《烏龜的七個秘密：歐陸最暢銷自我凝聚練習，讓平靜安穩由內而生》書封，遠流出版社提供
有答案了嗎？還算平衡嗎？上述活動是否占了總時間的一半，還是三分之一？或只有短短幾個小時？還是因為手邊實在有非常重要的事物，根本騰不出多餘時間？

日常生活中的急迫匆忙究竟從何而來？我們都知道成天趕來趕去有多不愉快，既然如此奔波繁忙，卻仍擠不出多餘的休閒時間，那麼，真有必要這樣嗎？何不放慢步伐，多一份悠然自在呢？現代的生活節奏之所以如此，當然自有其因，不過正如雞生蛋、蛋生雞的問題，我們究竟是受害者或是緊踩油門不放的罪魁禍首？

庫瑪悄悄話：追趕的步伐會使得心跟著焦急。心一急便會打亂身體既有的平衡。與生俱來的平衡一旦被打破，心智也會因為混亂而引發無數的煩心痛苦。如果不具備適時抑制的功夫，便會嘗到這種苦頭。

（本文出自《烏龜的七個秘密：歐陸最暢銷自我凝聚練習，讓平靜安穩由內而生》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

省下來的時間沒變多 問自己有多少「閒」暇時光？

「只不過這麼跑了一輩子，常跑到喘不過氣。我一直東跑西趕，卻感覺沒有達到目標，也沒有可以休息的一天，總得不停繼續向前。儘管事情有點進展，但我老是覺得自己在和時間賽跑。」

下單隔天就後悔了？「我就是忍不住買買買」 元凶原來是它！

最近是什麼日子？我想你一定很清楚吧，前陣子是各大百貨週年慶，這陣子是迎來的1111購物節。很多人會在一陣瘋狂的購物行為之後，第二天腦袋昏昏沉沉、開始後悔。

與家人的財務界限：不幫忙出錢 還是家人嗎？

小美要為家人背房貸，但住在房子裡的是父母、弟妹與弟弟的女友，住在裡面的人沒有付一毛錢，房子是父母選的，小美跟先生另外住在自己的房子，當經濟喘不過來要跟父母談時，家人都炸開，覺得房子未來是小美的，為什麼家人要付？

老是查勤另一半？別再用一通通查勤電話 掩埋恐懼

「我發現我很在意男友的行蹤，會一直查他的臉書、IG、甚至上線狀態，核對他跟我報備有沒有吻合，你說這樣是不是很有毛病？」

渴望開放式關係？是平穩還不穩感情狀態 讓你想要尋刺激？

兩人都迫切渴望擁有新的刺激，達成共識展開「開放式關係」，在彼此的眼皮底下尋找床伴，每每女主角蓋比狂歡後返家，男主角馬汀總會問一句：妳有高潮嗎？以求女友心仍屬於自己的心安。

說給男孩聽的鬼滅之刃：「善逸」隱藏的能力與超反差性格

看著我身邊的《鬼滅之刃》粉絲們都摩拳擦掌等著《鬼滅之刃：無限列車》上映，票已經搶好搶滿，那就來寫寫人氣投票第一名的「我妻善逸」吧。

貼身內衣物常不見要警覺！心理師：戀物者常在固定處偷竊

對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。諮商心理師林萃芬在其新書《從習慣洞察人心》（時報出版）提到， 也因此，一旦男人在性愛上面得不到滿足，就會產生嚴重的「性焦慮」，為了降低焦慮感，男人會嘗試各種不可思議的方法，甚至養成「危險的性偏好」的習慣。危險的性偏好(Paraphilic Disorder)指的是，「性對象」和「性目的」的不恰當。有「危險的性偏好」的人會重複下面這些行為以引起性興奮

面對它接受它處理它放下它：聖嚴法師的「本來面目」

大約兩個月前，佛教界忽然起了騷動，我周圍的朋友都在忙，原來聖嚴法師的傳記電影《本來面目》問世了。他們仿效電影包場的概念，在全台各地可以放映之地（主要是電影院），一場又一場地播映。即使要戴口罩、噴酒精、座位隔離，也抵擋不住大家的熱情。

「我不配」症候群｜你真的願意跟這樣的我在一起嗎？

這是一種「心理地位的不平等」，來自於社會方面各種的期待跟壓力。不論你和對方的社會地位到底是如何，你在心中就已經預設的某一種不平等、預設的自己不配、預設了對方很可能有一天終究會離開你，去找更好的「歸宿」

無牌心理師遭踢爆 凸顯民眾心理照顧需求？

近期名為「註冊組長 Adair」的臉書粉絲專頁，發文分享一個被性侵女學生的故事，內文提到，兇手選擇性侵這位女性而非另一位女性，是因為「她穿得比較少」，更宣稱根據「犯罪心理學」，男性會犯下性犯罪是來自他們的「動物性」。此文一出立刻引發網友熱議，後續起底發現該版主沒有心理師執照，卻在網路上設立工作室，公開宣稱自己可進行心理晤談、精神分析、心理治療等。

U值媒／你常吃悶虧嗎？如何脫離宿命

也就是，在與人互動時，老是被佔便宜，雖然都不是什麼嚴重的事情，但總讓你心裡有些不舒服，為這些事抱怨又怕壞了關係，於是啞巴吃黃連，有苦說不出。過去，在學校裡擔任輔導教師時，曾遇過一個學生來求助，他說，他想成為一個有自信的人。

「沒有愛情是完美的」一段破裂的婚姻，是誰的錯？

每天回家就是盯著籠子裡的鳥，幫牠擦藥、餵牠吃喝…用心地照顧牠。到了第三天，閨蜜先生下班回家，看到她又再照顧鳥兒，對她說：「你可以不要再盯著那隻鳥了嗎？」

熱門新聞

國旅孝親專案草案曝光 限定55歲以上、最高補助4500元

雙11喝起來！星巴克買一送一來了 連續3天優惠

「梵高」轉中颱 彭啟明：周四、周五降雨機率大

影／1天盯手機6小時！5歲女童罕見罹患眼結石

雙11優惠吃不到？網揭1111大玩文字遊戲：今年完全沒購物慾

寶可夢快閃活動！全球僅4城市22日首發 台南是全台唯一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。