老是查勤另一半？別再用一通通查勤電話 掩埋恐懼

「柚子甜，我問你喔，你有沒有遇過跟我一樣的案主？」來做心靈諮詢的女孩，帶著尷尬與不好意思問道：「我發現我很在意男友的行蹤，會一直查他的臉書、IG、甚至上線狀態，核對他跟我報備有沒有吻合，你說這樣是不是很有毛病？」

「是喔，那你男友可以接受嗎？」我沒回答，先反問她道。

「一開始可以，可是最近越來越不行了。」女孩喪氣地說道：「一開始可能因為熱戀期，他比較會順著安撫我。但是這樣問久了，他也開始不高興，說我不信任他，甚至有時候被我抓到，跟朋友出去沒跟我說，結果我們又吵起來了。」

「那他為什麼不告訴妳？」我好奇地問道。

「他說每次一告訴我，都要跟我一一解釋那個聚會有誰、有幾個異性、還要確定那些異性是怎麼認識的、是不是單身，所以乾脆跟我說他在加班⋯⋯」女孩講到這，自己也有點不好意思：「我知道自己聽起來有點誇張，所以我才忍不住想問，有沒有其他案主跟我一樣，對另一半非常不放心，一定要查勤，還是只有我這樣？」

女孩的問題讓我莞爾。確實有很多跟她一樣的案主，同時也讓我想到自己以前談戀愛時，也會不斷核對伴侶交代的行蹤，只想確定他無時無刻不在我的掌控之下，這樣我才能確認自己的愛情很「安全」。

然而在多年之後，我從心靈的角度反觀這段過去，才發現查勤看似「保障」安全，其實反而是「破壞」感情的元凶。

「查勤」的反作用力：人性是「不查沒事，越查越想跑」

曾經有一次，我跟某個諮詢案主說「要不要先暫停查勤的行為呢？這樣對感情比較有好處。」結果對方為難地問我：「如果他想出軌，我不就沒辦法在第一時間撲滅了嗎？」

這個回答，恰好反映了某個盲點：我們以為自己有能力管控別人的心。

事實上，外遇對象對伴侶的吸引力，取決於兩個因素：最重要的是「伴侶厭惡原本關係的程度」，另一個才是「外遇對象的魅力」。換言之，如果伴侶沒有厭惡原本的關係，就算遇到很有魅力的對象，擦撞出外遇火花的機率也是很低的；但如果今天伴侶非常想離開，就算遇到一個條件比我們差的人，還是有很高的機率想外遇。

然而，如果把對方管得死緊，以為斷了身邊的機會就能放心，其實不但沒有效果，反而會提高伴侶對自己的「厭惡值」。

一旦伴侶覺得每次相處很有壓力，聊天都是在查勤、問今天跟誰在哪裡、甚至還要交出手機，談戀愛越喪失輕鬆舒適的氛圍，就越容易厭惡原本的關係。之後隨便遇到一個聊得來、又不會管他的人，他都會覺得「這個人好像比較有魅力」而受到誘惑。

然而回過頭來，那些喜歡「查勤」的人，真的很樂在其中嗎？據我的觀察，會當起愛情偵探的人，通常不是真的喜歡查，而是無法面對某個更深的恐懼，所以卯起來用「查勤」來避免。

那個恐懼，每個人都不一樣，有些人是「害怕被遺棄」情結，有些人是強烈的「佔有慾」，有些人是「不安全感」太深，甚至有人是「愛面子不服輸」。

要讓自己免於查勤的折磨，第一步是認清，「查勤」絕對不會換來真正的安全，反而會把感情推向更大的危險，因此只能先把能量收回來，安放在自己身上。

第二步，我們可以用這些收回的能量，好好去探索：我到底想用查勤，逃避什麼樣的恐懼？你可以看書學習自我分析，也可以尋求諮詢協助，重要的是，找到自己真正害怕的陰影，並且好好面對它。

當我們真的珍惜一段感情，或許該做的，反而是這樣的努力；而不是用一通又一通的查勤電話，來掩埋內心的不安與恐懼，卻在不知不覺中破壞了愛情。

（本文出自愛心理《老是查勤另一半？別再用一通通查勤電話，掩埋不安與恐懼》，未經同意禁止轉載。）