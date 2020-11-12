省下來的時間沒變多 問自己有多少「閒」暇時光？

緩緩慢活：自在運用大把時間的秘密

庫瑪正要躺下來睡午覺，田鼠比吉氣喘呼呼跑了過來。庫瑪問道：「怎麼上氣不接下氣的？發生了什麼事嗎？」比吉馬上回答：「沒事沒事，只不過這麼跑了一輩子，常跑到喘不過氣。我一直東跑西趕，卻感覺沒有達到目標，也沒有可以休息的一天，總得不停繼續向前。儘管事情有點進展，但我老是覺得自己在和時間賽跑。」

庫瑪同情地凝望著比吉，過了一會兒開口說：「親愛的比吉，回頭看看，根本沒有人在追你，所以沒有必要拔腿就跑。和時間賽跑毫無意義，因為時間是和我們並肩同行的夥伴，並非競爭對手，值得擁抱珍惜，而非逃避遠離。」

如果和朋友說自己感覺有多焦慮急迫，對方大概頂多聳聳肩回應，因為這種東追西趕的心情在現代社會早已再正常不過，似乎也不特別值得一提。多數人每日從一早就開始奔波，在香甜的睡夢中猛然被鬧鐘拉回現實，無論是盥洗、用早餐、通勤、講電話或是重要的赴約和趕期限，好似身後有個無情的時鐘在滴答作響，就像在鞭斥奴隸的管家，完全不問我們的感受就逕自採用這種高壓手法。

現今的生活型態較一百年前確實省力、方便許多，但是我們真的因此掌握了更多時間嗎？電子郵件、洗碗機、電動牙刷或噴射機等等省時的發明又真的賦予了我們更多「生活時間」嗎？

十八、十九世紀與詩人歌德同時代的人，若是要到義大利一趟，得在不舒適的馬車中顛簸個四天；現代人卻能在短短幾個小時便抵達目的地，也許早上還在漢堡的機場吃著魚排三明治，下午就能在羅馬繁忙的科爾索大道上品嚐卡布奇諾。然而就算掌握了這般便利，真的就有所助益嗎？有些人從來就未曾坐下來享受當下，總是為了赴某個重要的約而「咖啡外帶」，卻在連走帶跑的步伐中將咖啡灑了一身。

社會學的研究顯示，現代人並沒有比老祖宗多出多少時間。儘管四十年前德國人的工時確實高出現今，當時的人卻多出了一小時「真正休閒」的時光可以運用。現代社會中人們的進食速度加快、睡眠品質變差、接觸新鮮空氣的時間減少，也失去享受生活的能力，有一半的德國人表示自己忙碌奔趕到快喘不過氣來了。

庫瑪悄悄話：光是快步向前益助並不大，還必須懷抱著值得努力的目標。僅僅活得長壽仍有不足，應該要有些點滴時光來深刻體會人生。

時間是相對的概念，有時候我們度秒如年，有時候幾週的時光似乎在彈指之間流逝，也有時候回首過去會使人覺得像一部早知道就略過不看的無趣電影。能客觀計算的時間其實代表的意義不大，真正重要的是如何為自己善用時間。大體來說，休閒活動是個理想的選擇。各位注意到了嗎？「休閒」和「悠閒」兩字都共有「閒」字呢。不過，你給了自己多少這種真正「閒」暇的時光呢？

庫瑪的練習：我為自己留了多少時間？

無論工作是自由輕鬆、高壓緊繃或兩者交織，多數人都以「工作時間」和「休閒時間」來劃分生活。你的狀況大概是如何呢？

現在請先閉上雙眼審思一下自己的時間：你真正為了自己做了什麼？為他人做了什麼？在各種會議、赴約上投注了多少時間，又投資了多少時間發展個人休閒？最近一次全心投入從事休閒活動是什麼時候，例如在森林漫步、閱讀或泡泡溫泉？

請回顧過去兩天，啟動你的內心之眼，問問自己究竟花了多少時間在以下的項目上：

•和伴侶一同共度

•和家人共處

•發展才藝和鍛鍊能力

•和珍視的好友共度

•自在地感受自我、享受生活

圖為《烏龜的七個秘密：歐陸最暢銷自我凝聚練習，讓平靜安穩由內而生》書封，遠流出版社提供 有答案了嗎？還算平衡嗎？上述活動是否占了總時間的一半，還是三分之一？或只有短短幾個小時？還是因為手邊實在有非常重要的事物，根本騰不出多餘時間？

日常生活中的急迫匆忙究竟從何而來？我們都知道成天趕來趕去有多不愉快，既然如此奔波繁忙，卻仍擠不出多餘的休閒時間，那麼，真有必要這樣嗎？何不放慢步伐，多一份悠然自在呢？現代的生活節奏之所以如此，當然自有其因，不過正如雞生蛋、蛋生雞的問題，我們究竟是受害者或是緊踩油門不放的罪魁禍首？

庫瑪悄悄話：追趕的步伐會使得心跟著焦急。心一急便會打亂身體既有的平衡。與生俱來的平衡一旦被打破，心智也會因為混亂而引發無數的煩心痛苦。如果不具備適時抑制的功夫，便會嘗到這種苦頭。

（本文出自《烏龜的七個秘密：歐陸最暢銷自我凝聚練習，讓平靜安穩由內而生》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）