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說給男孩聽的鬼滅之刃：隱藏的能力與超反差性格

聯合新聞網 / 文．陳亭亘(諮商心理師)
善逸(圖中)每次變很強幾乎都是「緊張到斷片」後，可以很厲害使出雷之呼吸，醒來後還覺得是被小弟弟所拯救，完全不知是自己的能力。圖／木棉花提供
善逸(圖中)每次變很強幾乎都是「緊張到斷片」後，可以很厲害使出雷之呼吸，醒來後還覺得是被小弟弟所拯救，完全不知是自己的能力。圖／木棉花提供

看著我身邊的《鬼滅之刃》粉絲們都摩拳擦掌等著《鬼滅之刃：無限列車》上映，票已經搶好搶滿，那就來寫寫人氣投票第一名的「我妻善逸」吧。

如果妳有看《鬼滅之刃》的動畫，一開始妳大概會覺得「善逸」就是一個很吵一直嘰嘰叫的人，不知道他到底這麼吵又這麼無能究竟是怎麼活過殺鬼隊的最終試煉的，又吵鬧、又愛哭、又看到漂亮的女生就想拜託人家嫁給他、總是覺得自己會死掉，動不動就大呼小叫。

善逸是一個不在意把「軟弱」都「顯現出來」的人。

願意「暴露自己的脆弱」，其實是很有利於建立關係的事，雖然我們多數時間很難這麼做，總是擔憂著被別人捏住弱點，擔憂著自己會不會被看不起，擔憂著遭遇到各種言語暴力跟冷嘲熱諷，但善逸不擔心，他就是真誠地害怕、真誠地擔心、真誠地想好好活著不想戰鬥、想找個女孩好好結婚活下去。

能不在意地顯露脆弱的人，反而讓人感覺非常「勇敢」。

除了「敢於顯露脆弱」以外，善逸還有的另外一個特色是「其實他很強，但他自己不知道」。因為善逸每一次變得很強幾乎都是「緊張到『斷片』」以後，就可以很厲害的使出雷之呼吸，秒掉一些鬼，醒來以後還覺得自己是被小弟弟所拯救，完全不知道那是自己的能力。

我們總是隱隱地期待著自己的內在有什麼「才能」沉睡著。

但其實假使像善逸這樣，「完全不記得自己做過什麼」、「沒有記憶」、「完全不知道自己有這樣的能力」，其實這樣的狀況比較容易出現在曾經遭受嚴重兒虐的孩子身上，這種狀況多半會被認為是「解離性疾患」，最嚴重的版本就是「解離性人格疾患」，也就是俗稱的「多重人格」，擁有不連貫的記憶、擁有個別的個性或喜好。

「分裂」是為了「活下去」，將自己無法忍受的痛苦分出去。

但為了能更有效的「前進」，我們通常在度過了創傷以後會需要「整合」，將那些「分裂」而變成碎片的自己一片一片地撿回來，整合成一個完整的自己，裡面有自己的強悍，也有自己的軟弱，然後才能從那裡面「超越」自己。

你有沒有什麼被「分裂」出去的自己，需要接回來呢？

那個「分裂」出去的自己是為了幫你抵抗什麼創傷情境呢？

願每顆破碎的心，都能找回碎片發揮出自己完整的力量。

（本文出自諮商心理師陳亭亘臉書，未經同意禁止轉載。）

附註：動畫心理學網站可參考。

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