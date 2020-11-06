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渴望開放式關係？是平穩還不穩感情狀態 讓你想要尋刺激？

愛心理 / 文．許妮婷 諮商心理師
隨著時間過去越趨平淡，兩人都迫切渴望擁有新的刺激，達成共識展開「開放式關係」，在彼此的眼皮底下尋找床伴，每每女主角蓋比狂歡後返家，男主角馬汀總會問一句：妳有高潮嗎？以求女友心仍屬於自己的心安。擷自電影官網
隨著時間過去越趨平淡，兩人都迫切渴望擁有新的刺激，達成共識展開「開放式關係」，在彼此的眼皮底下尋找床伴，每每女主角蓋比狂歡後返家，男主角馬汀總會問一句：妳有高潮嗎？以求女友心仍屬於自己的心安。擷自電影官網

電影《我們的愛情一言難盡》描述生於千禧世代的馬汀和蓋比因為交友軟體而相識，隨即陷入如膠似漆的熱戀期，感情卻隨著時間過去越趨平淡，兩人都迫切渴望擁有新的刺激，達成共識展開「開放式關係」，在彼此的眼皮底下尋找床伴，每每女主角蓋比狂歡後返家，男主角馬汀總會問一句：妳有高潮嗎？以求女友心仍屬於自己的心安。

本片檯面上在現代男女開放式關係大作文章，本質上仍以探索愛為主軸；在愛的痴狂時，就愈能逃離自己內在的空洞與寂寞，這份速來的激情沒有深厚感情基礎，只是男女主角在這花花世界當中抓握到的浮木，毫無界限的相融為「我們」，然而當浪漫的興奮感褪去，關係不再有漣漪、不再有新鮮感，彼此心靈無法坦誠相對，情願繼續尋求肉體的刺激好逃開面對自己的恐懼。

男主角馬汀在蓋比的離去後，鼓起勇氣面對深藏內心的創傷，與前妻見面攤開失去孩子的錯愕與傷痛，在明白前妻已走出傷痛後，彼此深深的擁抱，他不再怪罪當時不成熟的自己，他了解到原來面對才是最好的修復方式。而女主角蓋比在富豪直言把自己當個交易，毅然捨下前往歐洲過貴婦的洋娃娃生活，直奔馬汀的家中，道出對感情的迷惘，以及這段感情的意義與成長，對男主角表達想要專心經營這份感情的決心。

蓋比：我以為我不想，但其實我想，我想要好好的經營一份感情。

馬汀：即使會變得很無聊、會怨恨會失望也沒關係。

剝開一層又一層的防衛與保護，兩個人決定要在這段關係中真實的走下去。接下來或許會有許多挑戰，但這段關係將趨於更成熟穩健，因為他們先學了一課：愛別人之前，先學會愛自己；愛自己就是勇敢對面自己。

很喜歡劉若英的文字《我敢在你懷裡孤單》：因為保有你，我感覺幸福；同時保有自己，所以能安心自由。

（本文出自愛心理渴望開放式關係？是平穩還是不穩的感情狀態，讓你想要尋求刺激？》，未經同意禁止轉載。）

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