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與家人的財務界限：不幫忙出錢 還是家人嗎？

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
錢也被許多人視為情感的籌碼，似乎要給錢才是真正的愛，但真正的愛與連結，向來就不奠基在財務上，情感薄弱與自我價值不穩定，才更看重錢。報系資料照
錢也被許多人視為情感的籌碼，似乎要給錢才是真正的愛，但真正的愛與連結，向來就不奠基在財務上，情感薄弱與自我價值不穩定，才更看重錢。報系資料照

小美要為家人背房貸，但住在房子裡的是父母、弟妹與弟弟的女友，住在裡面的人沒有付一毛錢，房子是父母選的，小美跟先生另外住在自己的房子，當經濟喘不過來要跟父母談時，家人都炸開，覺得房子未來是小美的，為什麼家人要付？

但是想清楚，有可能嗎？父母走了後，小美有辦法要弟妹們搬家嗎？

小林有個不視生產的弟弟，每天遊手好閒還經常刷爆卡，前陣子還被仙人跳勒索二十多萬，母親總是哭著要小林幫忙，覺得只剩下小林，有小林真好，卻沒想到小林這十年工作下來卻沒有任何存款，更別想要討個女友。

「親兄弟明算帳」就是非常有財務界限，乍聽很冷酷，但事實是錢最容易傷感情，特別是家族有過窮困歷史或金錢焦慮的情形。

錢也被許多人視為情感的籌碼，似乎要給錢才是真正的愛，但真正的愛與連結，向來就不奠基在財務上，情感薄弱與自我價值不穩定，才更看重錢。

在《與家人的財務界線》這本書中，十方老師說了自己的親身經歷也闡述許多家人為了錢會出現的糾結：不幫，就是自私嗎？不幫，就是不孝嗎？不幫，害了他怎麼辦？

我在【關係界限工作坊：建立自尊與原則的人生】中經常討論到「自由與責任」的課題，一個人想要擁有金錢的自由，就要能自律地賺取與運用金錢，並學會為金錢負責，才是一個真正財務獨立的人，但缺乏財務界限的人，基本上也缺乏對生命負責，將經濟依賴視為理所當然，也從未為自己的金錢透支付上代價，因為總有人幫忙扛責。

善良的家人總認為幫到終有一天他會懂，但這種等待他覺悟的心情，往往換來絕情，甚至不知感恩的回報，你會發現越補越大洞，因為被幫的人受盡關注與照顧，根本不覺得有必要成長。

「沒有一種覺醒，是不帶著痛苦的。」這句話一直被用在心靈成長中，原因在於有痛苦才會逼著一個人找答案、跳出舒適圈或改變自我。而無止盡的幫助，其實是「對方無須成長與負責」的共犯結構，強化照顧者與依賴者的行為模式。

但是身為一個幫助者/照顧者，你是否思考過，你怎麼了？

1.不幫，就是自私？

多數的幫助者，都活在他人的嘴裡。太在乎他人眼中的自己，給錢為了要塞人牙縫，企圖維持他人眼中自己的美好與善良。

若你真是善良的人，你又是否打從心底認為自己善良？又為何會因為他人一句話，動搖你對自己的信任？一個善良的人要具備界限，也就是看得見自己、也看得見他人的能力，當你知道過度給予付出已經超出負荷，且是在幫一個無止盡的黑洞時，停止幫助才是真正的善良，因為你在幫助他負起生命的責任。

2.不幫，就是不孝？

多數被如此勒索的人，時常是在家中自覺獲得「關注」最少的，往往讓人費心的人，反而是獲得「關注」最多、最會索取「關注」的，不論是正向或負向的關注。而你因為獲得的關注相對少、認可少、疼愛少，而更需要透過付出金錢，來確認愛與連結還在。

當然有人會認為，不是家中能力最好的人，能者多勞，才會被如此要求嗎？或是單身、沒家累、沒小孩等負擔少的人，就該多負擔家人的責任？但事實是，這更代表這個人在家中心理地位低落，最容易成為被使喚的對象，難以拒絕家人的要求。

3.不幫，害了他怎麼辦？

關係的共犯結構，就是在「幫助」一個人不用學會為自己的生命負責，一個讓人操心的人，就會搭上一個不斷操心的人，關係互補效應才能良好運作，因此要停下操心跟停下幫忙，不是等著對方成熟，而是你要學會自主地停下操心，讓關係不再互補，當關係失去原有的恐怖平衡時，他才有機會在地震中驚醒，重新省思自己的人生。

總結下來，失去財務界限，是在描繪自我那條線相對模糊的人，需要透過他人觀感來確認自我價值，總是在「做自己」與「做人」裡不斷選擇「做好人」，而看不見自身的價值與限制，然而，卻也因為不懂得做自己，而導致「我是誰」越來越薄弱，而越需要「做好人」來讓他人認可你的存在。

親愛的，看顧好自己，當你越清晰自己是誰，越不畏懼他人眼光與言語，越看懂那些入侵與操縱的話語，就會越有能力讓那些控制穿透你，而不隨之起舞，當對方意識到無法再控制你時，他們將必須挽起袖子，努力幹活了。

（本文出自愛心理與家人的財務界限：不幫忙出錢，還是家人嗎？》，未經同意禁止轉載。）

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